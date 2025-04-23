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    Сможет ли Меджедович обыграть Этчеверри?

    Этчеверри — Меджедович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Меджедович
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    Хамад Меджедович
    Серб Хамад Меджедович сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Меджедович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Этчеверри

    Томас слабо проводит первую половину сезона, несмотря на то, что он по-прежнему находится рядом с топ-50.

    Достаточно сказать, что в этом году он смог пройти дальше второго круга только на одном турнире — в Сантьяго аргентинец добрался до четвертьфинала.

    Три недели назад Этчеверри не выиграл ни одного матча на грунте в Хьюстоне, сразу уступив Александру Ковачевичу.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Этчеверри проиграл во втором круге Алехандро Давидовичу-Фокине, а в Барселоне уступил в первом раунде Алексу Де Минору.

    Пока что у Томаса отрицательный баланс в этом сезоне — девять побед и 13 поражений.

    Меджедович

    Хамад на прошлой неделе прошел один раунд в Барселоне, благодаря чему остался в топ-70.

    На каталонском «пятисотнике» серб одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром, после чего проиграл Касперу Рууду (5:7, 5:7).

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Меджедович не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде аргентинцу Камило Уго Карабельи.

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    В середине февраля Меджедович дошел до финала на турнире ATP 250 в Марселе (в решающем матче проиграл Юго Эмберу). Благодаря этому результату он наконец-то закрепился в первой сотне рейтинга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставит за 2.22, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: у Хамада в этом году было уже немало классных матчей сильных против соперников. В 2025-м серб обыгрывал Карена Хачанова, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. Рискнем предположить, что в эту компанию попадет и опытный аргентинский грунтовик.

    Рекомендуемая ставка: победа Меджедовича с форой по геймам (-2,0) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Этчеверри — Меджедович?

    Матч Этчеверри — Меджедович состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Этчеверри — Меджедович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Меджедовича с форой по геймам (-2,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Этчеверри — Меджедович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Меджедовича с форой по геймам (-2,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Этчеверри — Меджедович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Этчеверри — Меджедович?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Этчеверри — Меджедович: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Сможет ли Меджедович обыграть Этчеверри?
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