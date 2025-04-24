Ван де Зандшульп — Штруфф. Ставка (к. 2.26) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штруфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик изначально не прошел квалификацию, но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер.

В отборе нидерландец сначала выиграл у француза Мойзе Куаме, а потом уступил 126-й ракетке мира Хуану-Мануэлю Серундоло.

На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене ван де Зандшульп тоже проиграл в решающем раунде квалификации, но в итоге получил статус лаки-лузера. После этого он прошел один круг в основном турнире — после победы над Роберто Баутистой-Агутом уступил Бену Шелтону.

К слову, это был всего лишь третий случай в сезоне, когда ван де Зандшульп смог преодолеть первый раунд.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Ботика в 2025-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (во втором раунде обыграл Новака Джоковича).

Штруфф

Ян-Леннаррд тем временем провалил уже целую серию турниров и свалился в рейтинге на 79-ю строчку.

Черная полоса немецкого теннисиста началась сразу после февральского турнира в Марселе.

С тех пор Штруфф только проигрывает. На данный момент его серия поражений составляет уже восемь матчей.

Ранее в этом месяце Штруфф проиграл 223-й ракетке мира Валентену Вашеро (2:6, 1:6) в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

На домашнем турнире в Мюнхене 34-летний Штруфф уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (0:6, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.60, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: в прошлом году Ян-Леннард обыграл Ботика в Мюнхене со счетом 7:6, 6:4. Скорее всего, нидерландец возьмет реванш. Сложно сказать, в чем причина, но в последнее время Штруфф играет просто ужасно.

Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-4,0) за 2.26.