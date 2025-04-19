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    «Спартак» снова обыграет «Акрон», «Барселона» дома справится с «Сельтой»

    Экспресс дня 19 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Деян Станкович
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Англии и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Акрон» — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России

    «Акрон» находится на 9-м месте в таблице РПЛ. У команды 28 очков по итогам 24-х матчей. «Акрон» одержал 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений.

    В апреле «Акрон» провел два матча. Команда уступила в гостях «Краснодару» 0:1, а также дома одолела «Факел» со счетом 1:0.

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  • 12/04/2025

    • «Спартак» находится на 3-й позиции в РПЛ. В предыдущем туре красно-белые сенсационно уступили махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2. Сейчас москвичи нацелены реабилитироваться перед своими болельщиками. Шансы на чемпионство еще есть.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 2025 году команды уже встречались в Кубке России. Это было в марте. Тогда «Спартак» победил со счетом 3:2. В матче первого круга, который состоялся 10 ноября 2024 года, москвичи разгромили «Акрон» со счетом 4:0.

    Ставка: Победа «Спартака» за 1.65.

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Эвертон» находится на 13-й позиции. Команда набрала 38 очков в 32-х играх. У «ирисок» 8 побед, 14 ничьих и 10 поражений.

    В текущем месяце «Эвертон» в трех матчах выиграл один раз. 12 апреля был удачный выезд к «Ноттингем Форест». «Ириски» одолели «лесников» со счетом 1:0.

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  • 10/04/2025

    • «Манчестер Сити» рассчитывает в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Сейчас клуб находится в топ-5. «Горожане» набрали 55 очков в 32-х матчах.

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    Матч первого круга состоялся в конце декабря 2024 года. Команды сыграли вничью 1:1. Удастся ли кому-то победить на этот раз? Букмекеры склоняются к тому, что встречу выиграет «Манчестер Сити».

    Ставка: Обе забьют за 1.69.

    «Барселона» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» надеется в нынешнем сезоне выиграть Ла Лигу. Сейчас каталонцы лидируют в таблице. Клуб набрал 70 очков в 31-й встрече.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Каталонский клуб подходит к матчу в прекрасном настроении. Ранее «Барселона» смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Стоит отметить надежную оборону сине-гранатовых. В шести последних встречах «Барселона» пропустила лишь два гола.

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  • 03/04/2025

    • «Сельта» располагается на 7-й позиции. Апрель команда начала выездной победой над «Мальоркой» со счетом 2:1. Однако потом последовало домашнее поражение во встрече с «Эспаньолом» (0:2).

    В гостях «Сельта» играет неплохо. В 2025 году в девяти выездных матчах команда из Виго уступила лишь дважды. Но добиться положительного результата в Барселоне будет крайне непросто.

    В первом круге «Барселона» не смогла победить в Виго. Встреча закончилась боевой ничьей 2:2. Сейчас каталонцы вряд ли упустят три очка. Фаворит должен выиграть матч в родных стенах.

    Ставка: ТБ 3 за 1.53.

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    Экспресс дня 19 апреля: прогноз и ставка за 4.26, статистика, коэффициенты матча 19.04.202515:15. «Спартак» снова обыграет «Акрон», «Барселона» дома справится с «Сельтой»
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