Немец Александр Зверев сыграет против венгра Фабиана Марожана в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Марожан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в пятницу провел матч, после которого у него, возможно, наконец-то начнется светлая полоса.

Зверев совершил мощнейший камбэк в игре 1/4 финала против Таллона Грикспора — 6:7, 7:6, 6:4.

Во втором сете немецкий теннисист отыграл у соперника подачу на матч при счете 4:5. В тот момент ситуация выглядела абсолютно безнадежной.

В предыдущих раундах Зверев легко переиграл француза Александра Мюллера и своего соотечественника Даниэля Альтмайера.

Прогнозы на теннис

Зверев выиграл три матча подряд впервые после Открыто чемпионата Австралии.

Марожан

Фабиан впервые дошел до полуфинала на турнире ATP.

Кроме того, на этой неделе он впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

В первом круге Марожан одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 6:1.

Но в следующих раундах у него были непростые соперники. Во втором матче Марожан тормознул француза Юго Эмбера (6:4, 6:4), а в четвертьфинале — бельгийца Зизу Бергса (6:3, 7:6).

До этой недели лучшим результатом Марожана в 2025-м был выход в третий круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: похоже, всё идет к тому, что Саша впервые после Australian Open сыграет в финале. Камбэк в тяжелейшем матче против Грикспора, кажется, именно та ситуация, которой так не хватало немцу на недавних турнирах. Марожана тоже не стоит недооценивать, но очевидно, что в предстоящем матче ему будет тяжело.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.12.