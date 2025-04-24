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    Сможет ли Мирра разгромить Боузкову?

    Андреева — Боузкова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Боузкова
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Мари Боузковой во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Боузкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 24 Апреля 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 12:00 Мари Боузкова

    Мари Боузкова

  • Чехия
    •

    Андреева

    Мирра в этом сезоне провела на грунте пока лишь полтора матча.

    На прошлой неделе Андреева неудачно выступила на «пятисотнике» в Штутгарте.

    В первом круге ее соперницей стала старшая сестра Эрика, которая не смогла завершить матч из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    После этого Мирра проиграла Екатерине Александровой — 3:6, 2:6. Это был ее худший матч за последние несколько месяцев.

    В прошлом году Андреева выиграла на грунте 16 матчей из 21.

    Боузкова

    Мари в первом раунде одержала победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:2, 4:6, 6:1.

    На данный момент у чешской теннисистки положительный баланс — девять побед и семь поражений.

    При этом ее лучшим результатом в 2025-м пока что остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в австралийском Брисбене.

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    С тех пор Боузкова смогла пройти дальше второго раунда только на турнире в Боготе.

    Еще на четырех турнирах Боузкова проиграла в первом круге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боузковой букмекеры предлагают за 5.45.

    Прогноз: в январе Мирра спокойно переиграла чешку на Australian Open — 6:3, 6:3. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Боузкова?

    Матч Андреева — Боузкова состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Боузкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Боузкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Андреевой + тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Боузкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Боузкова?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боузковой букмекеры предлагают за 5.45.

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    Андреева — Боузкова: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 24.04.202512:00. Сможет ли Мирра разгромить Боузкову?
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