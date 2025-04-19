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    «Хайденхайм» и «Бавария» порадуют обилием голов

    Хайденхайм — Бавария: ставки и прогнозы на Бундеслигу с коэффициентами 2.00 и 2.20

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Бавария»
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    «Бавария»
    «Хайденхайм» и «Бавария» проведут матч 19 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Апреля 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 16:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц борется за выживание в текущем сезоне немецкого чемпионата.

    В настоящий момент «красно-синие» располагаются только на 16-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги и имеет в своем активе лишь 22 балла.

    Хайденхайм — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города смог забить всего 32 мяча, а в свои ворота пропустил целых 56.

    Последние матчи: в прошлых турах «Хайденхайм» проиграл «Айнтрахту» (0:3) и «Байеру» (0:1).

    До этого же подопечные Франка Шмидта смог победить «Вольфсбург» (1:0) и «Хольштайн» (3:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Перед этим же команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), но уступила «Боруссии» (0:3).

    Не сыграют: в лазарете находятся Матиас Хонсак и Буду Зивзивадзе.

    Состояние команды: в этом сезоне «Хайденхайм» выступает крайне нестабильно, поэтому и такое положение дел в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда стала восьмой, а в этом главной задачей является сохранение прописки в элите.

    Сейчас команду отделяет целых 7 очков от спасения, но главное не пропустить вперед «Бохум», который отстает на 2 балла. В таком случае «Хайденхайм» будет играть стыковые встречи.

    «Бавария»

    Турнирное положение: мюнхенцы с большой долей вероятности уже не отпустят чемпионский титул.

    Баварцы сейчас лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 69 зачетных баллов.

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    • Мюнхенский коллектив смог забить целых 83 (больше всех в лиге) мяча, а пропустили всего 29 (меньше всех в лиге).

    Последние матчи: среди недели «звезды юга» вылетели из Лиги чемпионов от «Интера» (1:2, 2:2).

    До этого же команда из Мюнхена сыграла вничью с «Боруссией» из Дортмунда (2:2).

    «Красные» перед этим также победили «Аугсбург» (3:1) и «Санкт-Паули» (3:2).

    Не сыграют: травмированы в стане FCB Дайот Упамекано, Мануэль Нойер, Джамаль Мусиала, Хироки Ито, Альфонсо Дэвис и Тарек Бухманн.

    Состояние команды: безусловно, «Бавария» является главным претендентом на титул. Сейчас подопечные Венсана Компани имеют отрыв в шесть зачетных баллов от «Байера», а играть осталось всего пять матчей.

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    Думается, что «Бавария» точно не должно упускать чемпионский титул и реабилитироваться за прошлый сезон, в котором команда заняла лишь третью строчку.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» выиграл только 2 из последних 9 матчей во всех турнирах

    • «Бавария» не может выиграть на протяжении 3 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Бавария» переиграла «Хайденхайм» со счетом 4:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.10, а победа «Хайденхайма» — в 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.90.

    Прогноз: «Бавария» много забивает в этом сезоне и в последних играх, поэтому ждем большого количества голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.

    Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника, ей нельзя терять очки и она должна уверенно выигрывать и реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов.

    Ставка: победа «Баварии» с форой-2 за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хайденхайм — Бавария?

    Матч Хайденхайм — Бавария состоится 19 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хайденхайм — Бавария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хайденхайм — Бавария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хайденхайм — Бавария?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хайденхайм — Бавария?

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.10, а победа «Хайденхайма» — в 9.50.

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