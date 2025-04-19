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    Сможет ли Шелтон удивить Серундоло?

    Серундоло — Шелтон. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Мюнхене 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    Франсиско легко преодолел предыдущие раунды, дойдя до полуфинала почти без сопротивления.

    В четвертьфинале аргентинский теннисист, как и ожидалось, спокойно переиграл бельгийца Давида Гоффена — 6:2, 6:4.

    В остальных матчах Серундоло выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко (6:3, 6:2) и немца Яна-Леннарда Штруффа (6:0, 6:2).

    Серундоло четвертый раз в сезоне выиграл не менее трех матчей в рамках одного турнира.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом аргентинца в этом году пока остается выход в финал турнира в Буэнос-Айресе.

    Шелтон

    Бен тем временем дошел до полуфинала впервые после Открытого чемпионата Австралии.

    На этой неделе пока что самым сложным для американца получился матч против хорвата Борны Гойо в первом круге — 4:6, 7:6, 7:6.

    Во втором круге Шелтон одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:3.

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    Но еще больше удивила уверенная победа Шелтона над итальянским грунтовиком Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

    Бен находится в шаге от своего второго финала на грунте. В прошлом году он выиграл турнир в Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.79.

    Прогноз: в прошлом году Бен с большим трудом переиграл Франсиско на харде в Индиан-Уэллс — 7:6, 3:6, 7:6. Скорее всего, на грунте аргентинец возьмет реванш у американца. До сих пор на этой неделе у Шелтона не было таких сильных соперников.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Шелтон?

    Матч Серундоло — Шелтон состоится 19 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Шелтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло + тотал геймов больше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Шелтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло + тотал геймов больше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Шелтон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Шелтон?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.79.

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    Серундоло — Шелтон: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 19.04.202514:30. Сможет ли Шелтон удивить Серундоло?
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