Краснодар
Ахмат
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе после 24-х туров. «Краснодар» опережает «Зенит» на 2 балла, а «Спартак» (3-я строчка) — на 5 пунктов.
Команда также располагается на 2-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 27 очков из 36-и возможных при родных трибунах. За 12 встреч дома «Краснодар» забил 23 гола при 6-и пропущенных.
Краснодар — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «быки» проиграли «Зениту» со счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. До этого «Краснодар» обыграл «Акрон» (1:0).
В последних 5-и встречах в РПЛ команда выиграла 4 раза при одном поражении. За этот отрезок «Краснодар» также одолел «Факел» (5:0), «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграют: Александр Черников и Лукас Оласа (у обоих — перебор желтых карточек)
Состояние команды: Сейчас самый разгар чемпионской гонки в чемпионате России и у «Краснодара» есть реальная возможность выиграть эту борьбу. Даже несмотря на поражение от «Зенита» в последнем туре.
Лучший нападающий «быков» Джон Кордоба продолжает стараться на поле и делать результат. Форвард забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 19 встреч в рамках РПЛ.
«Ахмат»
Турнирное положение: Грозненцы располагаются на 12-й позиции в чемпионате России, набрав 23 очка за 24 тура. «Ахмат» набрал такое же количество баллов, сколько и «Химки», которые находятся в зоне стыков.
Команда также находится во второй половине таблицы по результативности в РПЛ, забив всего 22 гола за 24 встречи. При этом, «Ахмат» и пропускает многовато (36 мячей).
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ грозненцы обыграли неуступчивый «Ростов» (2:1), забив все голы во 2-м тайме. До этого «Ахмат» сыграл вничью с «Факелом» (0:0).
У команды продолжается серия без поражений в РП, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок «Ахмат» 5 раз сыграл вничью при 3-х победах.
Не сыграют: Владислав Камилов (перебор желтых) и Антон Швец (травма).
Состояние команды: «Ахмат» продолжает борьбу за сохранение прописку в РПЛ. Команде необходимо продолжать набирать очки, ведь конкуренты наступают на пятки.
«Ахмат» регулярно создает проблемы «Краснодару» в очных противостояниях. За прошедшие 5 встреч грозненцы проиграли «быкам» только 1 раз — это отличный показатель.
Прогноз Дмитрия Кириченко
Бывший игрок ЦСКА, а теперь тренер Дмитрий Кириченко,
Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 25-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах в РПЛ «Краснодар» выиграл 4 раза
- «Ахмат» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8-и последних матчей
- В последних 5-и очных встречах «Ахмат» проиграл «Краснодару» только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.80, победа «Ахмата» — 4.60, ничья — за 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Краснодар» все-таки победит. Команда уверенно действует на своем поле и будет настроена исключительно на 3 очка.
Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.45.
Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно выйдет вперед. Ожидаем результативную игру в стартовой 45-минутке.
Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.75.