Бенчич — Таусон. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против датчанки Клары Таусон во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бенчич — Таусон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бенчич

Белинда Бенчич стартовала с уверенной победы на турнире в Испании, переиграв в стартовом круге рейтингового турнира турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:2). Время игры продолжалось всего 1 час и 1 минуту.

За 61 минуту игрового времени Бенчич один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Сезон на грунте для швейцарки пока проходит не лучшим образом, к примеру в Чарльстоне Бенчич уступила американке Софии Кенин (0:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Бенчич занимает 42 место.

Таусон

Датчанка Клара Таусон только стартует на турнире в Мадриде, пропустив стадию первого круга благодаря высокому рейтингу в женской теннисной ассоциации.

В этом сезоне датчанка провела лишь один матч на грунтовом покрытии, проиграв в Штутгарте россиянке Анастасии Потаповой (6:2, 6:7, 3:6).

Клара Таусон уже знает как обыгрывать Белинду Бенчич, три года их пути пересекались в Дохе.

В рейтинге WTA Таусон занимает 23 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бенчича в этом матче можно поставить за 1.50, Таусон букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: Клара Таусон только вступает в игру в Мадриде и вполне способна нанести поражение сопернице ниже классом.

Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.60.