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    Самсоновой хватит двух сетов для победы над Доулхайд?

    Cамсонова — Доулхайд. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Cамсонова — Доулхайд
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Cамсонова — Доулхайд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 24 Апреля 2025 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 12:00 Кэролайн Доулхайд

    Кэролайн Доулхайд

  • США
    •

    Cамсонова

    Людмила на этом турнире оказалась в числе сеяных, которые стартуют сразу со второго раунда.

    В текущем сезоне россиянка выиграла только половину из 18-ти матчей. Несмотря на это, она входит в топ-20 рейтинга WTA.

    Этой весной Самсонова провела на грунте пока лишь один матч. На прошлой неделе она уступила Екатерине Александровой на старте турнира в Штутгарте.

    Лучшими результатами Самсоновой в этом году пока остаются полуфинал в Аделаиде и четвертьфинал на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году и в 2023-м Самсонова смогла пройти второй раунд на турнире в Мадриде.

    Доулхайд

    Кэролайн в первом раунде одержала победу над Элиной Аванесян.

    Вопреки ожиданиям, американка уверенно переиграла армянскую теннисистку в двух сетах — 6:4, 6:4.

    Три недели назад Доулхайд прошла один раунд на домашнем «пятисотнике» в Чарлстоне — после победы над Элизабеттой Коччаретто проиграла Мэдисон Киз.

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    В этом сезоне Доулхайд до сих пор смогла пройти дальше второго раунда только на турнирах в Остине и Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.41, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: Людмила чересчур нестабильна в последнее время, поэтому оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов. Россиянке надо настраиваться на непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Cамсонова — Доулхайд?

    Матч Cамсонова — Доулхайд состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Cамсонова — Доулхайд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Cамсонова — Доулхайд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Cамсонова — Доулхайд?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Cамсонова — Доулхайд?

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.41, победу Доулхайд букмекеры предлагают за 2.91.

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    Cамсонова — Доулхайд: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 24.04.202512:00. Самсоновой хватит двух сетов для победы над Доулхайд?
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