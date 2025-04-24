Осасуна — Севилья: прогноз на Ла Лигу, ставка за 2.30

Осасуна
Севилья
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» после 32-х поединков испанского первенства набрала 41 пункт и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится на 11-м месте в таблице с отставанием в три балла от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в четыре очка от нынешнего соперника.
Осасуна — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле был сильнее «Вальядолида» (3:2).
Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства баскский коллектив также набрал максимум очков, одержав победу с результатом 2:1 над «Жироной».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Монкайола, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» дважды выиграла, а в четырех последних поединках ни разу не проиграла.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть игровые проблемы соперника, а также фактор своего поля.
Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 18-ю голами.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» после 32-х поединков испанского первенства набрала 37 пунктов и еще не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона.
Команда пребывает на безопасной 15-й строчке с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-я позиции), а также в четыре очка отстает от своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства андалузцы на своем поле сыграли вничью с «Алавесом» (1:1).
Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Валенсии» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Варгас, Адамс и Ньянзу, дисквалифицирован — Гудель.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» проиграла четырежды и ни разу не выиграла.
Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, не говоря уже о трех, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.
Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Осасуны» забивали обе команды
- в пяти из семи последних матчей «Осасуны» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Севилья» проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.00, победа «Севильи» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.
- 1.90Атлетико — Райо Вальекано: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.88Леганес — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.35Болонья — Эмполи: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних домашних поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Осасуны».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30