Леганес — Жирона: Гости на три балла опережают зону вылета, но сохранят ли они свой отрыв? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.88

Леганес
Жирона
«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» после 32-х поединков испанского первенства набрал 29 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда находится на предпоследней, 19-й строчке в таблице в зоне вылета с отставанием в три балла от спасительной 17-й позиции, поэтому для нее любой балл — на вес золота.
Леганес — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Мальоркой» (0:0).
Перед этим в поединке 31-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах остался и вовсе без очков, потерпев поражение со счетом 0:1 от «Барселоны».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Нею, Настасич, Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Леганес» четыре раза проиграл при двух ничьих.
Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть пусть небольшой, но все же перевес соперника в классе.
Дани Раба — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» после 32-х поединков испанского первенства набрала 34 пункта и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда пребывает на безопасной 16-й строчке с отрывом в три балла от зоны вылета (18-20-я позиции), а также в пять очков от своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства каталонцы на своем поле проиграли «Бетису» (1:3).
Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Осасуны» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Абель Руис, Артеро и Брайан Хиль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» проиграла, а в 11-ти последних поединках выиграла лишь однажды.
Это свидетельствует о плохих шансах гостей на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть проблемы еще и в игре соперника, они все же немалы.
Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Леганес» проиграл
- в семи из восьми последних матчей «Жироны» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Жирона» проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: У букмекеров нет фаворита перед предстоящей игрой. Победа «Леганеса» оценивается 2.80. Ничья — в 2.95, победа «Жироны» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Жироны».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25