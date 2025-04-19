Американец Бен Шелтон сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Шелтон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Серундоло

Франсиско легко преодолел предыдущие раунды, дойдя до полуфинала почти без сопротивления.

В четвертьфинале аргентинский теннисист, как и ожидалось, спокойно переиграл бельгийца Давида Гоффена — 6:2, 6:4.

В остальных матчах Серундоло выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко (6:3, 6:2) и немца Яна-Леннарда Штруффа (6:0, 6:2).

Серундоло четвертый раз в сезоне выиграл не менее трех матчей в рамках одного турнира.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом аргентинца в этом году пока остается выход в финал турнира в Буэнос-Айресе.

Шелтон

Бен тем временем дошел до полуфинала впервые после Открытого чемпионата Австралии.

На этой неделе пока что самым сложным для американца получился матч против хорвата Борны Гойо в первом круге — 4:6, 7:6, 7:6.

Во втором круге Шелтон одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 7:6, 6:3.

Но еще больше удивила уверенная победа Шелтона над итальянским грунтовиком Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

Бен находится в шаге от своего второго финала на грунте. В прошлом году он выиграл турнир в Хьюстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: в прошлом году Бен с большим трудом переиграл Франсиско на харде в Индиан-Уэллс — 7:6, 3:6, 7:6. Скорее всего, на грунте аргентинец возьмет реванш у американца. До сих пор на этой неделе у Шелтона не было таких сильных соперников.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло + тотал геймов больше 19,5 за 1.94.