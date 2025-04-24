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    Арнальди обыграет Чорича и прервет серию поражений?

    Арнальди — Чорич. Ставка (к. 2.58) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Чорич
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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Чорич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2025 года

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •  Маттео Арнальди 11:00 Борна Чорич

    Борна Чорич

  • Хорватия
    •

    Арнальди

    Маттео очень неудачно провел несколько недавних турниров, в том числе на грунте.

    Серия поражений итальянского теннисиста составляет три матча.

    После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил во втором круге Томашу Махачу, Арнальди не прошел даже первый раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло и в Барселоне.

    Прогнозы на теннис

    При этом на «тысячнике» на Лазурном берегу Арнальди проиграл 38-летнему французу Ришару Гаске.

    В прошлом году и в 2023-м Арнальди смог пройти первый круг в Мадриде.

    Чорич

    Борна тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он всего лишь 104-й.

    В отборе хорват обыграл финна Отто Виртанена и канадца Габриэля Диалло.

    У Чорича на данный момент очень солидный баланс — 21 победа и семь поражений.

    Но есть нюанс: большую часть (почти все) этих матчей Чорич провел на «челленджерах».

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    При этом в 2025-м бывшая 12-я ракетка мира до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.58, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: два года назад Борна играл в полуфинал мадридского «тысячника», тогда как сейчас он с трудом пробился в основную сетку. Сейчас хорвата уже не так опасен, как раньше. Скорее всего, итальянец прервет серию поражений.

    Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5 за 2.58.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арнальди — Чорич?

    Матч Арнальди — Чорич состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арнальди — Чорич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арнальди — Чорич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.58.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арнальди — Чорич?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арнальди — Чорич?

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.58, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.38.

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    Арнальди — Чорич: прогноз и ставка за 2.58, статистика, коэффициенты матча 24.04.202512:00. Арнальди обыграет Чорича и прервет серию поражений?
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