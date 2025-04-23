Сонего — Кецманович. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Сонего
Лоренцо в этом году пока не выиграл ни одного матча на грунте.
Более того, после февральского турнира в Марселе, на котором он дошел до четвертьфинала, итальянец до сих пор одержал лишь одну победу.
Сонего выиграл лишь один из шести последних матчей. Исключением на этом отрезке стала встреча с Мариано Навоне на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В начале апреля Сонего проиграл 95-й ракетке мира чеху Виту Копршиве в первом круге турнира в Марракеше.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Лоренцо уступил испанцу Педро Мартинесу.
Кецманович
Миомир в последнее время тоже играл не очень убедительно.
После неожиданной победы на февральском турнире в Делрей-Бич серб пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
В Монте-Карло Кецманович проиграл в первом круге американцу Фрэнсису Тиафо. Сопернику чуть больше повезло на решающем тай-брейке.
На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене Кецманович с трудом выиграл у Маркоса Гирону, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.
В предыдущих четырех сезонах Кецманович выиграл в Мадриде всего лишь два матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.32, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: Лоренцо выиграл пять из восьми предыдущих матчей против Миомира. В прошлом году итальянец остановил серба на харде в Индиан-Уэллс и на траве в Галле, и тут стоит отметить, в этих матчах они провели в общей сложности три тай-брейка. Скорее всего, их предстоящая встреча будет не менее напряженной.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.