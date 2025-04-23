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    Сонего и Кецманович дойдут до решающего тай-брейка?

    Сонего — Кецманович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сонего

    Лоренцо в этом году пока не выиграл ни одного матча на грунте.

    Более того, после февральского турнира в Марселе, на котором он дошел до четвертьфинала, итальянец до сих пор одержал лишь одну победу.

    Сонего выиграл лишь один из шести последних матчей. Исключением на этом отрезке стала встреча с Мариано Навоне на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В начале апреля Сонего проиграл 95-й ракетке мира чеху Виту Копршиве в первом круге турнира в Марракеше.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Лоренцо уступил испанцу Педро Мартинесу.

    Кецманович

    Миомир в последнее время тоже играл не очень убедительно.

    После неожиданной победы на февральском турнире в Делрей-Бич серб пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    В Монте-Карло Кецманович проиграл в первом круге американцу Фрэнсису Тиафо. Сопернику чуть больше повезло на решающем тай-брейке.

    На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене Кецманович с трудом выиграл у Маркоса Гирону, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.

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    В предыдущих четырех сезонах Кецманович выиграл в Мадриде всего лишь два матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.32, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: Лоренцо выиграл пять из восьми предыдущих матчей против Миомира. В прошлом году итальянец остановил серба на харде в Индиан-Уэллс и на траве в Галле, и тут стоит отметить, в этих матчах они провели в общей сложности три тай-брейка. Скорее всего, их предстоящая встреча будет не менее напряженной.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сонего — Кецманович?

    Матч Сонего — Кецманович состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сонего — Кецманович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сонего — Кецманович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сонего — Кецманович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сонего — Кецманович?

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.32, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.61.

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    Сонего — Кецманович: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Сонего и Кецманович дойдут до решающего тай-брейка?
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