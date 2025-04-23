ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Масалитин«Чемпионство "Краснодара" поможет развитию нашего футбола». Масалитин — о 25-м туре, проблемах «Химок» и засилье иностранцев в РПЛ «Динамо» Москва одержало три победы над «Ак Барсом»«Трактор» пробился в полуфинал, «Динамо» перевернуло серию, «Авангард» и «Салават Юлаев» — на грани вылета Хави СимонсТрансферный дайджест. 15 — 21 апреля
    Все новости спорта

    Норри проиграет 148-й ракетке мира?

    Ландалусе — Норри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 23 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кэмерон Норри
    Прогноз и ставки на Ландалусе — Норри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против испанца Мартина Ландалусе в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ландалусе — Норри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ландалусе

    Мартин третий год подряд сыграет на «тысячнике» в столице Испании. Как и в. предыдущих двух случаях, он попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    В текущей версии рейтинга испанец занимает 148-е место.

    В текущем сезоне у Ландалусе пока отрицательный баланс — шесть побед и девять поражений.

    После Australian Open 19-летний теннисист выиграл лишь один из восьми матчей.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в 2023-м и 2024-м Ландалусе не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Мадриде.

    Норри

    Кэмерон тоже слабо провел недавние турниры, по итогам которых свалился в конец первой сотни рейтинга.

    Эту неделю британец начал в статусе 91-й ракетки мира.

    На недавнем «пятисотнике» в Барселоне Норри прошел квалификацию, но в основной сетке сразу проиграл Карену Хачанову.

    В Монте-Карло бывшая восьмая ракетка мира уступил итальянцу Маттиа Беллуччи в первом раунде отбора.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Перед этим Норри не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Доминиканской Республике и на «Мастерсе» в Майами.

    Лучшим результатом Кэма в 2025-м пока остается выход в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.60, победу Норри букмекеры предлагают за 1.29.

    Прогноз: есть ощущение, что в данном случае лучше взять ставку без учета исхода. В этом году у Норри было уже немало матчей, в которых он не смог подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ландалусе — Норри?

    Матч Ландалусе — Норри состоится 23 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ландалусе — Норри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ландалусе — Норри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ландалусе — Норри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ландалусе — Норри?

    Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.60, победу Норри букмекеры предлагают за 1.29.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Аванесян — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осака — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  3.08
  • Прогноз на матч Аль-Вехда — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Риу Аве — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ландалусе — Норри: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 23.04.202512:00. Норри проиграет 148-й ракетке мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры