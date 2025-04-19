«Лечче» и «Комо» сыграют 19 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Комо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 26 баллов и усиленно борется за выживание в элите.

Команда занимает 17-ю позицию и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А «джаллоросси» потерпели поражение от «Ювентуса» (1:2).

Перед этим в 31-м туре национального первенства южане на этот раз в домашних стенах набрали один балл, разойдясь миром с «Венецией» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Марквинский и Жан, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Лечче» проиграл шесть раз лишь при одной ничьей.

Это сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, особенно против соперника, который набрал хорошую форму, тем не менее, фактор своего поля все же может позволить им сыграть вничью.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам 32-х туров итальянского первенства набрал 36 баллов и еще не обезопасил себя от понижения в классе.

Команда занимает 13-ю позицию в турнирной таблице, что вне зоны вылета, (18-20-я строчки) с отрывом от нее в 12 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура Серии А клуб на собственной арене набрал три очка, обыграв «Торино» — 1:0.

в своей предыдущей игре в 31-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах с результатом 3:1 одержал победу над «Монцей».

Не сыграют: травмированы — Иван Асон, Серхи Роберто и Доссена, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Комо» выиграл, а в трех последних матчах ни разу не проиграл.

Это сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперник демонстрирует провальную форму.

Патрик Кутроне, Ассане Диао и Николас Пас — лучшие бомбардиры команды в Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Лечче» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Лечче» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Комо» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.40, победа «Лечче» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Лечче».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30.