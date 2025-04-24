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    Таусон выйдет в третий круг соревнований

    Бенчич — Таусон. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Клара Таусон
    Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против датчанки Клары Таусон во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бенчич — Таусон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бенчич

    Белинда Бенчич стартовала с уверенной победы на турнире в Испании, переиграв в стартовом круге рейтингового турнира турчанку Зейнеп Сонмез (6:0, 6:2). Время игры продолжалось всего 1 час и 1 минуту.

    За 61 минуту игрового времени Бенчич один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Сезон на грунте для швейцарки пока проходит не лучшим образом, к примеру в Чарльстоне Бенчич уступила американке Софии Кенин (0:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Бенчич занимает 42 место.

    Таусон

    Датчанка Клара Таусон только стартует на турнире в Мадриде, пропустив стадию первого круга благодаря высокому рейтингу в женской теннисной ассоциации.

    В этом сезоне датчанка провела лишь один матч на грунтовом покрытии, проиграв в Штутгарте россиянке Анастасии Потаповой (6:2, 6:7, 3:6).

    Клара Таусон уже знает как обыгрывать Белинду Бенчич, три года их пути пересекались в Дохе.

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    В рейтинге WTA Таусон занимает 23 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бенчича в этом матче можно поставить за 1.50, Таусон букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Клара Таусон только вступает в игру в Мадриде и вполне способна нанести поражение сопернице ниже классом.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бенчич — Таусон?

    Матч Бенчич — Таусон состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бенчич — Таусон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бенчич — Таусон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенчич — Таусон?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бенчич — Таусон?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бенчича в этом матче можно поставить за 1.50, Таусон букмекеры предлагают за 2.60.

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    Бенчич — Таусон: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 24.04.202512:00. Таусон выйдет в третий круг соревнований
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