Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 28 апреля 2025 года

Регар-ТадАЗ
ЦСКА-Памир
«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» начал чемпионат не столь успешно. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Регар-ТадАЗ» в 6 стартовых матчах добыл 8 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела бледновато. «Регар-ТадАЗ» не смог обыграть «Эсхату» (1:1).
До того команда вчистую переиграла «Истаравшан» (4:2). А вот поединок с «Равшаном» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Регар-ТадАЗ» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Регар-ТадАЗ» нынче выглядит не столь убедительно. Зато команда не уступила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «армейцами» для команды складываются исторически неудачно. «Регар-ТадАЗ» в 5 последних очных поединках уступил трижды при 2 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.
«ЦСКА-Памир»
Турнирное положение: «ЦСКА-Памир» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «ЦСКА-Памир» в 6 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она была бита «Вахшем» (1:2).
До того команда проиграла еще и «Истиклолу» (1:2). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Баркчи» (3:3).
При этом «ЦСКА-Памир» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «ЦСКА-Памир» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 10 мячей в 6 турах.
При этом «ЦСКА-Памир» не побеждал в четырех своих последних матчах. Более того, в двух последних «армейцы» уступили.
Главным бичом команды является ненадежные тылы. Да и вообще, пресловутой стабильности ей зачастую недостает.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Плюс «ЦСКА-Памир» вполне способен еще поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «ЦСКА-Памир» уступил в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Регар-ТадАЗ» не проигрывыл в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: «ЦСКА-Памир» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальным хозяевам банально не хватает стабильности, да и «армейцы» явно еще поднатореют в плане реализации.
Ставка: Победа «ЦСКА-Памира» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10