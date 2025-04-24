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    Усилит ли «Осасуна» боль «Севильи»?

    Осасуна — Севилья: прогноз на Ла Лигу, ставка за 2.30

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    Анте Будимир
    24 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Севилья». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Апреля 2025 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 20:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 32-х поединков испанского первенства набрала 41 пункт и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на 11-м месте в таблице с отставанием в три балла от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в четыре очка от нынешнего соперника.

    Осасуна — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле был сильнее «Вальядолида» (3:2).

    Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства баскский коллектив также набрал максимум очков, одержав победу с результатом 2:1 над «Жироной».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» дважды выиграла, а в четырех последних поединках ни разу не проиграла.

    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть игровые проблемы соперника, а также фактор своего поля.

    Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 18-ю голами.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» после 32-х поединков испанского первенства набрала 37 пунктов и еще не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона.

    Команда пребывает на безопасной 15-й строчке с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-я позиции), а также в четыре очка отстает от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства андалузцы на своем поле сыграли вничью с «Алавесом» (1:1).

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Валенсии» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Варгас, Адамс и Ньянзу, дисквалифицирован — Гудель.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» проиграла четырежды и ни разу не выиграла.

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    Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, не говоря уже о трех, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.

    Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Осасуны» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Осасуны» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Севилья» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Севильи» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Осасуны».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Осасуна — Севилья?

    Матч Осасуна — Севилья состоится 24 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Осасуна — Севилья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Осасуна — Севилья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Осасуна — Севилья?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Осасуна — Севилья?

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Севильи» — в 3.20.

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