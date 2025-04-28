Костюк — Потапова. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Костюк — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Костюк

Марта попала в число сеяных, поэтому для выхода в 1/8 финала ей надо было выиграть только два матча.

В первом украинская теннисистка одержала победу над чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану — 6:4, 2:6, 6:2.

После этого Костюк остановила россиянку Веронику Кудерметову — 6:0, 4:6, 6:4.

Ранее в этом сезоне Марта выиграла больше двух матчей только на одном турнире — в феврале она дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Костюк пропустила из-за травмы турнир в Штутгарте, на котором ей надо было защищать очки за прошлогодний финал.

Потапова

Как и Марта, Анастасия тоже впервые дошла в Мадриде до четвертого раунда.

На этом турнире российская теннисистка провела уже четыре матча.

В первом круге Потапова одержала волевую победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:7, 6:4, 6:2.

Во втором раунде Потапова остановила восьмую ракетку мира китаянку Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:4.

Самым сложным пока что получился матч против Софии Кенин — 3:6, 6:4, 7:6. Американка не реализовала двойной матчбол на решающем тай-брейке.

В этом году лучшим результатом Потаповой пока остается победа в Клуж-Напоке. На всех остальных турнирах она выиграла меньше трех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Костюк можно поставить за 1.88, а на Потапову — за 1.92.

Прогноз: Анастасия выиграла два из трех предыдущих матчей против Марты. Правда, их единственный матч в прошлом году завершился победой украинки — Костюк обыграла Потапову на харде в Индиан-Уэллс со счетом 6:0, 7:5. В любом случае сейчас всё указывает на то, что предстоящий матч получится нервным и затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.