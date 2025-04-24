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    Ван де Зандшульп продлит серию поражений Штруффа?

    Ван де Зандшульп — Штруфф. Ставка (к. 2.26) и прогноз на Мастерс в Мадриде 24 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Штруфф
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 24 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штруфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 24 Апреля 2025 года

    Ботик ван де Зандсхулп

  • Нидерланды
    •  Ботик ван де Зандсхулп 11:00 Ян-Леннард Штруфф

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
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    Ван де Зандшульп

    Ботик изначально не прошел квалификацию, но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В отборе нидерландец сначала выиграл у француза Мойзе Куаме, а потом уступил 126-й ракетке мира Хуану-Мануэлю Серундоло.

    На недавнем «пятисотнике» в Мюнхене ван де Зандшульп тоже проиграл в решающем раунде квалификации, но в итоге получил статус лаки-лузера. После этого он прошел один круг в основном турнире — после победы над Роберто Баутистой-Агутом уступил Бену Шелтону.

    К слову, это был всего лишь третий случай в сезоне, когда ван де Зандшульп смог преодолеть первый раунд.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Ботика в 2025-м пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (во втором раунде обыграл Новака Джоковича).

    Штруфф

    Ян-Леннаррд тем временем провалил уже целую серию турниров и свалился в рейтинге на 79-ю строчку.

    Черная полоса немецкого теннисиста началась сразу после февральского турнира в Марселе.

    С тех пор Штруфф только проигрывает. На данный момент его серия поражений составляет уже восемь матчей.

    Ранее в этом месяце Штруфф проиграл 223-й ракетке мира Валентену Вашеро (2:6, 1:6) в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

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    На домашнем турнире в Мюнхене 34-летний Штруфф уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (0:6, 2:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.60, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: в прошлом году Ян-Леннард обыграл Ботика в Мюнхене со счетом 7:6, 6:4. Скорее всего, нидерландец возьмет реванш. Сложно сказать, в чем причина, но в последнее время Штруфф играет просто ужасно.

    Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-4,0) за 2.26.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ван де Зандшульп — Штруфф?

    Матч Ван де Зандшульп — Штруфф состоится 24 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штруфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-4,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ван де Зандшульп — Штруфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-4,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ван де Зандшульп — Штруфф?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ван де Зандшульп — Штруфф?

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.60, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.34.

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    Ван де Зандшульп — Штруфф: прогноз и ставка за 2.26, статистика, коэффициенты матча 24.04.202512:00. Ван де Зандшульп продлит серию поражений Штруффа?
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