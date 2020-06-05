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    «Корона» отберет дома очки у «Пяста»?

    «Корона» — «Пяст». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 5 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Корона» — «Пяст»
    Игрок «Короны»
    В пятницу, 5 июня, в 28-м туре чемпионата Польши по футболу «Корона Кельце» на своей поле примет «Пяст» из Гливице. Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Корона» — «Пяст».

    «Корона»

    Перед стартом 28-го тура, «Корона» с 29 набранными баллами находится на 14 позиции в турнирной таблице, лишившись шансов пробиться в чемпионский плей-офф.

    Коллектив из города Кельце перед уходом на карантин выдал серию из двух викторий подряд. Сперва в этот период он дома обыграл ЛКС Лодзь (1:0), а затем одолел в гостях «Вислу» Плоцк (4:1).

    Перед этим удачным отрезком «красно-желтые» уступили в трех встречах кряду. Состоялись поражения на выезде от краковской «Вислы» (0:2) и «Сласк Вроцлав» (1:2), а также в родных стенах от «Лехии» Гданьск (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    В 13 домашних играх текущего чемпионата Польши «Корона» добыла пять победных результатов, дважды сыграла вничью и шесть встреч проиграла, разница мячей — 10:10.

    «Пяст»

    «Пяст» по итогам 27 туров находится на второй позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков, что на 12 меньше, чем у лидирующей варшавской «Легии».

    Последние три игры в польском первенстве коллектив из Гливице завершил победными исходами. Одолеть удалось дома «Арку» Гдыня (1:0) и краковскую «Вислу» (4:0), а также в гостях «Легию» из Варшавы (2:1).

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    • Однако в этот удачный период «красно-синие» завершили выступление в Кубке Польши, проиграв вне родных стенах гданской «Лехии» со счетом 1:2.

    13 выездных матчей текущего чемпионата принесли «Пясту» всего четыре виктории, дважды была зафиксирована ничья и семь встреч были проигрышными, разница мячей — 11:16.

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    В первом круге «Пяст» в Гливице победил (1:0), а в прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними победами — 1:0 и 0:4.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Пяста» — 2.30, победа «Короны» — 3.45, ничья — 3.15.

    Несмотря на высокое место в таблице, «Пяст» не совсем удачно играет на выезде. Поэтому можно поставить на непроигрыш хозяев. Наши прогноз и ставка: 1Х за 1.65. 0

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    «Корона» — «Пяст». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 5 июня 2020 года. Прогноз на «Корона» — «Пяст». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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