«Диошдьер» — «Мезекевешд». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Венгрии 30 мая 2020 года

В 26 туре чемпионата Венгрии «Диошдьер» будет принимать «Мезекевешд». Игра пройдет на стадионе ДВТК 30 мая. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Диошдьер» — «Мезекевешд».

«Диошдьер»

Футбольная команда из Мишкольца находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии. За 25 матчей она набрала 37 очков и безнадежно отстала от лидеров на 22 пункта.

Последний раз в Высшей лиге подопечные Тамаша Фечко проигрывали еще в феврале. 8 числа они потерпели поражение от «Дебрецена» (1:2).

В следующих февральских поединках «Диошдьер» одолел «Пакш» (2:0), расписал мировую с клубом «Кишварда» (2:2) и разгромил на выезде «Гонвед» (4:0).

7 марта «Диошдьер» на своем поле завоевал три очка в противостоянии с «Уйпештом» (2:1), а в последнем матче перед паузой эта команда сыграла вничью с «МОЛ Фехервар» (1:1).

«Мезекевешд»

Коллектив из одноименного венгерского города сейчас расположен на третьей строчке в таблице с 45 баллами в копилке. От первой позиции команда отстает на 14 очков.

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Последний раз в Высшей лиге подопечные Аттилы Куттора побеждали 7 марта. Это была встреча с «Капошваром» (4:0).

Затем в Кубке страны «Мезекевешд» сыграл вничью с «Пушкаш Академи» (1:1) и прошел дальше. Ничье закончился матч с «Пушкаш Академи» и в чемпионате (0:0).

После возобновления сезона «Мезекевешд» провел два матча в полуфинале Кубка. Сперва эта команда разошлась миром с «МОЛ Фехервар» дома (1:1), а затем обменялась голами на выезде (2:2) и вышла в финал.

Прогноз и ставка

На победу «Диошдьера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.61, на ничью — 3.30, а на победу «Мезекевешда» — 2.53.

«Мезекевешд» ожидает сложный выезд в Мишкольц. Там команда сыграет с непростым соперником, но постарается увезти положительный результат. Наш прогноз и ставка на матч — «Мезекевешд» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.83. 0