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    Арнальди после победы над Джоковичем проиграет Джумхуру?

    Джумхур — Арнальди. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против боснийца Дамира Джумхура в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Арнальди, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 28 Апреля 2025 года

    Дамир Джумхур

  • Босния и Герцеговина
    •  Дамир Джумхур 12:00 Маттео Арнальди

    Маттео Арнальди

  • Италия
    •

    Джумхур

    Дамир третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне основной сетки ATP.

    Лучшим результатом боснийского теннисиста в 2025-м пока остается выход в полуфинал турнира в Бухаресте.

    В первом круге мадридского «Мастерса» Джумхур одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 4:6, 6:4, 6:2.

    Но главным сюрпризом стала победа Джумхура над Себастьяном Баэсом. В этом матче он снова совершил камбэк — 1:6, 6:1, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Дамир взял реванш у аргентинца за поражение на старте недавнего турнира в Барселоне.

    Арнальди

    «Поначалу я просто старался не наложить в штаны», — сказал Маттео после матча против Новака Джоковича.

    Арнальди одержал уверенную победу над Джоковичем во втором круге — 6:3, 6:4.

    Итальянец почти идеально провел матч против бывшей первой ракетки мира. Очевидно, что Новак сейчас не в лучшей форме, но в любом случае Арнальди продемонстрировал весьма солидный уровень.

    В первом круге Маттео одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем — 4:6, 6:4, 7:5.

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    Также стоит добавить, что Арнальди не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло и на «пятисотнике» в Барселоне, проиграв Ришару Гаске и Себастьяну Корде соответственно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 3.38, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: скорее всего, после классной победы над Джоковичем итальянец проведет еще один хороший матч. Рискнем предположить, что ему снова хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Арнальди + тотал геймов меньше 22,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джумхур — Арнальди?

    Матч Джумхур — Арнальди состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джумхур — Арнальди?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Арнальди + тотал геймов меньше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джумхур — Арнальди?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Арнальди + тотал геймов меньше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джумхур — Арнальди?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джумхур — Арнальди?

    Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 3.38, победу Арнальди букмекеры предлагают за 3.32.

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    Джумхур — Арнальди: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Арнальди после победы над Джоковичем проиграет Джумхуру?
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