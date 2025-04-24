Арнальди — Чорич. Ставка (к. 2.58) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

Итальянец Маттео Арнальди сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Чорич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео очень неудачно провел несколько недавних турниров, в том числе на грунте.

Серия поражений итальянского теннисиста составляет три матча.

После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил во втором круге Томашу Махачу, Арнальди не прошел даже первый раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло и в Барселоне.

Прогнозы на теннис

При этом на «тысячнике» на Лазурном берегу Арнальди проиграл 38-летнему французу Ришару Гаске.

В прошлом году и в 2023-м Арнальди смог пройти первый круг в Мадриде.

Чорич

Борна тем временем пробился в основную сетку через квалификацию. В текущей версии рейтинга он всего лишь 104-й.

В отборе хорват обыграл финна Отто Виртанена и канадца Габриэля Диалло.

У Чорича на данный момент очень солидный баланс — 21 победа и семь поражений.

Но есть нюанс: большую часть (почти все) этих матчей Чорич провел на «челленджерах».

При этом в 2025-м бывшая 12-я ракетка мира до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 1.58, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: два года назад Борна играл в полуфинал мадридского «тысячника», тогда как сейчас он с трудом пробился в основную сетку. Сейчас хорвата уже не так опасен, как раньше. Скорее всего, итальянец прервет серию поражений.

Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов больше 19,5 за 2.58.