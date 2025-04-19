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    «Локомотив» не сможет обыграть «Пари НН»?

    Локомотив — Пари НН: прогноз и ставка за 2.60 на РПЛ 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Пари НН»
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    Алексей Батраков («Локомотив»)
    19 апреля в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Пари НН». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 17:00 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: команда из Москвы борется за место в пятерке сильнейших по итогам сезоне.

    Сейчас в активе «зелено-красных» 41 очко и шестая строчка в турнирной таблице.

    Локомотив — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Московский коллектив смог 39 раз отправить мяч в ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: среди недели «железнодорожники» победили «Ахмат» (2:1) и пробились в полуфинал Пути регионов Кубка России.

    До этого же столичный коллектив проиграл «Рубину» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:5), но сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим москвичи в дерби смогли выиграть у «Динамо» (2:1).

    Не сыграют: в составе команды из столицы России дисквалифицирован капитан Дмитрий Баринов.

    Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова уже вряд ли смогут побороться за тройку сильнейших, поскольку отставание составляет уже пять баллов. Максимумом «Локомотива» является пятерка сильнейших.

    Думается, что если «Локомотив» сможет сохранить состав, то в следующем сезоне сможет побороться за высокие позиции, ведь нынешняя молодежь будет уже более опытной.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: нижегородская команда борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона.

    В настоящий момент «сине-голубые» смогли набрать только 20 очков и находятся в зоне переходных матчей, на 14-й строчке.

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    • За 24 тура нижегородцы смогли забить всего 19 мячей, а пропустили целых 44.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Нижнего Новгорода смогла сыграть вничью с московским «Динамо» (1:1).

    До этого же «Пари НН» проиграл «Оренбургу» (1:2), «Химкам» (0:2), «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).

    Перед этим у подопечных Виктора Гончаренко была единственная весенняя победа — над «Акроном» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Мамаду Маига и Николай Калинский, а дисквалифицирован Александр Эктов.

    Состояние команды: задачей «Пари НН» является сохранение прописки в элите. В последнее время команда выглядит крайне неубедительно и показывает один из худших футболов в лиге.

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    Команде из Нижнего Новгорода явно нужно набирать очки, ведь каждая игра может стать последней для Гончаренко у руля команды, о чем уже и ходят слухи в СМИ.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не выигрывает на протяжении 3 матчей в РПЛ

    • «Пари НН» не может выиграть на протяжении 5 матчей

    • в последнем очном матче «Локомотив» переиграл «Пари НН» со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа «Пари НН» — в 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: «Локомотив» сейчас показывает не лучший футбол, а «Пари НН» некуда отступать, поэтому нижегородцы могут не проиграть в этом матче.

    Ставка: ничья или победа «Пари НН» за 2.60.

    Прогноз: игра вполне может быть не результативной. «Пари НН» будет играть от обороны и рассчитывать на контратаки.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Пари НН?

    Матч Локомотив — Пари НН состоится 19 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Пари НН?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья или победа Пари НН.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Пари НН?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья или победа Пари НН» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Пари НН?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Пари НН?

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа «Пари НН» — в 6.20.

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    Локомотив — Пари НН: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 19.04.202517:00. «Локомотив» не сможет обыграть «Пари НН»?
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