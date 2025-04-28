Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 апреля 2025 года

28 апреля в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «ЦСКА-Памир». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «ЦСКА-Памир», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат не столь успешно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» в 6 стартовых матчах добыл 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела бледновато. «Регар-ТадАЗ» не смог обыграть «Эсхату» (1:1).

До того команда вчистую переиграла «Истаравшан» (4:2). А вот поединок с «Равшаном» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит не столь убедительно. Зато команда не уступила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «армейцами» для команды складываются исторически неудачно. «Регар-ТадАЗ» в 5 последних очных поединках уступил трижды при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «ЦСКА-Памир» в 6 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она была бита «Вахшем» (1:2).

До того команда проиграла еще и «Истиклолу» (1:2). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Баркчи» (3:3).

При этом «ЦСКА-Памир» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «ЦСКА-Памир» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 6 турах.

При этом «ЦСКА-Памир» не побеждал в четырех своих последних матчах. Более того, в двух последних «армейцы» уступили.

Главным бичом команды является ненадежные тылы. Да и вообще, пресловутой стабильности ей зачастую недостает.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «ЦСКА-Памир» вполне способен еще поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«ЦСКА-Памир» уступил в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Регар-ТадАЗ» не проигрывыл в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «ЦСКА-Памир» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальным хозяевам банально не хватает стабильности, да и «армейцы» явно еще поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10