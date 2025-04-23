Этчеверри — Меджедович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Этчеверри
Томас слабо проводит первую половину сезона, несмотря на то, что он по-прежнему находится рядом с топ-50.
Достаточно сказать, что в этом году он смог пройти дальше второго круга только на одном турнире — в Сантьяго аргентинец добрался до четвертьфинала.
Три недели назад Этчеверри не выиграл ни одного матча на грунте в Хьюстоне, сразу уступив Александру Ковачевичу.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Этчеверри проиграл во втором круге Алехандро Давидовичу-Фокине, а в Барселоне уступил в первом раунде Алексу Де Минору.
Пока что у Томаса отрицательный баланс в этом сезоне — девять побед и 13 поражений.
Меджедович
Хамад на прошлой неделе прошел один раунд в Барселоне, благодаря чему остался в топ-70.
На каталонском «пятисотнике» серб одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром, после чего проиграл Касперу Рууду (5:7, 5:7).
На «Мастерсе» в Монте-Карло Меджедович не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде аргентинцу Камило Уго Карабельи.
В середине февраля Меджедович дошел до финала на турнире ATP 250 в Марселе (в решающем матче проиграл Юго Эмберу). Благодаря этому результату он наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставит за 2.22, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: у Хамада в этом году было уже немало классных матчей сильных против соперников. В 2025-м серб обыгрывал Карена Хачанова, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. Рискнем предположить, что в эту компанию попадет и опытный аргентинский грунтовик.
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Рекомендуемая ставка: победа Меджедовича с форой по геймам (-2,0) за 1.92.