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    У Соболенко снова будут проблемы в матче против Стернс?

    Соболенко — Стернс. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Пейтон Стернс в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Стернс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 28 Апреля 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 17:00 Пейтон Стернс

    Пейтон Стернс

  • США
    •

    Соболенко

    Вопреки ожиданиям, Арина уже успела столкнуться с первыми проблемами на текущем турнире.

    В третьем раунде белорусской теннисистке понадобился дополнительный сет в матче против бельгийки Элизы Мертенс — 3:6, 6:2, 6:1.

    Перед этим Соболенко не смогла разгромить россиянку Анну Блинкову — 6:3, 6:4.

    Правда, также стоит отметить, что в прошлом году Соболенко на пути в финал проиграла в Мадриде четыре сета.

    Арина выиграла 16 из 18-ти предыдущих матчей. В прошлый понедельник она уступила Алене Остапенко (4:6, 1:6) в финале турнира в Штутгарте.

    Стернс

    Пейтон тем временем впервые в этом году выиграла три матча подряд.

    До сих пор ее лучшим результатом в 2025-м был выход в третий круг «тысячника» в Дубае.

    Главным сюрпризом стала победа Стернс над Амандой Анисимовой во втором круге — 6:2, 2:6, 7:5.

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    В первом раунде Стернс одержала волевую победу над австралийкой Кимберли Биррелл, а в третьем разгромила швейцарку Ребеку Масарову — 6:2, 6:0.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Стернс букмекеры предлагают за 6.45.

    Прогноз: в прошлом году Арина с трудом обыграла Пейтон на харде в Индиан-Уэллс — 6:7, 6:2, 7:6. В предстоящем матче белоруска, скорее всего, не будет доводить дело до решающего тай-брейка. Вполне вероятно, что Соболенко наконец-то выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 18,5 за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Стернс?

    Матч Соболенко — Стернс состоится 28 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Стернс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко + тотал геймов меньше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Стернс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко + тотал геймов меньше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Стернс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Стернс?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Стернс букмекеры предлагают за 6.45.

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    Соболенко — Стернс: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 28.04.202517:00. У Соболенко снова будут проблемы в матче против Стернс?
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