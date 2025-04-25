Мечта живёт: «Болонья» пробилась в финал Кубка Италии спустя полвека

Матчи, подобные этому, редко бывают по-настоящему непредсказуемыми — слишком многое стало понятно ещё в первой игре. Разгром в Тоскане со счётом 3:0 фактически предрешил судьбу полуфинала, но «Болонья» не позволила себе расслабиться ни на секунду. На переполненном стадионе «Ренато Даль'Ара» хозяева уверенно довели начатое до конца — 2:1 в ответной встрече, 5:1 по сумме двух матчей и заслуженное место в римском финале.

Футбол. Италия. Кубок Болонья — Эмполи 2:1 Голы: 1:0 Джованни Фаббиан (7'), 1:1 Виктор Коваленко (33'), 2:1 Тёйс Даллинга (87') Болонья: Федерико Равалья, Лоренцо Де Сильвестри, Сэм Бёкема, Джон Лукуми (Мартин Эрлич, 46'), Хараламбос Ликояннис, Ремо Фройлер (Уссама Эль-Аззузи, 82'), Никола Моро, Джованни Фаббиан (Томмазо Побега, 72'), Николо Камбьяги (Эстанис Педрола, 72'), Риккардо Орсолини (Бенхамин Домингес, 46'), Тёйс Даллинга Эмполи: Якопо Сегетти, Либерато Кэкачей, Тайронн Эбюэхи (Эммануэль Гьяси, 62'), Лоренцо Тосто, Лука Марьянуччи (Саба Гогличидзе, 46'), Маттиа Де Шильо, Саломон Самбья, Виктор Коваленко (Thomas Campaniello, 81'), Ола Сольбаккен (Лоренцо Коломбо, 46'), Ismael Konate, Jacopo Bacci (Лиам Хендерсон, 62') Предупреждения: Маттиа Де Шильо (19'), Лука Марьянуччи (20'), Риккардо Орсолини (45 + 1'), Саломон Самбья (59')

Символично, что именно сейчас, когда клуб проводит сильнейший сезон за последние десятилетия, он выходит в свой первый финал Кубка Италии с 1974 года — тогда «Болонья» выиграла по пенальти у «Палермо». Спустя 51 год — новый шанс, новый город, новая команда. И тот же азарт мечты.

Быстрый гол и полный контроль

«Болонья» с первых минут не оставила сомнений в том, кто диктует правила. Уже на 7-й минуте Никола Моро, подобрав мяч после неудачного выноса защитников, сместился на фланг и навесил точно в штрафную, где Джованни Фаббиан с лёгкостью перепрыгнул соперников и головой отправил мяч в дальний угол. Это был его третий гол в Кубке, и, возможно, самый значимый в карьере на данный момент.

Болонья – Эмполи globallookpress.com

Дальше пошли моменты один за другим: Ликояннис с острого угла пробивал в ближний — Сегетти выручил, Даллинга не замкнул прострел буквально с линии ворот. «Болонья» была острее, быстрее, сильнее.

Вспышка «Эмполи» и лёгкое волнение

Однако к середине первого тайма «Болонья» чуть сбавила обороты, и «Эмполи» этим воспользовался. На 33-й минуте Самбья тонко вывел Олу Сольбаккена на ударную позицию — Равалья справился с ударом, но отбил мяч прямо перед собой, а Виктор Коваленко первым оказался на добивании. 1:1 — и это был первый гол, который «Болонья» пропустила в текущем розыгрыше турнира.

Болонья — Эмполи globallookpress.com

Гости оживились, заиграли смелее, но всерьёз переломить игру не смогли. Более того, уже в перерыве на скамейке «Болоньи» вспыхнуло бурное обсуждение между Итальяно и Орсолини, получившим ненужную жёлтую — напряжение чувствовалось даже в, казалось бы, уже решённой серии.

Даллинга закрывает вопрос

Во втором тайме Итальяно освежил игру заменами: Домингес усилил центр, Эрлич вышел в защиту, а ближе к концовке появились и Педрола, и Эль Аззузи, долгое время лечивший травму. Постепенно «Болонья» вновь начала душить «Эмполи» позиционным давлением.

Болонья — Эмполи globallookpress.com

Решающим стал момент на 86-й минуте: Ликояннис, активно работавший весь матч по левому флангу, мягко навесил в штрафную, и Тийс Даллинга, как и в первом матче, оказался точен. Его удар головой в дальний угол оказался слишком коварным для Сегетти — 2:1, финальный штрих к долгому и красивому пути.

Болонья — Эмполи globallookpress.com

Новый рубеж и старая мечта

Для Винченцо Итальяно это будет уже четвёртый финал за последние два сезона — два с «Фиорентиной» и вот теперь с «Болоньей». Но для самого клуба — это почти сказка. Полвека вне главной сцены, десятилетия борьбы за выживание и статус середняка, и вот — настоящий шанс войти в пантеон.

14 мая в Риме «Болонья» встретится с «Миланом», и, как сам Итальяно признался после игры, «мечта — это тридцать тысяч болельщиков в красно-синем на трибунах "Олимпико", готовых снова верить».

И, похоже, эта мечта уже совсем рядом.