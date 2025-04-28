Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставка за 1.80 на полуфинал кубка гагарина

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Челябинский коллектив завершил регулярный чемпионат в статусе лидера Восточной конференции, набрав в 68 матчах 96 очков.

Последние матчи: В рамках серии с минским «Динамо» «Трактор» оформил две домашние победы на старте, но затем попал под каток белорусов на их территории — 0:8.

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На сокрушительное поражение в гостях коллектив Бенуа Гру среагировал правильным образом, добившись гостевой победы — 3:2. Покончить с минчанами «Трактору» удалось в пятой игре — 3:1.

Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Трактор» в нынешнем плей-офф стал королем камбэков, неоднократно продемонстрировав умение возвращаться в игру вне зависимости от разницы в счете.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В серии с минским «Динамо» — в моменте самым результативным участником Кубка Гагарина — этот навык позволил команде Бенуа Гру обеспечить преимущество на старте.

Игра «Трактора» на дистанции вызывает вопросы с точки зрения обороны, однако в атакующем ключе челябинцы зачастую действуют четко, вариативно и весьма качественно.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: На счету столичной команды по итогам общего этапа сезона оказались 89 очков, с которыми она разместилась на 2-й позиции в таблице Запада.

Последние матчи: Начало серии с «Ак Барсом» для «Динамо» Москва выдалось тревожным на фоне двух поражений на катке столичной арены — 3:5; 0:2.

Днями позже команда Алексея Кудашова выправила положение в Казани — 3:1; 3:2. Следом «бело-голубые» взяли верх на домашнем льду — 4:3, а в рамках шестой встречи устроили коллективу из Татарстана полный разнос — 6:1.

Не сыграют: «Динамо» Москва готовится сыграть без кадровых потерь.

Состояние команды: «Динамо» Москва провело достаточно насыщенную серию с «Ак Барсом», в рамках которой допустила два подряд поражения на домашнем льду.

В столь критической ситуации коллектив Алексея Кудашова должным образом отреагировал на провалы, обрел необходимую уверенность и выдал череду ярких матчей.

Успех «Динамо» Москва в четвертьфинале не в последнюю очередь был обусловлен активным давлением в чужой зоне и умением плотно обороняться под натиском атакующих бригад соперника.

Статистика для ставок

«Трактор» одержал 7 побед в 8 последних матчах

«Динамо» Москва не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

В 6 гостевых матчах в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» Москва зафиксировало 5 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 3.70, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

Прогноз: В отличие от москвичей, у «Трактора» было достаточно времени, чтобы восстановить силы. На домашнем льду челябинцы, как и годом ранее, будут биться исключительно за победный результат.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.80.

Прогноз: На площадке челябинцев у «Динамо» возникнут крайне непростые условия борьбы, на фоне которых гости попытаются переориентироваться на оборонительный стиль игры.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.