Почти чудо в Лондоне. «Челси» со скрипом прошёл в полуфинал

Проход в полуфинал должен был стать легкой прогулкой, но превратился в тревожную прогулку по краю пропасти. «Челси» проиграл «Легии» в Лондоне со счетом, но удержал преимущество, добытое в Варшаве, и прошёл в полуфинал Лиги конференций по сумме двух встреч. Болельщики освистали команду, а Энцо Мареска вновь оказался под шквалом критики.

Футбол. Лига конференций. 1/4 финала Челси — Легия 1:2 Голы: 0:1 Томаш Пекхарт (пенальти) (10'), 1:1 Марк Кукурелья (33'), 1:2 Стив Капюади (53') Челси: Филип Йоргенсен, Олуватосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья (Мало Гюсто, 57'), Рис Джеймс, Кирман Дьюсбери-Холл, Коул Палмер (Чуквунонсо Мадуэке, 58'), Кристофер Нкунку, Джейдон Санчо (Педру Нету, 83'), Николас Джексон (Тирик Джордж, 46'), Joshua Acheampong Легия: Владан Ковачевич, Рубен Винагре, Стив Капюади, Радован Панков, Лукиньяс (Mateusz Szczepaniak, 77'), Клод Гонсальвес (Ваган Бичахчян, 86'), Хуэрхен Элитим (Рафал Аугустыняк, 77'), Макси Ойеделе, Томаш Пекхарт (Кацпер Ходына, 67'), Ryoya Morishita, Jan Ziolkowski (Артур Енджейчик, 86') Предупреждения: Филип Йоргенсен (9'), Бенуа Бадьяшиль (48')

Фора в три мяча после первого матча в Польше располагала к экспериментам, отдыху и уверенности. Мареска выбрал противоположное: боевой состав, включая Коула Палмера, Николаса Джексона, Марка Кукурелью и Риса Джеймса. Всё ради того, чтобы перевести дух после внутреннего хаоса и разочаровывающей ничьей с «Ипсвичем» в чемпионате.

И, казалось, это сработает: Палмер получил момент уже на второй минуте, но пробил мимо. Это было началом вечера, в котором «Челси» снова много суетился, но почти ничего не создавал по-настоящему.

Варшавская надежда

На десятой минуте гости из Варшавы вдруг почувствовали запах крови. Вратарь резервист Филип Йоргенсен сбил Томаша Пекгарта, тот же чех реализовал пенальти — с рикошетом от перчаток, но мяч всё же затрепетал в сетке. «Легия» повела и почувствовала себя уверенно, а голосовая поддержка польских фанатов усиливалась с каждой минутой.

Челси — Легия globallookpress.com

Пока Палмер терял моменты, а Джексон — мяч, по правому флангу разгонялся Риойя Моришита, и только удача уберегла «Челси» от второго пропущенного до перерыва.

Гол Кукурельи — спасение лондонцев

Спасительный эпизод для лондонцев создали два самых активных игрока вечера. Санчо прострелил, Кукурелья замкнул — 1:1. Стадион, было, выдохнул, но это оказалось лишь паузой перед новым витком нервозности. Кукурелья снова забил — теперь из офсайда. Джексон ушёл с поля без гола, а его сменщик Тайрик Джордж не сыграл многим лучше.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Второй мяч «Легии» и паника «Челси»

После перерыва польская команда снова заиграла смелее. Стив Капуади воспользовался хаосом в обороне хозяев после углового и с шести метров переправил мяч в ворота — 1:2. Энцо Мареска заметно нервничал, Йоргенсен продолжал ошибаться, а защита «Челси» будто ждала подсказок с трибун, где уже начинался свист.

Челси — Легия globallookpress.com

На поле вышли Мадуэке и Джордж, активничал Санчо, но бенефис устроил голкипер «Легии» Ковачевич. Он справился со всем — даже с двумя добиваниями подряд, и удержал гостевую победу.

Путь дальше проложен, но очень неуверенно

«Челси» не проигрывал в Лиге конференций до этого матча, но победа по сумме двух матчей оказалась самой болезненной. 4:2 по итогам двух встреч, но ни тренер, ни команда, ни трибуны не ушли домой с ощущением силы. Палмер молчит уже 15 матчей, защита дрожит, а в полуфинале будет соперник повыше уровнем — надо собраться пусть и не ради самой престижной европейской чашки.

«Легия» же завершает еврокубковую кампанию красиво. Победа в Лондоне — историческое достижение, которое останется в памяти надолго.