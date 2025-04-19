Черноморец
СКА-Хабаровск
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.
При этом «Черноморец» Нв лишь на 3 очка отстают от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 28 матчах первенства.
Черноморец — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не смогли обыграть «Ротор» (1:1).
До того команда уверенно расправилась с «Енисеем» (3:0). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Аланию» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» нынче находятся в приличных кондициях. Весной команда Олега Василенко несколько прибавила.
Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Черноморец» Нв победил 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Новороссийцы намерены, как минимум, удержаться в первой четверке.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане борются за попадание в зону стыков. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «СКА-Хабаровск» на 4 очка отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 28 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добыть три очка. Хабаровчане минимально одолели тульский «Арсенал».
До того команда с боем уступила лидеру «Балтике» (1:2). А вот поединок с «Тюменью» завершился сложной викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане весенний цикл проводят вполне прилично. Вот только с созиданием дела обстоят не так, чтобы очень.
При этом «СКА-Хабаровск» в целом не столь ярко действует в плане реализации. «Армейцы» настреляли всего 34 мяча в 28 матчах первенства.
Отличный сезон проводит Георгий Гонгадзе. Опытный форвард хабаровчан настрелял 8 мячей в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать, что называется, от печки. Хабаровчане намерены приблизиться к заветной четверке.
Статистика для ставок
- «Моряки» не проигрывали в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «СКА-Хабаровск» на выезде победил четырежды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.
- 1.87Порту — Фамаликан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.35Акрон — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: «Моряки» бьются за вторую позицию, так что наверняка будут максимально активны в атаке.
Хабаровчане сильны на выезде, вот только в плане реализации у команды имеются заметные сложности.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.22