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    «Болонья» продолжит победную серию?

    Удинезе — Болонья: ставка за 2.75 и прогноз на матч Серии А

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Болонья»
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    Дан Ндойе («Болонья»)
    «Удинезе» и «Болонья» проведут матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу 28 апреля. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Апреля 2025 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: команда из Удине является середняком чемпионата Италии и уже особо ни за что не борется.

    В настоящий момент «черно-белые» имеют в своем активе 40 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А.

    Удинезе — Болонья: коэффициенты букмекеров

    За 33 матча «зебры» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах удинский коллектив проиграл «Торино» (0:2), «Милану» (0:4), «Дженоа» (0:1), «Интеру» (1:2) и «Вероне» (0:1).

    До этого же «Удинезе» на выезде смог сыграть вничью с «Лацио» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Перед этим же подопечные Косты Руньяича выиграли у «Пармы» (1:0), «Лечче» (1:0) и «Эмполи» (3:0).

    Не сыграют: травмированы Джордан Земура, Исаак Туре, Флориан Товен и Лоренцо Лукка, а дисквалифицирован Яка Бийол.

    Состояние команды: сейчас «Удинезе» имеет пятиматчевую серию из поражений, однако это абсолютно ничего не значит, поскольку команда уже далеко от зоны еврокубков и намного оторвалась от зоны выживания.

    Думается, что команда из Удине может спокойно доигрывать сезон и готовиться к началу следующего.

    «Болонья»

    Турнирное положение: команда из одноименного города ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

    По итогам 33 сыгранных туров в активе «красно-синих» 60 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Болоньи смог 52 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре «борзые» смогли победить «Эмполи» (2:1) и пробились в финал Кубка Италии.

    До этого же болонская команда победила «Интер» и проиграла «Аталанте» (0:2).

    Перед этим «фельсинеи» расписали мировую с «Наполи» (1:1).

    Не сыграют: у болонцев травмирован только Николо Касале.

    Состояние команды: подопечные Винченцо Итальяно проводят отличный сезон. «Болонья» продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов и вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Миланом».

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    Сейчас «Болонья» на четыре очка отстает от третьей «Аталанты» и лишь на один балл опережает «Ювентус» и «Лацио», поэтому вся борьба еще впереди и команде необходимо побеждать.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» проиграл 5 последних матчей подряд

    • «Болонья» выиграла 2 последних матча подряд

    • в последней очной игре «Болонья» и «Удинезе» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.45, а победа «Удинезе» — в 4.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: «Болонья» сейчас на отличном ходу и ей нужнее победа, поэтому она должна побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Болоньи» с форой-1 за 2.75.

    Прогноз: хоть «Удинезе» и мало забивает, но играя дома может поразить ворота соперника.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Удинезе — Болонья?

    Матч Удинезе — Болонья состоится 28 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Удинезе — Болонья?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Болоньи с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Удинезе — Болонья?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Болоньи с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Удинезе — Болонья?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Удинезе — Болонья?

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.45, а победа «Удинезе» — в 4.60.

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    Удинезе — Болонья: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 28.04.202519:30. «Болонья» продолжит победную серию?
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