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    Потапова выйдет в четвертьфинал мадридского «тысячника»?

    Костюк — Потапова. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Костюк — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Костюк — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 28 Апреля 2025 года

    Марта Костюк

  • Украина
    •  Марта Костюк 16:00 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •

    Костюк

    Марта попала в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть только два матча.

    В первом украинская теннисистка одержала победу над чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.

    После этого Костюк остановила россиянку Веронику Кудерметову — 6:0, 4:6, 6:4.

    Ранее в этом сезоне Марта выиграла больше двух матчей только на одном турнире — в феврале она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Костюк пропустила из-за травмы турнир в Штутгарте, на котором ей надо было защищать очки за прошлогодний финал.

    Потапова

    Как и Марта, Анастасия тоже впервые дошла в Мадриде до четвертого раунда.

    На этом турнире российская теннисистка провела уже четыре матча.

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    • В первом круге Потапова одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:7, 6:4, 6:2.

    Во втором раунде Потапова остановила восьмую ракетку мира китаянку Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:4.

    Самым сложным пока что получился матч против Софии Кенин — 3:6, 6:4, 7:6. Американка не реализовала двойной матчбол на решающем тай-брейке.

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    В этом году лучшим результатом Потаповой пока остается победа в Клуж-Напоке. На всех остальных турнирах она выиграла меньше трех матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Костюк можно поставить за 1.88, а на Потапову — за 1.92.

    Прогноз: Анастасия выиграла два из трех предыдущих матчей против Марты. Правда, их единственный матч в прошлом году завершился победой украинки — Костюк обыграла Потапову на харде в Индиан-Уэллс со счетом 6:0, 7:5. В любом случае сейчас всё указывает на то, что предстоящий матч получится нервным и затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Костюк — Потапова?

    Матч Костюк — Потапова состоится 28 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Костюк — Потапова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Костюк — Потапова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Костюк — Потапова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Костюк — Потапова?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Костюк можно поставить за 1.88, а на Потапову — за 1.92.

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