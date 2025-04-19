ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран не верит, что «Спартак» справится с «Акроном», Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями» Манчестер Юнайтед — ЛионМагуайр — герой хаоса. «МЮ» ворвался в полуфинал после дикого матча с «Лионом» Джин Силва5 побед в UFC и все досрочные. Джин Силва — главная угроза для Волкановски и Евлоева
    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Комо»?

    Лечче — Комо: прогноз и ставка на чемпионат Италии 19 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лечче Прогнозы на Комо Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Комо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Кутроне
    «Лечче» и «Комо» сыграют 19 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Апреля 2025 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 16:00 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 26 баллов и усиленно борется за выживание в элите.

    Команда занимает 17-ю позицию и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Лечче — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А «джаллоросси» потерпели поражение от «Ювентуса» (1:2).

    Перед этим в 31-м туре национального первенства южане на этот раз в домашних стенах набрали один балл, разойдясь миром с «Венецией» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Марквинский и Жан, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Лечче» проиграл шесть раз лишь при одной ничьей.

    Это сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, особенно против соперника, который набрал хорошую форму, тем не менее, фактор своего поля все же может позволить им сыграть вничью.

    Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 36 баллов и еще не обезопасил себя от понижения в классе.

    Команда занимает 13-ю позицию в турнирной таблице, что вне зоны вылета, (18-20-я строчки) с отрывом от нее в 12 очков.

  • Месси, Неймар, Сане и еще семь звезд, которые в 2025-м могут стать свободными агентами
  • Предстоящее лето обещает жаркую трансферную интригу
  • 16/04/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А клуб на собственной арене набрал три очка, обыграв «Торино» — 1:0.

    в своей предыдущей игре в 31-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах с результатом 3:1 одержал победу над «Монцей».

    Не сыграют: травмированы — Иван Асон, Серхи Роберто и Доссена, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл, а в трех последних матчах ни разу не проиграл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник демонстрирует провальную форму.

    Патрик Кутроне, Ассане Диао и Николас Пас — лучшие бомбардиры команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Лечче» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Лечче» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Комо» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Лечче» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Лечче».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лечче — Комо?

    Матч Лечче — Комо состоится 19 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лечче — Комо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лечче — Комо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лечче — Комо?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лечче — Комо?

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Лечче» — в 3.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Дардери — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Илбирс — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хулбук — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хорезм — Бунёдкор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алькарас — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уотфорд — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кызылкум — Коканд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ракотоманга — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Циципас — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лечче — Комо: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 19.04.202516:00. Продолжится ли победная серия «Комо»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры