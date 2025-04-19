19 апреля в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Пари НН». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: команда из Москвы борется за место в пятерке сильнейших по итогам сезоне.

Сейчас в активе «зелено-красных» 41 очко и шестая строчка в турнирной таблице.

Московский коллектив смог 39 раз отправить мяч в ворота соперника и 36 раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели «железнодорожники» победили «Ахмат» (2:1) и пробились в полуфинал Пути регионов Кубка России.

До этого же столичный коллектив проиграл «Рубину» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:5), но сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим москвичи в дерби смогли выиграть у «Динамо» (2:1).

Не сыграют: в составе команды из столицы России дисквалифицирован капитан Дмитрий Баринов.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова уже вряд ли смогут побороться за тройку сильнейших, поскольку отставание составляет уже пять баллов. Максимумом «Локомотива» является пятерка сильнейших.

Думается, что если «Локомотив» сможет сохранить состав, то в следующем сезоне сможет побороться за высокие позиции, ведь нынешняя молодежь будет уже более опытной.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородская команда борется за то, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона.

В настоящий момент «сине-голубые» смогли набрать только 20 очков и находятся в зоне переходных матчей, на 14-й строчке.

За 24 тура нижегородцы смогли забить всего 19 мячей, а пропустили целых 44.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Нижнего Новгорода смогла сыграть вничью с московским «Динамо» (1:1).

До этого же «Пари НН» проиграл «Оренбургу» (1:2), «Химкам» (0:2), «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).

Перед этим у подопечных Виктора Гончаренко была единственная весенняя победа — над «Акроном» (2:1).

Не сыграют: травмированы Мамаду Маига и Николай Калинский, а дисквалифицирован Александр Эктов.

Состояние команды: задачей «Пари НН» является сохранение прописки в элите. В последнее время команда выглядит крайне неубедительно и показывает один из худших футболов в лиге.

Команде из Нижнего Новгорода явно нужно набирать очки, ведь каждая игра может стать последней для Гончаренко у руля команды, о чем уже и ходят слухи в СМИ.

Статистика для ставок

«Локомотив» не выигрывает на протяжении 3 матчей в РПЛ

«Пари НН» не может выиграть на протяжении 5 матчей

в последнем очном матче «Локомотив» переиграл «Пари НН» со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа «Пари НН» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Локомотив» сейчас показывает не лучший футбол, а «Пари НН» некуда отступать, поэтому нижегородцы могут не проиграть в этом матче.

Ставка: ничья или победа «Пари НН» за 2.60.

Прогноз: игра вполне может быть не результативной. «Пари НН» будет играть от обороны и рассчитывать на контратаки.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.17.