ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руслан Пименов«Крупная победа над "Локо" приятно удивила». Пименов — о весенней части чемпионата и ситуации в «Крыльях Советов» Кубок Лиги ЕвропыЖдём финал «МЮ» — «Тоттенхэм»? Прогнозы на полуфиналы Лиги Европы Игроки Барселоны с трофеемПервый шаг к треблу: «Барселона» выгрызла Кубок Испании у «Реала» в овертайме
    Все новости спорта

    «Трактор» зацепится за результат в Челябинске

    Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставка за 1.80 на полуфинал кубка гагарина

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор» в игре с «Динамо» Минск
    В первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 28 Апреля 2025 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Трактор»

    Путь к плей-офф: Челябинский коллектив завершил регулярный чемпионат в статусе лидера Восточной конференции, набрав в 68 матчах 96 очков.

    Последние матчи: В рамках серии с минским «Динамо» «Трактор» оформил две домашние победы на старте, но затем попал под каток белорусов на их территории — 0:8.

    Трактор — Динамо: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.364.102.70Бонус$1500
    •

    На сокрушительное поражение в гостях коллектив Бенуа Гру среагировал правильным образом, добившись гостевой победы — 3:2. Покончить с минчанами «Трактору» удалось в пятой игре — 3:1.

    Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Трактор» в нынешнем плей-офф стал королем камбэков, неоднократно продемонстрировав умение возвращаться в игру вне зависимости от разницы в счете.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В серии с минским «Динамо» — в моменте самым результативным участником Кубка Гагарина — этот навык позволил команде Бенуа Гру обеспечить преимущество на старте.

    Игра «Трактора» на дистанции вызывает вопросы с точки зрения обороны, однако в атакующем ключе челябинцы зачастую действуют четко, вариативно и весьма качественно.

    «Динамо» Москва

    Путь к плей-офф: На счету столичной команды по итогам общего этапа сезона оказались 89 очков, с которыми она разместилась на 2-й позиции в таблице Запада.

    Последние матчи: Начало серии с «Ак Барсом» для «Динамо» Москва выдалось тревожным на фоне двух поражений на катке столичной арены — 3:5; 0:2.

    Днями позже команда Алексея Кудашова выправила положение в Казани — 3:1; 3:2. Следом «бело-голубые» взяли верх на домашнем льду — 4:3, а в рамках шестой встречи устроили коллективу из Татарстана полный разнос — 6:1.

    Не сыграют: «Динамо» Москва готовится сыграть без кадровых потерь.

  • «Хорошо, что все результаты непредсказуемые». Леонид Вайсфельд — о сериях 1/4 финала Кубка Гагарина
  • Эксклюзивное интервью с бывшим генеральным менеджером «Салавата Юлаева»
  • 24/04/2025

    • Состояние команды: «Динамо» Москва провело достаточно насыщенную серию с «Ак Барсом», в рамках которой допустила два подряд поражения на домашнем льду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В столь критической ситуации коллектив Алексея Кудашова должным образом отреагировал на провалы, обрел необходимую уверенность и выдал череду ярких матчей.

    Успех «Динамо» Москва в четвертьфинале не в последнюю очередь был обусловлен активным давлением в чужой зоне и умением плотно обороняться под натиском атакующих бригад соперника.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» одержал 7 побед в 8 последних матчах

    • «Динамо» Москва не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • В 6 гостевых матчах в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» Москва зафиксировало 5 побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 3.70, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

    Прогноз: В отличие от москвичей, у «Трактора» было достаточно времени, чтобы восстановить силы. На домашнем льду челябинцы, как и годом ранее, будут биться исключительно за победный результат.

    Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.80.

    Прогноз: На площадке челябинцев у «Динамо» возникнут крайне непростые условия борьбы, на фоне которых гости попытаются переориентироваться на оборонительный стиль игры.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Трактор — Динамо Москва?

    Матч Трактор — Динамо Москва состоится 28 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Трактор — Динамо Москва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Трактор» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Трактор — Динамо Москва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Трактор» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Трактор — Динамо Москва?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Трактор — Динамо Москва?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 3.70, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.08
  • Прогноз на матч Уфа — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сокол — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Тюмень — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фриц — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 28.04.202517:00. «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры