Андреева — Боузкова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Мари Боузковой во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра в этом сезоне провела на грунте пока лишь полтора матча.

На прошлой неделе Андреева неудачно выступила на «пятисотнике» в Штутгарте.

В первом круге ее соперницей стала старшая сестра Эрика, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

Прогнозы на теннис

После этого Мирра проиграла Екатерине Александровой — 3:6, 2:6. Это был ее худший матч за последние несколько месяцев.

В прошлом году Андреева выиграла на грунте 16 матчей из 21.

Боузкова

Мари в первом раунде одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:2, 4:6, 6:1.

На данный момент у чешской теннисистки положительный баланс — девять побед и семь поражений.

При этом ее лучшим результатом в 2025-м пока что остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в австралийском Брисбене.

С тех пор Боузкова смогла пройти дальше второго раунда только на турнире в Боготе.

Еще на четырех турнирах Боузкова проиграла в первом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боузковой букмекеры предлагают за 5.45.

Прогноз: в январе Мирра спокойно переиграла чешку на Australian Open — 6:3, 6:3. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.95.