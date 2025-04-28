Андреева — Стародубцева. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Мирра Андреева
Юлия Стародубцева
Андреева
Мирра уверенно прошла предыдущие раунды. На этом турнире она пока не отдала ни одного сета.
В стартовом матче российская теннисистка одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 6:3, 6:4.
В третьем круге Андреева выиграла у польки Магдалены Френх — 7:5, 6:3.
Мирра выиграла два подряд матча впервые после победы на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
В середине апреля 17-летняя россиянка проиграла Екатерина Александровой (3:6, 2:6) во втором круге «пятисотника» в Штутгарте.
Стародубцева
Юлия тем временем впервые в сезоне выиграла три матча подряд на уровне основной сетки WTA.
Самое удивительное, что до турнира в Мадриде украинская теннисистка одержала лишь три победы в текущем сезоне.
С учетом квалификации Стародубцева провела в столице Испании уже пять матчей. В отборе она обыграла двух француженок — Хлое Паке и Эльзу Жакмо.
В первом круге Стародубцева одержала победу над Линдой Фрухвиртовой, а во втором переиграла Элизабетту Коччаретто.
Но главным сюрпризом стала волевая победа украинки над Людмилой Самсоновой — 2:6, 7:6, 6:0. В этом матче российская теннисистка вела 6:2, 3:1, но в итоге не воспользовалась столь внушительным преимуществом.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.10, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 6.70.
Прогноз: в отличие от Самсоновой, Мирра, скорее всего, спокойно переиграет украинку. Вполне вероятно, что россиянка отдаст сопернице не больше двух-трех геймов.
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Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,5) за 2.07.