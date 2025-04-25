Мечта живёт: «Болонья» пробилась в финал Кубка Италии спустя полвека

Символично, что именно сейчас, когда клуб проводит сильнейший сезон за последние десятилетия, он выходит в свой первый финал Кубка Италии с 1974 года — тогда «Болонья» выиграла по пенальти у «Палермо». Спустя 51 год — новый шанс, новый город, новая команда. И тот же азарт мечты.
Быстрый гол и полный контроль
«Болонья» с первых минут не оставила сомнений в том, кто диктует правила. Уже на 7-й минуте Никола Моро, подобрав мяч после неудачного выноса защитников, сместился на фланг и навесил точно в штрафную, где Джованни Фаббиан с лёгкостью перепрыгнул соперников и головой отправил мяч в дальний угол. Это был его третий гол в Кубке, и, возможно, самый значимый в карьере на данный момент.
Дальше пошли моменты один за другим: Ликояннис с острого угла пробивал в ближний — Сегетти выручил, Даллинга не замкнул прострел буквально с линии ворот. «Болонья» была острее, быстрее, сильнее.
Вспышка «Эмполи» и лёгкое волнение
Однако к середине первого тайма «Болонья» чуть сбавила обороты, и «Эмполи» этим воспользовался. На 33-й минуте Самбья тонко вывел Олу Сольбаккена на ударную позицию — Равалья справился с ударом, но отбил мяч прямо перед собой, а Виктор Коваленко первым оказался на добивании. 1:1 — и это был первый гол, который «Болонья» пропустила в текущем розыгрыше турнира.
Гости оживились, заиграли смелее, но всерьёз переломить игру не смогли. Более того, уже в перерыве на скамейке «Болоньи» вспыхнуло бурное обсуждение между Итальяно и Орсолини, получившим ненужную жёлтую — напряжение чувствовалось даже в, казалось бы, уже решённой серии.
Даллинга закрывает вопрос
Во втором тайме Итальяно освежил игру заменами: Домингес усилил центр, Эрлич вышел в защиту, а ближе к концовке появились и Педрола, и Эль Аззузи, долгое время лечивший травму. Постепенно «Болонья» вновь начала душить «Эмполи» позиционным давлением.
Решающим стал момент на 86-й минуте: Ликояннис, активно работавший весь матч по левому флангу, мягко навесил в штрафную, и Тийс Даллинга, как и в первом матче, оказался точен. Его удар головой в дальний угол оказался слишком коварным для Сегетти — 2:1, финальный штрих к долгому и красивому пути.
Новый рубеж и старая мечта
Для Винченцо Итальяно это будет уже четвёртый финал за последние два сезона — два с «Фиорентиной» и вот теперь с «Болоньей». Но для самого клуба — это почти сказка. Полвека вне главной сцены, десятилетия борьбы за выживание и статус середняка, и вот — настоящий шанс войти в пантеон.
14 мая в Риме «Болонья» встретится с «Миланом», и, как сам Итальяно признался после игры, «мечта — это тридцать тысяч болельщиков в красно-синем на трибунах "Олимпико", готовых снова верить».
И, похоже, эта мечта уже совсем рядом.