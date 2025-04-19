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    «Моряки» расправятся с хабаровчанами

    Черноморец Нв — СКА-Хабаровск: ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «СКА-Хабаровск»
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    Егор Иванов
    19 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 19 Апреля 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 15:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Черноморец» Нв лишь на 3 очка отстают от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 28 матчах первенства.

    Черноморец — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не смогли обыграть «Ротор» (1:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Енисеем» (3:0). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Аланию» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Моряки» нынче находятся в приличных кондициях. Весной команда Олега Василенко несколько прибавила.

    Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Черноморец» Нв победил 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Новороссийцы намерены, как минимум, удержаться в первой четверке.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане борются за попадание в зону стыков. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «СКА-Хабаровск» на 4 очка отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 28 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добыть три очка. Хабаровчане минимально одолели тульский «Арсенал».

    До того команда с боем уступила лидеру «Балтике» (1:2). А вот поединок с «Тюменью» завершился сложной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хабаровчане весенний цикл проводят вполне прилично. Вот только с созиданием дела обстоят не так, чтобы очень.

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    При этом «СКА-Хабаровск» в целом не столь ярко действует в плане реализации. «Армейцы» настреляли всего 34 мяча в 28 матчах первенства.

    Отличный сезон проводит Георгий Гонгадзе. Опытный форвард хабаровчан настрелял 8 мячей в текущем первенстве.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать, что называется, от печки. Хабаровчане намерены приблизиться к заветной четверке.

    Статистика для ставок

    • «Моряки» не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    • «СКА-Хабаровск» на выезде победил четырежды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

    Прогноз: «Моряки» бьются за вторую позицию, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    Хабаровчане сильны на выезде, вот только в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Черноморец Нв — СКА-Хабаровск?

    Матч Черноморец Нв — СКА-Хабаровск состоится 19 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ФНЛ — Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Черноморец Нв — СКА-Хабаровск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Черноморец Нв — СКА-Хабаровск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец Нв — СКА-Хабаровск?

    Смотреть матч турнира ФНЛ — Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Черноморец Нв — СКА-Хабаровск?

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.48.

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    Черноморец Нв — СКА-Хабаровск: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 19.04.202515:00. «Моряки» расправятся с хабаровчанами
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