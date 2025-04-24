Бергс — Нисиока. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Бельгиец Зизу сыграет против японца Ёсихито Нисиока в первом круге трнира в Мадриде. Матч пройдёт 24 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бергс

Зизу Бергс может записать себе в плюс выступление на завершившемся недавно турнире в Мюнхене. Бельгиец добрался до четвертьфинала розыгрыша, где уступил венгерскому визави Фабиану Марожану (3:6, 6:7).

Сезон на грунте для Бергса стартовал ещё в Монте Карло, однако в стартовой игре соревнований бельгийский теннисист также не смог справиться с Марожаном (2:6, 6:7)

Бергс смог одержать всего две победы на соревнованиях в Мюнхене, были обыграны немец Диего Дедура (6:1, 6:1) и ведущий теннисист Казахстана Александр Бублик (6:7, 6:4, 7:5).

Прогнозы на теннис

В рейтинге ATP Бергс занимает 50 место.

Нисиока

Японец больше месяца находится без игровой практике. На грунте Нисиока в этом сезоне ещё не играл.

Последние два матча Нисиока проиграл французу Хьюго Гастону и сербу Миомира Кецмановича.

Японский спортсмен занимает в рейтинге ATP 74 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бергса в этом матче можно поставить за 1.18, Нисиока букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: Бергс на голову выше своего оппонентов. Ожидаем, что бельгиец пройдет во второй круг Мастерса.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.13.