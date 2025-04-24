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    Бергс — Нисиока. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    «Зизу Бергс»
    Бельгиец Зизу сыграет против японца Ёсихито Нисиока в первом круге трнира в Мадриде. Матч пройдёт 24 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2025 года

    Зизу Бергс

  • Бельгия
    •  Зизу Бергс 13:30 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •

    Бергс

    Зизу Бергс может записать себе в плюс выступление на завершившемся недавно турнире в Мюнхене. Бельгиец добрался до четвертьфинала розыгрыша, где уступил венгерскому визави Фабиану Марожану (3:6, 6:7).

    Сезон на грунте для Бергса стартовал ещё в Монте Карло, однако в стартовой игре соревнований бельгийский теннисист также не смог справиться с Марожаном (2:6, 6:7)

    Бергс смог одержать всего две победы на соревнованиях в Мюнхене, были обыграны немец Диего Дедура (6:1, 6:1) и ведущий теннисист Казахстана Александр Бублик (6:7, 6:4, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге ATP Бергс занимает 50 место.

    Нисиока

    Японец больше месяца находится без игровой практике. На грунте Нисиока в этом сезоне ещё не играл.

    Последние два матча Нисиока проиграл французу Хьюго Гастону и сербу Миомира Кецмановича.

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    Японский спортсмен занимает в рейтинге ATP 74 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бергса в этом матче можно поставить за 1.18, Нисиока букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: Бергс на голову выше своего оппонентов. Ожидаем, что бельгиец пройдет во второй круг Мастерса.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бергс — Нисиока?

    Матч Бергс — Нисиока состоится 24 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бергс — Нисиока?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бергс — Нисиока?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бергс — Нисиока?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бергс — Нисиока?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бергса в этом матче можно поставить за 1.18, Нисиока букмекеры предлагают за 4.90.

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