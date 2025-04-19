Зверев
Саша в пятницу провел матч, после которого у него, возможно, наконец-то начнется светлая полоса.
Зверев совершил мощнейший камбэк в игре 1/4 финала против Таллона Грикспора — 6:7, 7:6, 6:4.
Во втором сете немецкий теннисист отыграл у соперника подачу на матч при счете 4:5. В тот момент ситуация выглядела абсолютно безнадежной.
В предыдущих раундах Зверев легко переиграл француза Александра Мюллера и своего соотечественника Даниэля Альтмайера.
Зверев выиграл три матча подряд впервые после Открыто чемпионата Австралии.
Марожан
Фабиан впервые дошел до полуфинала на турнире ATP.
Кроме того, на этой неделе он впервые в сезоне выиграл три матча подряд.
В первом круге Марожан одержал победу над 17-летним немцем Джастином Энгелем — 6:4, 6:1.
Но в следующих раундах у него были непростые соперники. Во втором матче Марожан тормознул француза Юго Эмбера (6:4, 6:4), а в четвертьфинале — бельгийца Зизу Бергса (6:3, 7:6).
До этой недели лучшим результатом Марожана в 2025-м был выход в третий круг Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.94.
Прогноз: похоже, всё идет к тому, что Саша впервые после Australian Open сыграет в финале. Камбэк в тяжелейшем матче против Грикспора, кажется, именно та ситуация, которой так не хватало немцу на недавних турнирах. Марожана тоже не стоит недооценивать, но очевидно, что в предстоящем матче ему будет тяжело.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.12.