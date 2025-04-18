Почти чудо в Лондоне. «Челси» со скрипом прошёл в полуфинал

Фора в три мяча после первого матча в Польше располагала к экспериментам, отдыху и уверенности. Мареска выбрал противоположное: боевой состав, включая Коула Палмера, Николаса Джексона, Марка Кукурелью и Риса Джеймса. Всё ради того, чтобы перевести дух после внутреннего хаоса и разочаровывающей ничьей с «Ипсвичем» в чемпионате.
И, казалось, это сработает: Палмер получил момент уже на второй минуте, но пробил мимо. Это было началом вечера, в котором «Челси» снова много суетился, но почти ничего не создавал по-настоящему.
Варшавская надежда
На десятой минуте гости из Варшавы вдруг почувствовали запах крови. Вратарь резервист Филип Йоргенсен сбил Томаша Пекгарта, тот же чех реализовал пенальти — с рикошетом от перчаток, но мяч всё же затрепетал в сетке. «Легия» повела и почувствовала себя уверенно, а голосовая поддержка польских фанатов усиливалась с каждой минутой.
Пока Палмер терял моменты, а Джексон — мяч, по правому флангу разгонялся Риойя Моришита, и только удача уберегла «Челси» от второго пропущенного до перерыва.
Гол Кукурельи — спасение лондонцев
Спасительный эпизод для лондонцев создали два самых активных игрока вечера. Санчо прострелил, Кукурелья замкнул — 1:1. Стадион, было, выдохнул, но это оказалось лишь паузой перед новым витком нервозности. Кукурелья снова забил — теперь из офсайда. Джексон ушёл с поля без гола, а его сменщик Тайрик Джордж не сыграл многим лучше.
Второй мяч «Легии» и паника «Челси»
После перерыва польская команда снова заиграла смелее. Стив Капуади воспользовался хаосом в обороне хозяев после углового и с шести метров переправил мяч в ворота — 1:2. Энцо Мареска заметно нервничал, Йоргенсен продолжал ошибаться, а защита «Челси» будто ждала подсказок с трибун, где уже начинался свист.
На поле вышли Мадуэке и Джордж, активничал Санчо, но бенефис устроил голкипер «Легии» Ковачевич. Он справился со всем — даже с двумя добиваниями подряд, и удержал гостевую победу.
Путь дальше проложен, но очень неуверенно
«Челси» не проигрывал в Лиге конференций до этого матча, но победа по сумме двух матчей оказалась самой болезненной. 4:2 по итогам двух встреч, но ни тренер, ни команда, ни трибуны не ушли домой с ощущением силы. Палмер молчит уже 15 матчей, защита дрожит, а в полуфинале будет соперник повыше уровнем — надо собраться пусть и не ради самой престижной европейской чашки.
«Легия» же завершает еврокубковую кампанию красиво. Победа в Лондоне — историческое достижение, которое останется в памяти надолго.