Ландалусе — Норри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

Британец Кэмерон Норри сыграет против испанца Мартина Ландалусе в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ландалусе — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ландалусе

Мартин третий год подряд сыграет на «тысячнике» в столице Испании. Как и в. предыдущих двух случаях, он попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В текущей версии рейтинга испанец занимает 148-е место.

В текущем сезоне у Ландалусе пока отрицательный баланс — шесть побед и девять поражений.

После Australian Open 19-летний теннисист выиграл лишь один из восьми матчей.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в 2023-м и 2024-м Ландалусе не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Мадриде.

Норри

Кэмерон тоже слабо провел недавние турниры, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.

Эту неделю британец начал в статусе 91-й ракетки мира.

На недавнем «пятисотнике» в Барселоне Норри прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Карену Хачанову.

В Монте-Карло бывшая восьмая ракетка мира уступил итальянцу Маттиа Беллуччи в первом раунде отбора.

Перед этим Норри не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Доминиканской Республике и на «Мастерсе» в Майами.

Лучшим результатом Кэма в 2025-м пока остается выход в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.60, победу Норри букмекеры предлагают за 1.29.

Прогноз: есть ощущение, что в данном случае лучше взять ставку без учета исхода. В этом году у Норри было уже немало матчей, в которых он не смог подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.