Арнальди — Чорич. Ставка (к. 2.58) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

Маттео Арнальди
Борна Чорич
Арнальди
Маттео очень неудачно провел несколько недавних турниров, в том числе на грунте.
Серия поражений итальянского теннисиста составляет три матча.
После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил во втором круге Томашу Махачу, Арнальди не прошел даже первый раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло и в Барселоне.
При этом на «тысячнике» на Лазурном берегу Арнальди проиграл 38-летнему французу Ришару Гаске.
В прошлом году и в 2023-м Арнальди смог пройти первый круг в Мадриде.
Чорич
Борна тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он всего лишь 104-й.
В отборе хорват обыграл финна Отто Виртанена и канадца Габриэля Диалло.
У Чорича на данный момент очень солидный баланс — 21 победа и семь поражений.
Но есть нюанс: большую часть (почти все) этих матчей Чорич провел на «челленджерах».
При этом в 2025-м бывшая 12-я ракетка мира до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.58, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: два года назад Борна играл в полуфинал мадридского «тысячника», тогда как сейчас он с трудом пробился в основную сетку. Сейчас хорвата уже не так опасен, как раньше. Скорее всего, итальянец прервет серию поражений.
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Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5 за 2.58.