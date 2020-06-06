«Арминия» — «Нюрнберг». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Второй Бундеслиги 6 июня 2020 года

В 30 туре Второй немецкой Бундеслиги «Арминия» будет принимать «Нюрнберг». Игра пройдет на стадионе «Билефельдер Альм» 6 июня. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Арминия» — «Нюрнберг».

«Арминия»

Футбольный клуб из Билефельда внес в свой актив 56 очков, которые были заработаны им в 28 матчах. В турнирной таблице команда находится на первом месте, опережая вторую позицию на 5 пунктов и имея матч в запасе.

Перед паузой в футболе «Арминия» победила в четырех матчах кряду. Все началось с домашнего разгрома во встрече с «Регенсбургом» (6:0). А затем коллектив Уве Нойхауза разделался с клубом «Гройтер Фюрт» (4:2).

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В двух следующих матчах «Арминия» обошлась малой кровью, победив «Ганновер» и «Веен» с минимальным счетом 1:0. В последнем матче до карантина этот клуб разошелся миром со «Штутгартом» (1:1).

В 26 туре Второй Бундеслиги представители Билефельда обменялись голами с «Оснабрюком» (1:1), а 24 мая «Арминия» сыграла вничью с «Гамбургом» (0:0). 29-й тур чемпионата закончился для коллектива Нойхауза победой над «Хольштайн Киль» (2:1).

«Нюрнберг»

За 29 туров Второй Бундеслиги клуб из Нюрнберга набрал 32 очка. На данный момент этот коллектив занимает 15 строчку в таблице. От зоны понижения плей-офф он пока оторвался на 2 балла.

Последняя победа «Нюрнберга» в нынешнем сезоне была зафиксирована 28 февраля. В 24 туре чемпионата коллектив Йенса Келлера переиграл «Карлсруэ» на выезде (1:0).

Через неделю «Нюрнберг» на своем поле крупно влетел «Ганноверу» (0:3), а после выхода из карантина этот клуб потерпел поражение от «Санкт-Паули» (0:1).

В следующих трех матчах подопечные Келлера заработали три очка. Его команда разошлась миром с «Эрцгебирге Ауэ» (1:1), «Регенсбургом» (1:1) и «Бохумом» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Арминии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью — 3.70, а на победу «Нюрнберга» — 3.96.

На своем поле коллектив Нойхауза добудет положительный результат в игре с клубом, который ведет борьбу за спасение. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Арминии» за 1.91. 0