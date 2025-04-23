Ландалусе — Норри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Ландалусе
Мартин третий год подряд сыграет на «тысячнике» в столице Испании. Как и в. предыдущих двух случаях, он попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В текущей версии рейтинга испанец занимает 148-е место.
В текущем сезоне у Ландалусе пока отрицательный баланс — шесть побед и девять поражений.
После Australian Open 19-летний теннисист выиграл лишь один из восьми матчей.
Также стоит отметить, что в 2023-м и 2024-м Ландалусе не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Мадриде.
Норри
Кэмерон тоже слабо провел недавние турниры, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.
Эту неделю британец начал в статусе 91-й ракетки мира.
На недавнем «пятисотнике» в Барселоне Норри прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Карену Хачанову.
В Монте-Карло бывшая восьмая ракетка мира уступил итальянцу Маттиа Беллуччи в первом раунде отбора.
Перед этим Норри не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Доминиканской Республике и на «Мастерсе» в Майами.
Лучшим результатом Кэма в 2025-м пока остается выход в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.60, победу Норри букмекеры предлагают за 1.29.
Прогноз: есть ощущение, что в данном случае лучше взять ставку без учета исхода. В этом году у Норри было уже немало матчей, в которых он не смог подтвердить статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.