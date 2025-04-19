19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» намереваются попасть в еврокубки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «Фрайбург» на 3 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бразильцы из Брайсгау» одолели «Боруссию» М (2:1).

До того команда была разбита «Боруссией» Д (1:4). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Униону» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Фрайбург» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Ноа Атуболу — травмирован. Джуниор Адаму — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фрайбург» в последнее время не блистает. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

Матчи с «Хоффенхаймом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона «деревенских» довольно часто дает сбои.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» еще не обеспечили себе спокойный финиш сезона. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» на 8 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом забила команда всего 36 мячей в 29 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Хоффенхайм» переиграл «Майнц» (2:0).

До того команда по всем статьям проиграла «РБ Лейпцигу» (1:3). А вот поединок с «Аугсбургом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» нынче крайне нестабильны. Команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

При этом «Хоффенхайм» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 52 мяча в 29 поединках Бундеслиги.

К слову, команда не побеждает «Фрайбург» уже более трех лет. Зато в кадровом плане у «деревенских» ситуация весьма позитивная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Деревенские» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Фрайбург» до последней виктории уступил дважды кряду

«Хоффенхайм» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.81 и 2.17.

Прогноз: «Бразильцы из Брайсгау» бьются за попадание в еврокубки, и наверняка сразу будут активно атаковать.

«Деревенские» крайне нестабильны, к тому же имеют значительные проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82