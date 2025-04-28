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    Сможет ли Димитров остановить Фирнли?

    Димитров — Фирнли. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Фирнли
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против британца Джейкоба Фирнли в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Фирнли, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 28 Апреля 2025 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 12:00 Джейкоб Фернли

    Джейкоб Фернли

  • Великобритания
    •

    Димитров

    Григор в стартовом матче одержал уверенную победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4.

    Для болгарского теннисиста это был первый матч после сокрушительного поражения от Алекса Де Минора в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Димитров проиграл австралийцу со счетом 0:6, 0:6 на стадии 1/4 финала.

    При этом на трех предыдущих турнирах Димитров прошел не менее двух раундов. В марте он сначала выиграл два матча в Индиан-Уэллс, а потом добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

    Прогнозы на теннис

    После 2017 года Димитров лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше третьего круга.

    Фирнли

    Джейкоб второй раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне ATP.

    Пока что лучшим результатом британского теннисиста остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    На текущем турнире Фирнли провел уже четыре матча. Сначала он прошел квалификацию — обыграл Павла Котова и Уго Дельена.

    В первом круге 23-летний теннисист выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:3, 7:6.

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    Но главным сюрпризом стала волевая победа Фирнли над чехом Томашем Махачем — 1:6, 6:3, 6:2.

    Интересно, что до этого сезона Фирнли ни разу не играл на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Фирнли букмекеры предлагают за 2.68.

    Прогноз: несмотря на то, что британец здорово провел недавние матчи, все равно считаем, что у Григора не будет серьезных проблем в предстоящей игре. Фирнли не сможет удивить опытного соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.23.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Димитров — Фирнли?

    Матч Димитров — Фирнли состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Димитров — Фирнли?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Димитрова в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Димитров — Фирнли?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Димитрова в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Димитров — Фирнли?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Димитров — Фирнли?

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Фирнли букмекеры предлагают за 2.68.

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    Димитров — Фирнли: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Сможет ли Димитров остановить Фирнли?
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