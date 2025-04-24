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    Подберется ли зона вылета вплотную к «Жироне»?

    Леганес — Жирона: Гости на три балла опережают зону вылета, но сохранят ли они свой отрыв? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.88

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Жирона»
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    Кристиан Стуани
    24 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Апреля 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 20:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
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    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после 32-х поединков испанского первенства набрал 29 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на предпоследней, 19-й строчке в таблице в зоне вылета с отставанием в три балла от спасительной 17-й позиции, поэтому для нее любой балл — на вес золота.

    Леганес — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Мальоркой» (0:0).

    Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах остался и вовсе без очков, потерпев поражение со счетом 0:1 от «Барселоны».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Нею, Настасич, Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» четыре раза проиграл при двух ничьих.

    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть пусть небольшой, но все же перевес соперника в классе.

    Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после 32-х поединков испанского первенства набрала 34 пункта и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда пребывает на безопасной 16-й строчке с отрывом в три балла от зоны вылета (18-20-я позиции), а также в пять очков от своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства каталонцы на своем поле проиграли «Бетису» (1:3).

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Осасуны» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Абель Руис, Артеро и Брайан Хиль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» проиграла, а в 11-ти последних поединках выиграла лишь однажды.

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    Это свидетельствует о плохих шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть проблемы еще и в игре соперника, они все же немалы.

    Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Леганес» проиграл

    • в семи из восьми последних матчей «Жироны» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Жирона» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Леганеса» оценивается 2.80. Ничья — в 2.95, победа «Жироны» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Жироны».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Леганес — Жирона?

    Матч Леганес — Жирона состоится 24 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Леганес — Жирона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Леганес — Жирона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Леганес — Жирона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Леганес — Жирона?

    Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Леганеса» оценивается 2.80. Ничья — в 2.95, победа «Жироны» — в 2.80.

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