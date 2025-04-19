19 апреля в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «СКА-Хабаровск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

При этом «Черноморец» Нв лишь на 3 очка отстают от искомой второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 28 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не смогли обыграть «Ротор» (1:1).

До того команда уверенно расправилась с «Енисеем» (3:0). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Аланию» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Моряки» нынче находятся в приличных кондициях. Весной команда Олега Василенко несколько прибавила.

Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних поединков «Черноморец» Нв победил 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Новороссийцы намерены, как минимум, удержаться в первой четверке.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане борются за попадание в зону стыков. Ныне команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «СКА-Хабаровск» на 4 очка отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 28 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добыть три очка. Хабаровчане минимально одолели тульский «Арсенал».

До того команда с боем уступила лидеру «Балтике» (1:2). А вот поединок с «Тюменью» завершился сложной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Хабаровчане весенний цикл проводят вполне прилично. Вот только с созиданием дела обстоят не так, чтобы очень.

При этом «СКА-Хабаровск» в целом не столь ярко действует в плане реализации. «Армейцы» настреляли всего 34 мяча в 28 матчах первенства.

Отличный сезон проводит Георгий Гонгадзе. Опытный форвард хабаровчан настрелял 8 мячей в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать, что называется, от печки. Хабаровчане намерены приблизиться к заветной четверке.

Статистика для ставок

«Моряки» не проигрывали в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«СКА-Хабаровск» на выезде победил четырежды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

Прогноз: «Моряки» бьются за вторую позицию, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

Хабаровчане сильны на выезде, вот только в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.22