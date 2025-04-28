Джумхур — Арнальди. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Итальянец Маттео Арнальди сыграет против боснийца Дамира Джумхура в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Арнальди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джумхур

Дамир третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основной сетки ATP.

Лучшим результатом боснийского теннисиста в 2025-м пока остается выход в полуфинал турнира в Бухаресте.

В первом круге мадридского «Мастерса» Джумхур одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 4:6, 6:4, 6:2.

Но главным сюрпризом стала победа Джумхура над Себастьяном Баэсом. В этом матче он снова совершил камбэк — 1:6, 6:1, 6:2.

Прогнозы на теннис

Дамир взял реванш у аргентинца за поражение на старте недавнего турнира в Барселоне.

Арнальди

«Поначалу я просто старался не наложить в штаны», — сказал Маттео после матча против Новака Джоковича.

Арнальди одержал уверенную победу над Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.

Итальянец почти идеально провел матч против бывшей первой ракетки мира. Очевидно, что Новак сейчас не в лучшей форме, но в любом случае Арнальди продемонстрировал весьма солидный уровень.

В первом круге Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.

Также стоит добавить, что Арнальди не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло и на «пятисотнике» в Барселоне, проиграв Ришару Гаске и Себастьяну Корде соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 3.38, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: скорее всего, после классной победы над Джоковичем итальянец проведет еще один хороший матч. Рискнем предположить, что ему снова хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов меньше 22,5 за 2.06.