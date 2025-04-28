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    «Армейцы» начнут без раскачки

    Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «ЦСКА-Памир»
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    «Армейцы»
    28 апреля в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «ЦСКА-Памир». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «ЦСКА-Памир», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 28 Апреля 2025 года

    Регар-ТадАЗ

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Регар-ТадАЗ 16:00 ЦСКА-Памир

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат не столь успешно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» в 6 стартовых матчах добыл 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела бледновато. «Регар-ТадАЗ» не смог обыграть «Эсхату» (1:1).

    До того команда вчистую переиграла «Истаравшан» (4:2). А вот поединок с «Равшаном» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит не столь убедительно. Зато команда не уступила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «армейцами» для команды складываются исторически неудачно. «Регар-ТадАЗ» в 5 последних очных поединках уступил трижды при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «ЦСКА-Памир» в 6 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она была бита «Вахшем» (1:2).

    До того команда проиграла еще и «Истиклолу» (1:2). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Баркчи» (3:3).

    При этом «ЦСКА-Памир» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «ЦСКА-Памир» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 6 турах.

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    При этом «ЦСКА-Памир» не побеждал в четырех своих последних матчах. Более того, в двух последних «армейцы» уступили.

    Главным бичом команды является ненадежные тылы. Да и вообще, пресловутой стабильности ей зачастую недостает.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «ЦСКА-Памир» вполне способен еще поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «ЦСКА-Памир» уступил в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Регар-ТадАЗ» не проигрывыл в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «ЦСКА-Памир» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальным хозяевам банально не хватает стабильности, да и «армейцы» явно еще поднатореют в плане реализации.

    Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир?

    Матч Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир состоится 28 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир?

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

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