Екатерина Александрова
Джессика Пегула
Александрова
Екатерина на этой неделе снова напомнила, почему ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Причем это касается абсолютно всех, в том числе соперниц из топ-10.
Во втором круге Александрова спокойно остановила Мирру Андрееву — 6:3, 6:2.
Понятно, что на фоне недавних успехов Мирры это сенсация, но на самом деле не произошло ничего сверхъестественного.
Ранее в этом году Александрова уже обыгрывала Каролину Мухову, Арину Соболенко, Джессику Пегулу и Циньвэнь Чжэн.
В первом матче на текущем турнире 30-летняя россиянка одержала победу над Людмилой Самсоновой — 6:3, 6:3.
Пегула
Джессика попала в число сеяных, которым для выхода в четвертьфинал надо было выиграть лишь один матч.
В четверг американская теннисистка разгромила польку Магдалену Френх — 6:1, 6:1.
Пегула выиграл 11 из 12-ти последних матчей.
В конце марта Пегула дошла до финала на «тысячнике» в Майами, а потом выиграла грунтовый «пятисотник» в Чарлстоне.
Ну и баланс Джессики в этом году тоже не может не впечатлять — 26 побед и всего лишь шесть поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.32, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: это будет уже третий матч Екатерины против Джессики в этом году. Ранее россиянка одержала волевую победу над американкой в Дохе и уступила ей в Чарлстоне. При этом в обоих случаях они провели по три сета. Вполне вероятно, что и в предстоящей встрече им понадобится не менее 20 геймов, но, скорее всего, Александрова не сможет остановить одну из лучших теннисисток сезона.
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Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-2,5) за 1.92.