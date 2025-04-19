Хачанов
Карен впервые в этом году дошел до полуфинала.
Но в данном случае радует не только результат. Российский теннисист наконец-то начал демонстрировать свой лучший теннис.
В первом круге Хачанов одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри — 6:7, 6:4, 6:2.
В следующем матче он переиграл испанского грунтовика Хауме Муньяра — 7:5, 6:4.
Но пока лавным успехом Хачанова стала победа над Алехандро Давидовичем-Фокиной в полуфинале — 6:4, 7:5. Во втором сете Карен уступал 2:5 и спас сетбол при счете 3:5.
Ранее в этом сезоне Хачанов ни разу не выигрывал больше трех матчей.
Руне
Вопреки ожиданиям, Хольгер тоже здорово проводит неделю. Как и Карен, он тоже проиграл пока лишь один сет.
В четвертьфинале теннисист из Дании одержал классную победу над прошлогодним чемпионом турнира в Барселоне Каспером Руудом.
Руне отдал норвежцу лишь шесть геймов — 6:4, 6:2. Во втором сете он почти не допускал ошибок на подаче и классно играл на приеме.
В остальных матчах Руне выиграл у испанца Альберта Рамоса и аргентинца Себастьяна Баэса.
Лучшим результатом Руне в этом сезоне пока остается выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.53, победу Руне букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: понятно, что будет тяжело, но Карен на этой неделе демонстрирует уверенность, которой и близко не было на предыдущих турнирах в этом сезоне. Победа российского теннисиста не станет сюрпризом, но оптимальным вариантом все же будет ставка на количество геймов или сетов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.