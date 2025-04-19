ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями» Алексис МакаллистерКто станет новым дирижером в полузащите «Реала» после Крооса? Шесть потенциальных решений
    Все новости спорта

    Данилович обеспечит место в финале турнира в Руане?

    Данилович — Ламенс. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Руане 19 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Данилович — Ламенс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ольга Данилович
    Сербка Ольга Данилович сыграет против Сюзан Ламенс из Нидерланд в полуфинале турнира в Руане. Матч пройдёт 19 апреля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Данилович — Ламенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Данилович

    2 часа 32 минут потребовались Ольге Данилович, чтобы выиграть поединок у японки у Моюки Учижима в битве за путевку в полуфинал турнира в Руане (7:6, 4:6, 6:1).

    В этой встрече сербка четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    На кортах во Франции сербка выиграла у соотечественницы Александры Крунич (5:7, 6:0, 6:3) и у чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Ольга Данилович занимает 39 место.

    Ламенс

    Сюзан Ламенс не составило труда выиграть матч у француженки Ракотоманга (6:3, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут.

    На турнире в Руане теннисистка из Нидерланд выиграла у канадки Бьянки Андрееску (6:1, 4:6, 7:6).

    В рамках второго круга WTA Руан Ламенс выбил из чемпионской гонки Линду Носкову (6:4, 6:1).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 69 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Данилович в этом матче можно поставить за 1.56, победу Ламенс букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: Ольга Данилович и Сюзан Ламенс играли между собой на турнире в Мадриде 2 года назад. В той встрече сербка выиграла у соперницы (6:4, 6:1).

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Данилович — Ламенс?

    Матч Данилович — Ламенс состоится 19 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Данилович — Ламенс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Данилович — Ламенс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Данилович — Ламенс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Данилович — Ламенс?

    Коэффициенты букмекеров: : На Данилович в этом матче можно поставить за 1.56, победу Ламенс букмекеры предлагают за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Аль-Кадисия — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.38
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эспаньол — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Муртазалиев — Максимов
  • Бои
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атланта — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рамазанов — Джеффри
  • Бои
  • Завтра в 03:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Рабаданов — Диакези
  • Бои
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Данилович — Ламенс: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 19.04.202516:00. Данилович обеспечит место в финале турнира в Руане?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры