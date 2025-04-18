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    Остапенко снова снесет Свентек с корта

    Остапенко — Свентек. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Остапенко

    Алена всего лишь второй раз в сезоне выиграла два матча подряд.

    В первом круге соперницей теннисистки из Латвии была Даяна Ястремская. Украинка не смогла завершить матч из-за травмы, снявшись при счете 6:3, 3:0 в пользу соперницы.

    В следующем раунде Остапенко остановила американку Эмму Наварро — 7:5, 3:6, 6:2.

    В решающем сете Алена просто не заметила соперницу. После двух непростых партий такое развитие событий стало большим сюрпризом.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Остапенко в этом году пока остается выход в финал «тысячника» в Дохе.

    Свентек

    Ига попала в число сеяных, которым для выхода в четвертьфинал надо было выиграть лишь один матч.

    Во втором круге польская теннисистка, как и ожидалось, разгромила хорватку Яну Фетт — 6:2, 6:2.

    Свентек ранее ни разу не проигрывала в Штутгарте раньше полуфинала.

    Правда, в прошлом году она не смогла защитить титул, уступив в 1/2-й представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

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    Также стоит обратить внимание, что ранее в этом сезоне Свентек обязательно выигрывала хотя бы два матча в рамках одного турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 3.52, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: это почти факт — Ига не умеет играть против Алены. Свентек проиграла все пять предыдущих матчей против Остапенко.

    В феврале теннисистка из Латвии буквально снесла польку с корта на турнире в Дохе — 6:3, 6:1.

    Единственный позитивный момент для Свентек заключается в том, что до сих пор они ни разу не встречались на грунте. Но в любом случае это явно не тот случай, когда можно спокойно ставить на победу Иги.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Остапенко — Свентек?

    Матч Остапенко — Свентек состоится 19 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Остапенко — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Остапенко — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Остапенко — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Остапенко — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 3.52, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.30.

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