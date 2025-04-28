Димитров — Фирнли. Ставка (к. 2.23) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Болгарин Григор Димитров сыграет против британца Джейкоба Фирнли в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Фирнли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Димитров

Григор в стартовом матче одержал уверенную победу над чилийцем Николасом Харри — 6:3, 6:4.

Для болгарского теннисиста это был первый матч после сокрушительного поражения от Алекса Де Минора в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Димитров проиграл австралийцу со счетом 0:6, 0:6 на стадии 1/4 финала.

При этом на трех предыдущих турнирах Димитров прошел не менее двух раундов. В марте он сначала выиграл два матча в Индиан-Уэллс, а потом добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

Прогнозы на теннис

После 2017 года Димитров лишь однажды смог пройти в Мадриде дальше третьего круга.

Фирнли

Джейкоб второй раз в сезоне прошел не менее двух раундов на уровне ATP.

Пока что лучшим результатом британского теннисиста остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

На текущем турнире Фирнли провел уже четыре матча. Сначала он прошел квалификацию — обыграл Павла Котова и Уго Дельена.

В первом круге 23-летний теннисист выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:3, 7:6.

Но главным сюрпризом стала волевая победа Фирнли над чехом Томашем Махачем — 1:6, 6:3, 6:2.

Интересно, что до этого сезона Фирнли ни разу не играл на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Фирнли букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: несмотря на то, что британец здорово провел недавние матчи, все равно считаем, что у Григора не будет серьезных проблем в предстоящей игре. Фирнли не сможет удивить опытного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.23.