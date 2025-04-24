Эала — Свентек. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против филиппинки Александры Эалы во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эала

Александра в первом раунде одержала уверенную победу над Викторией Томовой — 6:3, 6:2.

Про филиппинскую теннисисистку многие узнали в конце марта, когда она дошла до полуфинала в Майами.

На американском «тысячнике» Эала преподнесла сразу три сенсации, обыграв Алену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Свентек, которая теперь выйдет на корт с мыслями о реванше.

Благодаря столь успешному выступлению на крупном туринире Эала закрепилась в топ-100.

Прогнозы на теннис

Правда, вскоре после этого 19-летняя теннисистка неудачно выступила на грунтовом турнире ITF в Оэйраше, проиграв во втором круге венгерке Панне Удварди.

Свентек

Ига тем временем приехала в столицу Испании защищать прошлогодний титул.

Интересно, что в этом сезоне польская теннисистка до сих пор не выиграла ни одного турнира.

На прошлой неделе Свентек неудачно выступила в Штутгарте, не сумев пройти даже 1/4 финала.

Свентек снова проиграла Алене Остапенко (3:6, 6:3, 2:6). Счет в их противостоянии стал 6-0 в пользу теннисистки из Латвии.

На данном этапе логично предположить, что Свентек будет сложно повторить прошлогодний путь в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 4.85, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: в Майами Ига сенсационно проиграла филиппинке со счетом 2:6, 5:7. Очевидно, что теперь полька выйдет на матч против 19-летней соперницы с совершенно другим настроем. Здесь также надо учитывать, что у Эалы минимальный опыт выступлений на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 2.00.