Димитров — Фирнли. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Григор Димитров
Джейкоб Фернли
Димитров
Григор в стартовом матче одержал уверенную победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4.
Для болгарского теннисиста это был первый матч после сокрушительного поражения от Алекса Де Минора в Монте-Карло.
На Лазурном берегу Димитров проиграл австралийцу со счетом 0:6, 0:6 на стадии 1/4 финала.
При этом на трех предыдущих турнирах Димитров прошел не менее двух раундов. В марте он сначала выиграл два матча в Индиан-Уэллс, а потом добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.
После 2017 года Димитров лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше третьего круга.
Фирнли
Джейкоб второй раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне ATP.
Пока что лучшим результатом британского теннисиста остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
На текущем турнире Фирнли провел уже четыре матча. Сначала он прошел квалификацию — обыграл Павла Котова и Уго Дельена.
В первом круге 23-летний теннисист выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:3, 7:6.
Но главным сюрпризом стала волевая победа Фирнли над чехом Томашем Махачем — 1:6, 6:3, 6:2.
Интересно, что до этого сезона Фирнли ни разу не играл на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Фирнли букмекеры предлагают за 2.68.
Прогноз: несмотря на то, что британец здорово провел недавние матчи, все равно считаем, что у Григора не будет серьезных проблем в предстоящей игре. Фирнли не сможет удивить опытного соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.23.