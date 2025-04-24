Cамсонова — Доулхайд. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Людмила Самсонова
Кэролайн Доулхайд
Cамсонова
Людмила на этом турнире оказалась в числе сеяных, которые стартуют сразу со второго раунда.
В текущем сезоне россиянка выиграла только половину из 18-ти матчей. Несмотря на это, она входит в топ-20 рейтинга WTA.
Этой весной Самсонова провела на грунте пока лишь один матч. На прошлой неделе она уступила Екатерине Александровой на старте турнира в Штутгарте.
Лучшими результатами Самсоновой в этом году пока остаются полуфинал в Аделаиде и четвертьфинал на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
В прошлом году и в 2023-м Самсонова смогла пройти второй раунд на турнире в Мадриде.
Доулхайд
Кэролайн в первом раунде одержала победу над Элиной Аванесян.
Вопреки ожиданиям, американка уверенно переиграла армянскую теннисистку в двух сетах — 6:4, 6:4.
Три недели назад Доулхайд прошла один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Элизабеттой Коччаретто проиграла Мэдисон Киз.
В этом сезоне Доулхайд до сих пор смогла пройти дальше второго раунда только на турнирах в Остине и Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.41, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: Людмила чересчур нестабильна в последнее время, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов. Россиянке надо настраиваться на непростой матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.