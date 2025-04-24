Парри — Калинская. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Диан Парри
Анна Калинская
Парри
Диан в первом раунде одержала победу над румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:4.
Для француженки это был уже третий матч в столице Испании. Перед этим она уверенно прошла квалификацию — обыграла Оксану Селехметьеву и Элизабетту Коччаретто.
Но также стоит обратить внимание, что перед этим у Парри не было ни одной победы в текущем сезоне.
Парри не прошла ни раунда на Australian Open, в Абу-Даби, Анталье, Жироне и Руане.
То есть до «тысячника» в Мадриде Диан в 2025-м участвовала всего лишь в пяти турнирах.
Калинская
Анна тем временем проведет первый матч после трехнедельного перерыва.
В начале апреля российская теннисистка дошла до четвертьфинала в Чарлстоне. Во втором круге она обыграла действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз.
После этого Калинская проиграла Софии Кенин (4:6, 3:6), но на общее впечатление этот результат не повлиял. Похоже, ей наконец-то удалось набрать оптимальную форму.
В начале сезона Калинскую постоянно беспокоили травмы, из-за которых она провел в этом году пока лишь 14 матчей. На этом отрезке у Анны шесть побед и восемь поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Парри в этом матче можно поставить за 2.65, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: возможно, после перерыва у Анны будет небольшой мандраж, но в любом случае в этом матче у нее действительно неплохие шансы на победу.
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Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.17.