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    Сможет ли Свентек взять реванш у Эалы?

    Эала — Свентек. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эала — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против филиппинки Александры Эалы во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 24 Апреля 2025 года

    Алекс Ила

  • Филиппины
    •  Алекс Ила 12:00 Ига Свёнтек

    Ига Свёнтек

  • Польша
    •

    Эала

    Александра в первом раунде одержала уверенную победу над Викторией Томовой — 6:3, 6:2.

    Про филиппинскую теннисисистку многие узнали в конце марта, когда она дошла до полуфинала в Майами.

    На американском «тысячнике» Эала преподнесла сразу три сенсации, обыграв Алену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Свентек, которая теперь выйдет на корт с мыслями о реванше.

    Благодаря столь успешному выступлению на крупном туринире Эала закрепилась в топ-100.

    Прогнозы на теннис

    Правда, вскоре после этого 19-летняя теннисистка неудачно выступила на грунтовом турнире ITF в Оэйраше, проиграв во втором круге венгерке Панне Удварди.

    Свентек

    Ига тем временем приехала в столицу Испании защищать прошлогодний титул.

    Интересно, что в этом сезоне польская теннисистка до сих пор не выиграла ни одного турнира.

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    • На прошлой неделе Свентек неудачно выступила в Штутгарте, не сумев пройти даже 1/4 финала.

    Свентек снова проиграла Алене Остапенко (3:6, 6:3, 2:6). Счет в их противостоянии стал 6-0 в пользу теннисистки из Латвии.

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    На данном этапе логично предположить, что Свентек будет сложно повторить прошлогодний путь в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 4.85, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: в Майами Ига сенсационно проиграла филиппинке со счетом 2:6, 5:7. Очевидно, что теперь полька выйдет на матч против 19-летней соперницы с совершенно другим настроем. Здесь также надо учитывать, что у Эалы минимальный опыт выступлений на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эала — Свентек?

    Матч Эала — Свентек состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эала — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свентек с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эала — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свентек с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эала — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эала — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 4.85, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.

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