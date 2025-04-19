«Краснодар» примет «Ахмат» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 19 апреля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 52 очками в активе после 24-х туров. «Краснодар» опережает «Зенит» на 2 балла, а «Спартак» (3-я строчка) — на 5 пунктов.

Команда также располагается на 2-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 27 очков из 36-и возможных при родных трибунах. За 12 встреч дома «Краснодар» забил 23 гола при 6-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «быки» проиграли «Зениту» со счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. До этого «Краснодар» обыграл «Акрон» (1:0).

В последних 5-и встречах в РПЛ команда выиграла 4 раза при одном поражении. За этот отрезок «Краснодар» также одолел «Факел» (5:0), «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Александр Черников и Лукас Оласа (у обоих — перебор желтых карточек)

Состояние команды: Сейчас самый разгар чемпионской гонки в чемпионате России и у «Краснодара» есть реальная возможность выиграть эту борьбу. Даже несмотря на поражение от «Зенита» в последнем туре.

Лучший нападающий «быков» Джон Кордоба продолжает стараться на поле и делать результат. Форвард забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 19 встреч в рамках РПЛ.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы располагаются на 12-й позиции в чемпионате России, набрав 23 очка за 24 тура. «Ахмат» набрал такое же количество баллов, сколько и «Химки», которые находятся в зоне стыков.

Команда также находится во второй половине таблицы по результативности в РПЛ, забив всего 22 гола за 24 встречи. При этом, «Ахмат» и пропускает многовато (36 мячей).

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ грозненцы обыграли неуступчивый «Ростов» (2:1), забив все голы во 2-м тайме. До этого «Ахмат» сыграл вничью с «Факелом» (0:0).

У команды продолжается серия без поражений в РП, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок «Ахмат» 5 раз сыграл вничью при 3-х победах.

Не сыграют: Владислав Камилов (перебор желтых) и Антон Швец (травма).

Состояние команды: «Ахмат» продолжает борьбу за сохранение прописку в РПЛ. Команде необходимо продолжать набирать очки, ведь конкуренты наступают на пятки.

«Ахмат» регулярно создает проблемы «Краснодару» в очных противостояниях. За прошедшие 5 встреч грозненцы проиграли «быкам» только 1 раз — это отличный показатель.

Прогноз Дмитрия Кириченко

Бывший игрок ЦСКА, а теперь тренер Дмитрий Кириченко, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru , высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом».

«Ахмат» вообще — очень непростая команда. Понятно, был старт чемпионата, где не все ладилось. Но Ташуев делает из середняков достаточно крепкие коллективы. И в Воронеже было то же самое — там с его отставкой явно поторопились. Борьба за выживание первостепенна. Не думаю, что «Ахмат» готов играть в ФНЛ. У команды есть стабильное финансирование, внимание высших руководителей республики. В целом, «Краснодар» заставит их закрыться. Будет иметь преимущество, но простого матча не жду. Счет 2:0 в пользу хозяев. Дмитрий Кириченко

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Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в РПЛ «Краснодар» выиграл 4 раза

«Ахмат» не проигрывает в РПЛ на протяжении 8-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Ахмат» проиграл «Краснодару» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.80, победа «Ахмата» — 4.60, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Краснодар» все-таки победит. Команда уверенно действует на своем поле и будет настроена исключительно на 3 очка.

Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.45.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно выйдет вперед. Ожидаем результативную игру в стартовой 45-минутке.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.75.