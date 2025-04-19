ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран сомневается в успехе «Спартака» в Самаре, Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями» Манчестер Юнайтед — ЛионМагуайр — герой хаоса. «МЮ» ворвался в полуфинал после дикого матча с «Лионом»
    Все новости спорта

    Хачанов обыграет Руне и выйдет в финал?

    Хачанов — Руне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 19 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Хольгер Руне
    Прогноз и ставки на Хачанов — Руне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен впервые в этом году дошел до полуфинала.

    Но в данном случае радует не только результат. Российский теннисист наконец-то начал демонстрировать свой лучший теннис.

    В первом круге Хачанов одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри — 6:7, 6:4, 6:2.

    В следующем матче он переиграл испанского грунтовика Хауме Муньяра — 7:5, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Но пока лавным успехом Хачанова стала победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной в полуфинале — 6:4, 7:5. Во втором сете Карен уступал 2:5 и спас сетбол при счете 3:5.

    Ранее в этом сезоне Хачанов ни разу не выигрывал больше трех матчей.

    Руне

    Вопреки ожиданиям, Хольгер тоже здорово проводит неделю. Как и Карен, он тоже проиграл пока лишь один сет.

    В четвертьфинале теннисист из Дании одержал классную победу над прошлогодним чемпионом турнира в Барселоне Каспером Руудом.

    Руне отдал норвежцу лишь шесть геймов — 6:4, 6:2. Во втором сете он почти не допускал ошибок на подаче и классно играл на приеме.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В остальных матчах Руне выиграл у испанца Альберта Рамоса и аргентинца Себастьяна Баэса.

    Лучшим результатом Руне в этом сезоне пока остается выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.53, победу Руне букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: понятно, что будет тяжело, но Карен на этой неделе демонстрирует уверенность, которой и близко не было на предыдущих турнирах в этом сезоне. Победа российского теннисиста не станет сюрпризом, но оптимальным вариантом все же будет ставка на количество геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Руне?

    Матч Хачанов — Руне состоится 19 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.53, победу Руне букмекеры предлагают за 1.52.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Циципас — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ракотоманга — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бодрумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Свитолина — Бузас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Кадисия — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.38
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эспаньол — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хачанов — Руне: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 19.04.202514:30. Хачанов обыграет Руне и выйдет в финал?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры