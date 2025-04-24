Осасуна — Севилья: прогноз на Ла Лигу, ставка за 2.30

24 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Севилья». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 32-х поединков испанского первенства набрала 41 пункт и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на 11-м месте в таблице с отставанием в три балла от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в четыре очка от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле был сильнее «Вальядолида» (3:2).

Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства баскский коллектив также набрал максимум очков, одержав победу с результатом 2:1 над «Жироной».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» дважды выиграла, а в четырех последних поединках ни разу не проиграла.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть игровые проблемы соперника, а также фактор своего поля.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 18-ю голами.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 32-х поединков испанского первенства набрала 37 пунктов и еще не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона.

Команда пребывает на безопасной 15-й строчке с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-я позиции), а также в четыре очка отстает от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства андалузцы на своем поле сыграли вничью с «Алавесом» (1:1).

Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Валенсии» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Варгас, Адамс и Ньянзу, дисквалифицирован — Гудель.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» проиграла четырежды и ни разу не выиграла.

Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, не говоря уже о трех, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Осасуны» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Осасуны» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Севилья» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Севильи» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Осасуны».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30