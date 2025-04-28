Удинезе — Болонья: ставка за 2.75 и прогноз на матч Серии А

Удинезе
Болонья
«Удинезе»
Турнирное положение: команда из Удине является середняком чемпионата Италии и уже особо ни за что не борется.
В настоящий момент «черно-белые» имеют в своем активе 40 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А.
Удинезе — Болонья: коэффициенты букмекеров
За 33 матча «зебры» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах удинский коллектив проиграл «Торино» (0:2), «Милану» (0:4), «Дженоа» (0:1), «Интеру» (1:2) и «Вероне» (0:1).
До этого же «Удинезе» на выезде смог сыграть вничью с «Лацио» (1:1).
Перед этим же подопечные Косты Руньяича выиграли у «Пармы» (1:0), «Лечче» (1:0) и «Эмполи» (3:0).
Не сыграют: травмированы Джордан Земура, Исаак Туре, Флориан Товен и Лоренцо Лукка, а дисквалифицирован Яка Бийол.
Состояние команды: сейчас «Удинезе» имеет пятиматчевую серию из поражений, однако это абсолютно ничего не значит, поскольку команда уже далеко от зоны еврокубков и намного оторвалась от зоны выживания.
Думается, что команда из Удине может спокойно доигрывать сезон и готовиться к началу следующего.
«Болонья»
Турнирное положение: команда из одноименного города ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.
По итогам 33 сыгранных туров в активе «красно-синих» 60 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.
Коллектив из Болоньи смог 52 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлой игре «борзые» смогли победить «Эмполи» (2:1) и пробились в финал Кубка Италии.
До этого же болонская команда победила «Интер» и проиграла «Аталанте» (0:2).
Перед этим «фельсинеи» расписали мировую с «Наполи» (1:1).
Не сыграют: у болонцев травмирован только Николо Касале.
Состояние команды: подопечные Винченцо Итальяно проводят отличный сезон. «Болонья» продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов и вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Миланом».
Сейчас «Болонья» на четыре очка отстает от третьей «Аталанты» и лишь на один балл опережает «Ювентус» и «Лацио», поэтому вся борьба еще впереди и команде необходимо побеждать.
Статистика для ставок
- «Удинезе» проиграл 5 последних матчей подряд
- «Болонья» выиграла 2 последних матча подряд
- в последней очной игре «Болонья» и «Удинезе» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.45, а победа «Удинезе» — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.
- 2.08Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.20Рубин — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.30Химки — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Болонья» сейчас на отличном ходу и ей нужнее победа, поэтому она должна побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Болоньи» с форой-1 за 2.75.
Прогноз: хоть «Удинезе» и мало забивает, но играя дома может поразить ворота соперника.
Ставка: обе забьют за 2.10.