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    «Деревенским» сразу несдобровать?!

    Фрайбург — Хоффенхайм. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Бундеслига, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Апреля 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» намереваются попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Фрайбург» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 29 матчах.

    Фрайбург — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бразильцы из Брайсгау» одолели «Боруссию» М (2:1).

    До того команда была разбита «Боруссией» Д (1:4). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Униону» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Фрайбург» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Ноа Атуболу — травмирован. Джуниор Адаму — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фрайбург» в последнее время не блистает. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

    Матчи с «Хоффенхаймом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона «деревенских» довольно часто дает сбои.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» еще не обеспечили себе спокойный финиш сезона. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хоффенхайм» на 8 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом забила команда всего 36 мячей в 29 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Хоффенхайм» переиграл «Майнц» (2:0).

    До того команда по всем статьям проиграла «РБ Лейпцигу» (1:3). А вот поединок с «Аугсбургом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Деревенские» нынче крайне нестабильны. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

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    При этом «Хоффенхайм» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 52 мяча в 29 поединках Бундеслиги.

    К слову, команда не побеждает «Фрайбург» уже более трех лет. Зато в кадровом плане у «деревенских» ситуация весьма позитивная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Деревенские» намерены зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Фрайбург» до последней виктории уступил дважды кряду

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.81 и 2.17.

    Прогноз: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за попадание в еврокубки, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    «Деревенские» крайне нестабильны, к тому же имеют значительные проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.82

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фрайбург — Хоффенхайм?

    Матч Фрайбург — Хоффенхайм состоится 19 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фрайбург — Хоффенхайм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фрайбург — Хоффенхайм?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фрайбург — Хоффенхайм?

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.94.

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    Фрайбург — Хоффенхайм: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 19.04.202516:30. «Деревенским» сразу несдобровать?!
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