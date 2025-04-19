«Сити» дожал «Эвертон»: голы О’Райли и Ковачича приближают горожан к Лиге чемпионов

Без скорости, без идей — и почти без футбола
Первый тайм стал рентгеном нынешнего «Сити»: владение мячом — абсолютное, контроль — неоспоримый, а вот импульс, резкость и настоящая угроза у ворот соперника — в дефиците. Савиньо просил пенальти после контакта с Харрисоном, Де Брюйне с убойной позиции бил точно — но попал в голову О’Брайена. А в остальном — вялость и разочарование.
При этом самый опасный момент до перерыва создал вовсе не фаворит. Гарнер навесил с углового, Тарковски выиграл верх у Гвардиола и послал мяч в штангу. Ортега замер, как зритель на трибуне, а Нуньеш в панике выбил отскок. В этой игре именно защитники «Эвертона» были едва ли не единственным источником шансов.
Травма капитана и растерянность хозяев
Беда для «Эвертона» пришла без предупреждения — Тарковски потянул заднюю поверхность бедра и, судя по реакции, понял: это серьёзно. Он уходил с поля не просто с болью, а с осознанием, что, возможно, это его последняя игра на «Гудисоне». И с его уходом «Эвертон» потерял не только лидера, но и равновесие.
Кин, вышедший вместо капитана, за три минуты получил жёлтую и начал вязнуть в дуэлях с Мармушем. «Сити» почуял слабину и начал двигаться быстрее, строже. Не в том темпе, чтобы обрушить ураган — но достаточно, чтобы стянуть игру к воротам Пикфорда.
Вратари держат нули
В начале второго тайма «Эвертон» мог выстрелить. Брантвейту, оказавшемуся без опеки в пяти метрах от ворот, не хватило точности — Ортега отразил. Позже Дукуре имел шанс забить с линии штрафной, но снова голкипер «Сити» оказался на высоте. В эти минуты показалось, что матч не изменится — ни вектор, ни счёт.
А у «Сити» моменты были в рамках эпизодов, не больше. Мармуш бил с угла штрафной, Савиньо проверил Пикфорда с линии, но всё это — удары без повышенного градуса опасности. И всё же чем ближе была концовка, тем ощутимее становилось давление. Гвардиола бросал в бой свежих игроков — и они изменили всё.
Два удара — и глухой матч обретает финал
На 85-й минуте — первая трещина. Нуньес убежал от Миколенко по флангу и прострелил низом. И тут — внезапно — появился Нико О’Райли. Юный защитник, оказавшийся в центре чужой вратарской, опередил всех и затолкал мяч в сетку. Гвардиола праздновал сдержанно, но внутренне наверняка выдохнул. Это был именно тот момент, которого он ждал весь вечер.
А потом — Ковачич. Уже в компенсированное время, после розыгрыша с Доку и Гюндоганом, он оказался на дуге штрафной и пробил точно — низом, с отскоком, в самый угол. Падал, но бил уверенно. Пикфорд рухнул следом, мяч влетел в сетку — и стало понятно: «Сити» уезжает с победой.
Победа в тишине
Матч был далёк от идеала. Скорее, это был спектакль без режиссёра и без сценария — спонтанный, с паузами и провисаниями. Но в финале у него оказалось правильное окончание — для «Сити».
Гвардиола не праздновал громко. Его команда по-прежнему не убедительна, но она всё ещё способна брать своё. И пусть титул уже уезжает в Ливерпуль, в Лигу чемпионов «Сити» всё ещё собирается попасть.