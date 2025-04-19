Серундоло
Франсиско легко преодолел предыдущие раунды, дойдя до полуфинала почти без сопротивления.
В четвертьфинале аргентинский теннисист, как и ожидалось, спокойно переиграл бельгийца Давида Гоффена — 6:2, 6:4.
В остальных матчах Серундоло выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко (6:3, 6:2) и немца Яна-Леннарда Штруффа (6:0, 6:2).
Серундоло четвертый раз в сезоне выиграл не менее трех матчей в рамках одного турнира.
Лучшим результатом аргентинца в этом году пока остается выход в финал турнира в Буэнос-Айресе.
Шелтон
Бен тем временем дошел до полуфинала впервые после Открытого чемпионата Австралии.
На этой неделе пока что самым сложным для американца получился матч против хорвата Борны Гойо в первом круге — 4:6, 7:6, 7:6.
Во втором круге Шелтон одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:3.
Но еще больше удивила уверенная победа Шелтона над итальянским грунтовиком Лучано Дардери — 6:4, 6:3.
Бен находится в шаге от своего второго финала на грунте. В прошлом году он выиграл турнир в Хьюстоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.79.
Прогноз: в прошлом году Бен с большим трудом переиграл Франсиско на харде в Индиан-Уэллс — 7:6, 3:6, 7:6. Скорее всего, на грунте аргентинец возьмет реванш у американца. До сих пор на этой неделе у Шелтона не было таких сильных соперников.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.