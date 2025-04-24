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    Калинская легко выиграет первый матч в Мадриде?

    Парри — Калинская. Ставка (к. 2.17) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Парри — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против француженки Диан Парри во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парри — Калинская, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 24 Апреля 2025 года

    Диан Парри

  • Франция
    •  Диан Парри 13:30 Анна Калинская

    Анна Калинская

  • Россия
    •

    Парри

    Диан в первом раунде одержала победу над румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:4.

    Для француженки это был уже третий матч в столице Испании. Перед этим она уверенно прошла квалификацию — обыграла Оксану Селехметьеву и Элизабетту Коччаретто.

    Но также стоит обратить внимание, что перед этим у Парри не было ни одной победы в текущем сезоне.

    Парри не прошла ни раунда на Australian Open, в Абу-Даби, Анталье, Жироне и Руане.

    Прогнозы на теннис

    То есть до «тысячника» в Мадриде Диан в 2025-м участвовала всего лишь в пяти турнирах.

    Калинская

    Анна тем временем проведет первый матч после трехнедельного перерыва.

    В начале апреля российская теннисистка дошла до четвертьфинала в Чарлстоне. Во втором круге она обыграла действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз.

    После этого Калинская проиграла Софии Кенин (4:6, 3:6), но на общее впечатление этот результат не повлиял. Похоже, ей наконец-то удалось набрать оптимальную форму.

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    В начале сезона Калинскую постоянно беспокоили травмы, из-за которых она провел в этом году пока лишь 14 матчей. На этом отрезке у Анны шесть побед и восемь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Парри в этом матче можно поставить за 2.65, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: возможно, после перерыва у Анны будет небольшой мандраж, но в любом случае в этом матче у нее действительно неплохие шансы на победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Парри — Калинская?

    Матч Парри — Калинская состоится 24 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Парри — Калинская?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Калинской + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Парри — Калинская?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Калинской + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Парри — Калинская?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Парри — Калинская?

    Коэффициенты букмекеров: на Парри в этом матче можно поставить за 2.65, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.48.

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    Парри — Калинская: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 24.04.202513:30. Калинская легко выиграет первый матч в Мадриде?
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