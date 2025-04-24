Леганес — Жирона: Гости на три балла опережают зону вылета, но сохранят ли они свой отрыв? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.88

24 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после 32-х поединков испанского первенства набрал 29 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на предпоследней, 19-й строчке в таблице в зоне вылета с отставанием в три балла от спасительной 17-й позиции, поэтому для нее любой балл — на вес золота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Мальоркой» (0:0).

Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах остался и вовсе без очков, потерпев поражение со счетом 0:1 от «Барселоны».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Нею, Настасич, Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» четыре раза проиграл при двух ничьих.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть пусть небольшой, но все же перевес соперника в классе.

Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 32-х поединков испанского первенства набрала 34 пункта и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда пребывает на безопасной 16-й строчке с отрывом в три балла от зоны вылета (18-20-я позиции), а также в пять очков от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства каталонцы на своем поле проиграли «Бетису» (1:3).

Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Осасуны» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Абель Руис, Артеро и Брайан Хиль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» проиграла, а в 11-ти последних поединках выиграла лишь однажды.

Это свидетельствует о плохих шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть проблемы еще и в игре соперника, они все же немалы.

Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Леганес» проиграл

в семи из восьми последних матчей «Жироны» забивали обе команды

в трех последних матчах «Жирона» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Леганеса» оценивается 2.80. Ничья — в 2.95, победа «Жироны» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Жироны».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25