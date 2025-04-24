Бенчич — Таусон. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Бенчич
Белинда Бенчич стартовала с уверенной победы на турнире в Испании, переиграв в стартовом круге рейтингового турнира турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:2). Время игры продолжалось всего 1 час и 1 минуту.
За 61 минуту игрового времени Бенчич один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Сезон на грунте для швейцарки пока проходит не лучшим образом, к примеру в Чарльстоне Бенчич уступила американке Софии Кенин (0:6, 3:6).
В рейтинге WTA Бенчич занимает 42 место.
Таусон
Датчанка Клара Таусон только стартует на турнире в Мадриде, пропустив стадию первого круга благодаря высокому рейтингу в женской теннисной ассоциации.
В этом сезоне датчанка провела лишь один матч на грунтовом покрытии, проиграв в Штутгарте россиянке Анастасии Потаповой (6:2, 6:7, 3:6).
Клара Таусон уже знает как обыгрывать Белинду Бенчич, три года их пути пересекались в Дохе.
В рейтинге WTA Таусон занимает 23 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бенчича в этом матче можно поставить за 1.50, Таусон букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: Клара Таусон только вступает в игру в Мадриде и вполне способна нанести поражение сопернице ниже классом.
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Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.60.