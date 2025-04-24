Андреева — Боузкова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Мирра Андреева
Мари Боузкова
Андреева
Мирра в этом сезоне провела на грунте пока лишь полтора матча.
На прошлой неделе Андреева неудачно выступила на «пятисотнике» в Штутгарте.
В первом круге ее соперницей стала старшая сестра Эрика, которая не смогла завершить матч из-за травмы.
После этого Мирра проиграла Екатерине Александровой — 3:6, 2:6. Это был ее худший матч за последние несколько месяцев.
В прошлом году Андреева выиграла на грунте 16 матчей из 21.
Боузкова
Мари в первом раунде одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:2, 4:6, 6:1.
На данный момент у чешской теннисистки положительный баланс — девять побед и семь поражений.
При этом ее лучшим результатом в 2025-м пока что остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в австралийском Брисбене.
С тех пор Боузкова смогла пройти дальше второго раунда только на турнире в Боготе.
Еще на четырех турнирах Боузкова проиграла в первом круге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боузковой букмекеры предлагают за 5.45.
Прогноз: в январе Мирра спокойно переиграла чешку на Australian Open — 6:3, 6:3. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.
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Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.95.