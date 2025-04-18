Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина на этой неделе снова напомнила, почему ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Причем это касается абсолютно всех, в том числе соперниц из топ-10.

Во втором круге Александрова спокойно остановила Мирру Андрееву — 6:3, 6:2.

Понятно, что на фоне недавних успехов Мирры это сенсация, но на самом деле не произошло ничего сверхъестественного.

Ранее в этом году Александрова уже обыгрывала Каролину Мухову, Арину Соболенко, Джессику Пегулу и Циньвэнь Чжэн.

Прогнозы на теннис

В первом матче на текущем турнире 30-летняя россиянка одержала победу над Людмилой Самсоновой — 6:3, 6:3.

Пегула

Джессика попала в число сеяных, которым для выхода в четвертьфинал надо было выиграть лишь один матч.

В четверг американская теннисистка разгромила польку Магдалену Френх — 6:1, 6:1.

Пегула выиграл 11 из 12-ти последних матчей.

В конце марта Пегула дошла до финала на «тысячнике» в Майами, а потом выиграла грунтовый «пятисотник» в Чарлстоне.

Ну и баланс Джессики в этом году тоже не может не впечатлять — 26 побед и всего лишь шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.32, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: это будет уже третий матч Екатерины против Джессики в этом году. Ранее россиянка одержала волевую победу над американкой в Дохе и уступила ей в Чарлстоне. При этом в обоих случаях они провели по три сета. Вполне вероятно, что и в предстоящей встрече им понадобится не менее 20 геймов, но, скорее всего, Александрова не сможет остановить одну из лучших теннисисток сезона.

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-2,5) за 1.92.