Полька Ига Свентек сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Остапенко

Алена всего лишь второй раз в сезоне выиграла два матча подряд.

В первом круге соперницей теннисистки из Латвии была Даяна Ястремская. Украинка не смогла завершить матч из-за травмы, снявшись при счете 6:3, 3:0 в пользу соперницы.

В следующем раунде Остапенко остановила американку Эмму Наварро — 7:5, 3:6, 6:2.

В решающем сете Алена просто не заметила соперницу. После двух непростых партий такое развитие событий стало большим сюрпризом.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Остапенко в этом году пока остается выход в финал «тысячника» в Дохе.

Свентек

Ига попала в число сеяных, которым для выхода в четвертьфинал надо было выиграть лишь один матч.

Во втором круге польская теннисистка, как и ожидалось, разгромила хорватку Яну Фетт — 6:2, 6:2.

Свентек ранее ни разу не проигрывала в Штутгарте раньше полуфинала.

Правда, в прошлом году она не смогла защитить титул, уступив в 1/2-й представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Свентек обязательно выигрывала хотя бы два матча в рамках одного турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 3.52, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: это почти факт — Ига не умеет играть против Алены. Свентек проиграла все пять предыдущих матчей против Остапенко.

В феврале теннисистка из Латвии буквально снесла польку с корта на турнире в Дохе — 6:3, 6:1.

Единственный позитивный момент для Свентек заключается в том, что до сих пор они ни разу не встречались на грунте. Но в любом случае это явно не тот случай, когда можно спокойно ставить на победу Иги.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.