Парри — Калинская. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Диан Парри во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парри — Калинская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Парри

Диан в первом раунде одержала победу над румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:4.

Для француженки это был уже третий матч в столице Испании. Перед этим она уверенно прошла квалификацию — обыграла Оксану Селехметьеву и Элизабетту Коччаретто.

Но также стоит обратить внимание, что перед этим у Парри не было ни одной победы в текущем сезоне.

Парри не прошла ни раунда на Australian Open, в Абу-Даби, Анталье, Жироне и Руане.

Прогнозы на теннис

То есть до «тысячника» в Мадриде Диан в 2025-м участвовала всего лишь в пяти турнирах.

Калинская

Анна тем временем проведет первый матч после трехнедельного перерыва.

В начале апреля российская теннисистка дошла до четвертьфинала в Чарлстоне. Во втором круге она обыграла действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз.

После этого Калинская проиграла Софии Кенин (4:6, 3:6), но на общее впечатление этот результат не повлиял. Похоже, ей наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

В начале сезона Калинскую постоянно беспокоили травмы, из-за которых она провел в этом году пока лишь 14 матчей. На этом отрезке у Анны шесть побед и восемь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Парри в этом матче можно поставить за 2.65, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: возможно, после перерыва у Анны будет небольшой мандраж, но в любом случае в этом матче у нее действительно неплохие шансы на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.17.