«Сити» дожал «Эвертон»: голы О’Райли и Ковачича приближают горожан к Лиге чемпионов

Долгие недели «Манчестер Сити» шёл по краю, балансируя между прежним величием и тревожным настоящим. И пусть этот матч на «Гудисон Парк» не станет частью какой-то новой легенды, именно здесь команда Гвардиолы сделала шаг, который может определить её сезон. Победа над «Эвертоном» (2:0), вырванная на последних минутах, не была красивой — но была важной.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Nico O'Reilly (84'), 0:2 Матео Ковачич (90 + 2') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски (Майкл Кин, 52'), Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 79'), Джеймс Гарнер, Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 79'), Абдулайе Дукуре, Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 79'), Армандо Броя (Бету, 64'), Jake O'Brien Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Савиньо (Жереми Доку, 78'), Кевин Де Брёйне (Мануэль Аканджи, 88'), Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Омар Мармуш, Николас Гонсалес (Матео Ковачич, 78'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Предупреждения: Майкл Кин (55'), Идрисса Гана Гейе (62'), Тим Айрогбунам (86'), Джордан Пикфорд (90 + 1')

Без скорости, без идей — и почти без футбола

Первый тайм стал рентгеном нынешнего «Сити»: владение мячом — абсолютное, контроль — неоспоримый, а вот импульс, резкость и настоящая угроза у ворот соперника — в дефиците. Савиньо просил пенальти после контакта с Харрисоном, Де Брюйне с убойной позиции бил точно — но попал в голову О’Брайена. А в остальном — вялость и разочарование.

При этом самый опасный момент до перерыва создал вовсе не фаворит. Гарнер навесил с углового, Тарковски выиграл верх у Гвардиола и послал мяч в штангу. Ортега замер, как зритель на трибуне, а Нуньеш в панике выбил отскок. В этой игре именно защитники «Эвертона» были едва ли не единственным источником шансов.

Эвертон — Ман Сити globallookpress.com

Травма капитана и растерянность хозяев

Беда для «Эвертона» пришла без предупреждения — Тарковски потянул заднюю поверхность бедра и, судя по реакции, понял: это серьёзно. Он уходил с поля не просто с болью, а с осознанием, что, возможно, это его последняя игра на «Гудисоне». И с его уходом «Эвертон» потерял не только лидера, но и равновесие.

Кин, вышедший вместо капитана, за три минуты получил жёлтую и начал вязнуть в дуэлях с Мармушем. «Сити» почуял слабину и начал двигаться быстрее, строже. Не в том темпе, чтобы обрушить ураган — но достаточно, чтобы стянуть игру к воротам Пикфорда.

Эвертон — Ман Сити globallookpress.com

Вратари держат нули

В начале второго тайма «Эвертон» мог выстрелить. Брантвейту, оказавшемуся без опеки в пяти метрах от ворот, не хватило точности — Ортега отразил. Позже Дукуре имел шанс забить с линии штрафной, но снова голкипер «Сити» оказался на высоте. В эти минуты показалось, что матч не изменится — ни вектор, ни счёт.

А у «Сити» моменты были в рамках эпизодов, не больше. Мармуш бил с угла штрафной, Савиньо проверил Пикфорда с линии, но всё это — удары без повышенного градуса опасности. И всё же чем ближе была концовка, тем ощутимее становилось давление. Гвардиола бросал в бой свежих игроков — и они изменили всё.

Эвертон — Ман Сити globallookpress.com

Два удара — и глухой матч обретает финал

На 85-й минуте — первая трещина. Нуньес убежал от Миколенко по флангу и прострелил низом. И тут — внезапно — появился Нико О’Райли. Юный защитник, оказавшийся в центре чужой вратарской, опередил всех и затолкал мяч в сетку. Гвардиола праздновал сдержанно, но внутренне наверняка выдохнул. Это был именно тот момент, которого он ждал весь вечер.

Эвертон — Ман Сити globallookpress.com

А потом — Ковачич. Уже в компенсированное время, после розыгрыша с Доку и Гюндоганом, он оказался на дуге штрафной и пробил точно — низом, с отскоком, в самый угол. Падал, но бил уверенно. Пикфорд рухнул следом, мяч влетел в сетку — и стало понятно: «Сити» уезжает с победой.

Победа в тишине

Матч был далёк от идеала. Скорее, это был спектакль без режиссёра и без сценария — спонтанный, с паузами и провисаниями. Но в финале у него оказалось правильное окончание — для «Сити».

Календарь и таблица АПЛ

Гвардиола не праздновал громко. Его команда по-прежнему не убедительна, но она всё ещё способна брать своё. И пусть титул уже уезжает в Ливерпуль, в Лигу чемпионов «Сити» всё ещё собирается попасть.