Дополнительное времяМанчестер Юнайтед — ЛионОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн Серу ГирассиЛига чемпионов: хет-трик Гирасси, несостоявшийся камбек «Астон Виллы» и угловые «Интера» Букайо Сака«Арсенал» уничтожил магию «Бернабеу». С холодной головой
    Все новости спорта

    Сможет ли Александрова выиграть у Пегулы?

    Александрова — Пегула. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 18 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Джессика Пегула
    Прогноз и ставки на Александрова — Пегула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Штутгарт. Женщины 18 Апреля 2025 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 13:30 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
    •

    Александрова

    Екатерина на этой неделе снова напомнила, почему ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Причем это касается абсолютно всех, в том числе соперниц из топ-10.

    Во втором круге Александрова спокойно остановила Мирру Андрееву — 6:3, 6:2.

    Понятно, что на фоне недавних успехов Мирры это сенсация, но на самом деле не произошло ничего сверхъестественного.

    Ранее в этом году Александрова уже обыгрывала Каролину Мухову, Арину Соболенко, Джессику Пегулу и Циньвэнь Чжэн.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче на текущем турнире 30-летняя россиянка одержала победу над Людмилой Самсоновой — 6:3, 6:3.

    Пегула

    Джессика попала в число сеяных, которым для выхода в четвертьфинал надо было выиграть лишь один матч.

    В четверг американская теннисистка разгромила польку Магдалену Френх — 6:1, 6:1.

    Пегула выиграл 11 из 12-ти последних матчей.

    В конце марта Пегула дошла до финала на «тысячнике» в Майами, а потом выиграла грунтовый «пятисотник» в Чарлстоне.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Ну и баланс Джессики в этом году тоже не может не впечатлять — 26 побед и всего лишь шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.32, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: это будет уже третий матч Екатерины против Джессики в этом году. Ранее россиянка одержала волевую победу над американкой в Дохе и уступила ей в Чарлстоне. При этом в обоих случаях они провели по три сета. Вполне вероятно, что и в предстоящей встрече им понадобится не менее 20 геймов, но, скорее всего, Александрова не сможет остановить одну из лучших теннисисток сезона.

    Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Пегула?

    Матч Александрова — Пегула состоится 18 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Пегула?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Пегулы с форой по геймам (-2,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Пегула?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Пегулы с форой по геймам (-2,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Пегула?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Пегула?

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.32, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Баффало — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Оттава — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соболенко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Учижима — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Понше — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алай — Барс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Дардери — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Илбирс — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Александрова — Пегула: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 18.04.202513:30. Сможет ли Александрова выиграть у Пегулы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры