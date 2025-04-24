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    Альтмайер — Харри. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Даниэль Альтмайер
    Немец Даниэль Альтмайер сыграет против чилийца Николаса Харри в первом круге трнира в Мадриде. Матч пройдёт 24 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2025 года

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •  Даниэль Альтмайер 13:30 Николас Джарри

    Николас Джарри

  • Чили
    •

    Альтмайер

    Чтобы пробиться в основную сетку Мастерса Альтмайеру пришлось сыграть две встречи в квалификации. В финале отбора немец выбил из розыгрыша колумбийца Даниэля Элахи Галана (7:6, 3:6, 6:1).

    На грунте соперники провели 2 часа 19 минут. За это время Альтмайер выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта.

    67-я ракетка мира в квалификации мадридского турнира также переиграл француза Люка ван Аша (7:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    До старта в Мадриде Альтмайер выступил на соревнованиях в Мюнхене, где остановился в шаге от выхода в четвертьфинал. Дорогу преградил Александр Зверев, который занимает вторую строчку в ATP.

    Харри

    Чилиец не может найти свою игру уже на протяжении пяти встреч подряд. Николас Харри проиграл на турнирах в Мюнхене, Монте Карло, Бухаресте, Сантьяго и Рио-де-Жанейро.

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    • В основном все поединки завершались поражением Харри со счётом 1:2. К примеру, последний турнир в Мюнхене Харри проиграл французу Уго Умберу (6:4, 3:6, 2:6).

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    На турнире в Мадриде Харри стартует с первого круга, минуя квалификацию. На данный момент чилийский спортсмен занимает 57 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Альтмайера в этом матче можно поставить за 1.67, победу Харри букмекеры предлагают за 2.20.

    Прогноз: Четыре года назад соперники встречались между собой на турнире в Германии. Тогда победу одержал Альтмайер со счетом 2:1. Немецкий теннисист наверняка добьётся новой победы над соперником, к тому же у Хрри есть большие проблемы с реализацией своих моментов.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Альтмайер — Харри?

    Матч Альтмайер — Харри состоится 24 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Альтмайер — Харри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Альтмайер — Харри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Альтмайер — Харри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Альтмайер — Харри?

    Коэффициенты букмекеров: : На Альтмайера в этом матче можно поставить за 1.67, победу Харри букмекеры предлагают за 2.20.

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