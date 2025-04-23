Сонего — Кецманович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Серб Миомир Кецманович сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сонего

Лоренцо в этом году пока не выиграл ни одного матча на грунте.

Более того, после февральского турнира в Марселе, на котором он дошел до четвертьфинала, итальянец до сих пор одержал лишь одну победу.

Сонего выиграл лишь один из шести последних матчей. Исключением на этом отрезке стала встреча с Мариано Навоне на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Прогнозы на теннис

В начале апреля Сонего проиграл 95-й ракетке мира чеху Виту Копршиве в первом круге турнира в Марракеше.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Лоренцо уступил испанцу Педро Мартинесу.

Кецманович

Миомир в последнее время тоже играл не очень убедительно.

После неожиданной победы на февральском турнире в Делрей-Бич серб пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

В Монте-Карло Кецманович проиграл в первом круге американцу Фрэнсису Тиафо. Сопернику чуть больше повезло на решающем тай-брейке.

На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене Кецманович с трудом выиграл у Маркоса Гирону, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.

В предыдущих четырех сезонах Кецманович выиграл в Мадриде всего лишь два матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.32, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: Лоренцо выиграл пять из восьми предыдущих матчей против Миомира. В прошлом году итальянец остановил серба на харде в Индиан-Уэллс и на траве в Галле, и тут стоит отметить, в этих матчах они провели в общей сложности три тай-брейка. Скорее всего, их предстоящая встреча будет не менее напряженной.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.