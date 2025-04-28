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    Андреева — Стародубцева. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Стародубцева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Юлии Стародубцевой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Стародубцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 28 Апреля 2025 года

    Мирра Андреева

  • Россия
    •  Мирра Андреева 12:00 Юлия Стародубцева

    Юлия Стародубцева

  • Украина
    •

    Андреева

    Мирра уверенно прошла предыдущие раунды. На этом турнире она пока не отдала ни одного сета.

    В стартовом матче российская теннисистка одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 6:3, 6:4.

    В третьем круге Андреева выиграла у польки Магдалены Френх — 7:5, 6:3.

    Мирра выиграла два подряд матча впервые после победы на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Прогнозы на теннис

    В середине апреля 17-летняя россиянка проиграла Екатерина Александровой (3:6, 2:6) во втором круге «пятисотника» в Штутгарте.

    Стародубцева

    Юлия тем временем впервые в сезоне выиграла три матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    Самое удивительное, что до турнира в Мадриде украинская теннисистка одержала лишь три победы в текущем сезоне.

    С учетом квалификации Стародубцева провела в столице Испании уже пять матчей. В отборе она обыграла двух француженок — Хлое Паке и Эльзу Жакмо.

    В первом круге Стародубцева одержала победу над Линдой Фрухвиртовой, а во втором переиграла Элизабетту Коччаретто.

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    Но главным сюрпризом стала волевая победа украинки над Людмилой Самсоновой — 2:6, 7:6, 6:0. В этом матче российская теннисистка вела 6:2, 3:1, но в итоге не воспользовалась столь внушительным преимуществом.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.10, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 6.70.

    Прогноз: в отличие от Самсоновой, Мирра, скорее всего, спокойно переиграет украинку. Вполне вероятно, что россиянка отдаст сопернице не больше двух-трех геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Стародубцева?

    Матч Андреева — Стародубцева состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Стародубцева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Андреевой с форой по геймам (-6,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Стародубцева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Андреевой с форой по геймам (-6,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Стародубцева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Стародубцева?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.10, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 6.70.

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    Андреева — Стародубцева: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Сможет ли Мирра разгромить обидчицу Самсоновой?
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