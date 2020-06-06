ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакОт теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона АПЛ вернется 17 июняОт вылета до финансов: шесть проблем рестарта АПЛ «Порту» и «Бенфика» поборются за чемпионствоВозвращение Примейры. «Порту» и «Бенфика» в борьбе за чемпионство
  • 22:59
    • Бывший игрок «Барселоны» может получить руководящую должность в «Локомотиве»
  • 22:41
    • Известен календарь АПЛ на ближайшие туры
  • 01:12
    • «Спортинг» сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш»
  • 23:20
    • «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала «Порту» в таблице Примейры
  • 22:01
    • Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона
  • 21:31
    • Объявлены даты полуфиналов и финала Кубка Италии
  • 21:18
    • Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона
    Все новости спорта

    Увеличит ли «Арминия» разрыв от преследователей?

    «Арминия» — «Нюрнберг». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Второй Бундеслиги 6 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии
    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Нюрнберг»
    Йоаким Нильссон
    В 30 туре Второй немецкой Бундеслиги «Арминия» будет принимать «Нюрнберг». Игра пройдет на стадионе «Билефельдер Альм» 6 июня. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Арминия» — «Нюрнберг».

    «Арминия»

    Футбольный клуб из Билефельда внес в свой актив 56 очков, которые были заработаны им в 28 матчах. В турнирной таблице команда находится на первом месте, опережая вторую позицию на 5 пунктов и имея матч в запасе.

    Перед паузой в футболе «Арминия» победила в четырех матчах кряду. Все началось с домашнего разгрома во встрече с «Регенсбургом» (6:0). А затем коллектив Уве Нойхауза разделался с клубом «Гройтер Фюрт» (4:2).

    Все прогнозы на футбол

    В двух следующих матчах «Арминия» обошлась малой кровью, победив «Ганновер» и «Веен» с минимальным счетом 1:0. В последнем матче до карантина этот клуб разошелся миром со «Штутгартом» (1:1).

    В 26 туре Второй Бундеслиги представители Билефельда обменялись голами с «Оснабрюком» (1:1), а 24 мая «Арминия» сыграла вничью с «Гамбургом» (0:0). 29-й тур чемпионата закончился для коллектива Нойхауза победой над «Хольштайн Киль» (2:1).

    «Нюрнберг»

    За 29 туров Второй Бундеслиги клуб из Нюрнберга набрал 32 очка. На данный момент этот коллектив занимает 15 строчку в таблице. От зоны понижения плей-офф он пока оторвался на 2 балла.

  • Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?
  • Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии
  • 01/06/2020

    • Последняя победа «Нюрнберга» в нынешнем сезоне была зафиксирована 28 февраля. В 24 туре чемпионата коллектив Йенса Келлера переиграл «Карлсруэ» на выезде (1:0).

    Через неделю «Нюрнберг» на своем поле крупно влетел «Ганноверу» (0:3), а после выхода из карантина этот клуб потерпел поражение от «Санкт-Паули» (0:1).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    В следующих трех матчах подопечные Келлера заработали три очка. Его команда разошлась миром с «Эрцгебирге Ауэ» (1:1), «Регенсбургом» (1:1) и «Бохумом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арминии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью — 3.70, а на победу «Нюрнберга» — 3.96.

    На своем поле коллектив Нойхауза добудет положительный результат в игре с клубом, который ведет борьбу за спасение. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Арминии» за 1.91. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Корона — Пяст
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ян — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Слуцк — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Веен — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски забил 29-й мяч в сезоне
  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
    • 02:48 31/05/2020     Энди Джонсон
  • Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погасли
    • 21:46 03/06/2020     «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002
  • На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ
    • 20:14 30/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Арминия» — «Нюрнберг». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Второй Бундеслиги 6 июня 2020 года. Прогноз на «Арминия» — «Нюрнберг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Тоже интересно
    Энди Джонсон Футбол Звезда на сезон. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погаслиРоке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона 03/06/2020 в 21:460
  • 20:28
    • Вернер близок к переходу в «Челси»
  • 18:45
    • Орлов: Аршавина взяли в спортивный департамент «Зенита» на место Малафеева
  • 16:57
    • «Рубин» избавится от трансферного бана до августа
    Джорджо Кьеллини Футбол Рестарт Серии A. От борьбы «Ювентуса» и «Лацио» до упорных тренировок РоналдуВсе, что нужно знать о возобновлении сезона в чемпионате Италии 03/06/2020 в 16:110
  • Экспресс дня

  • Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?
  • 2.75
    •
  • 00:58
    • Гризманн: Выиграть с «Барсой» Ла Лигу и ЛЧ — мечта
  • 00:49
    • Суарес: Возвращаться после травмы всегда сложно, немного страшновато
  • 00:27
    • Зинченко: На тренировках «Ман Сити» люди сражаются за место в составе
    Лионель Месси Футбол Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов 03/06/2020 в 15:180
  • 16:31
    • В АПЛ увеличили количество замен
  • 15:34
    • Алексей Миранчук интересен «Фиорентине»
  • 15:13
    • Матчи «Сочи» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» пройдут без зрителей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие