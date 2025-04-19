Данилович
2 часа 32 минут потребовались Ольге Данилович, чтобы выиграть поединок у японки у Моюки Учижима в битве за путевку в полуфинал турнира в Руане (7:6, 4:6, 6:1).
В этой встрече сербка четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
На кортах во Франции сербка выиграла у соотечественницы Александры Крунич (5:7, 6:0, 6:3) и у чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:4).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Ольга Данилович занимает 39 место.
Ламенс
Сюзан Ламенс не составило труда выиграть матч у француженки Ракотоманга (6:3, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут.
На турнире в Руане теннисистка из Нидерланд выиграла у канадки Бьянки Андрееску (6:1, 4:6, 7:6).
В рамках второго круга WTA Руан Ламенс выбил из чемпионской гонки Линду Носкову (6:4, 6:1).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Рузе занимает 69 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Данилович в этом матче можно поставить за 1.56, победу Ламенс букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: Ольга Данилович и Сюзан Ламенс играли между собой на турнире в Мадриде 2 года назад. В той встрече сербка выиграла у соперницы (6:4, 6:1).
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Рекомендуемая ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.