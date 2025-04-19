Сербка Ольга Данилович сыграет против Сюзан Ламенс из Нидерланд в полуфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 19 апреля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Данилович — Ламенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Данилович

2 часа 32 минут потребовались Ольге Данилович, чтобы выиграть поединок у японки у Моюки Учижима в битве за путевку в полуфинал турнира в Руане (7:6, 4:6, 6:1).

В этой встрече сербка четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

На кортах во Франции сербка выиграла у соотечественницы Александры Крунич (5:7, 6:0, 6:3) и у чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Ольга Данилович занимает 39 место.

Ламенс

Сюзан Ламенс не составило труда выиграть матч у француженки Ракотоманга (6:3, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут.

На турнире в Руане теннисистка из Нидерланд выиграла у канадки Бьянки Андрееску (6:1, 4:6, 7:6).

В рамках второго круга WTA Руан Ламенс выбил из чемпионской гонки Линду Носкову (6:4, 6:1).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 69 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Данилович в этом матче можно поставить за 1.56, победу Ламенс букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: Ольга Данилович и Сюзан Ламенс играли между собой на турнире в Мадриде 2 года назад. В той встрече сербка выиграла у соперницы (6:4, 6:1).

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.