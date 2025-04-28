Удинезе — Болонья: ставка за 2.75 и прогноз на матч Серии А

«Удинезе» и «Болонья» проведут матч 34-го тура чемпионата Италии по футболу 28 апреля. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: команда из Удине является середняком чемпионата Италии и уже особо ни за что не борется.

В настоящий момент «черно-белые» имеют в своем активе 40 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Серии А.

За 33 матча «зебры» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах удинский коллектив проиграл «Торино» (0:2), «Милану» (0:4), «Дженоа» (0:1), «Интеру» (1:2) и «Вероне» (0:1).

До этого же «Удинезе» на выезде смог сыграть вничью с «Лацио» (1:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим же подопечные Косты Руньяича выиграли у «Пармы» (1:0), «Лечче» (1:0) и «Эмполи» (3:0).

Не сыграют: травмированы Джордан Земура, Исаак Туре, Флориан Товен и Лоренцо Лукка, а дисквалифицирован Яка Бийол.

Состояние команды: сейчас «Удинезе» имеет пятиматчевую серию из поражений, однако это абсолютно ничего не значит, поскольку команда уже далеко от зоны еврокубков и намного оторвалась от зоны выживания.

Думается, что команда из Удине может спокойно доигрывать сезон и готовиться к началу следующего.

«Болонья»

Турнирное положение: команда из одноименного города ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

По итогам 33 сыгранных туров в активе «красно-синих» 60 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Болоньи смог 52 раза поразить ворота соперника и 37 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлой игре «борзые» смогли победить «Эмполи» (2:1) и пробились в финал Кубка Италии.

До этого же болонская команда победила «Интер» и проиграла «Аталанте» (0:2).

Перед этим «фельсинеи» расписали мировую с «Наполи» (1:1).

Не сыграют: у болонцев травмирован только Николо Касале.

Состояние команды: подопечные Винченцо Итальяно проводят отличный сезон. «Болонья» продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов и вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Миланом».

Сейчас «Болонья» на четыре очка отстает от третьей «Аталанты» и лишь на один балл опережает «Ювентус» и «Лацио», поэтому вся борьба еще впереди и команде необходимо побеждать.

Статистика для ставок

«Удинезе» проиграл 5 последних матчей подряд

«Болонья» выиграла 2 последних матча подряд

в последней очной игре «Болонья» и «Удинезе» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.45, а победа «Удинезе» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: «Болонья» сейчас на отличном ходу и ей нужнее победа, поэтому она должна побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Болоньи» с форой-1 за 2.75.

Прогноз: хоть «Удинезе» и мало забивает, но играя дома может поразить ворота соперника.

Ставка: обе забьют за 2.10.