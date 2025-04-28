Соболенко — Стернс. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Пейтон Стернс в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Стернс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Вопреки ожиданиям, Арина уже успела столкнуться с первыми проблемами на текущем турнире.

В третьем раунде белорусской теннисистке понадобился дополнительный сет в матче против бельгийки Элизы Мертенс — 3:6, 6:2, 6:1.

Перед этим Соболенко не смогла разгромить россиянку Анну Блинкову — 6:3, 6:4.

Правда, также стоит отметить, что в прошлом году Соболенко на пути в финал проиграла в Мадриде четыре сета.

Арина выиграла 16 из 18-ти предыдущих матчей. В прошлый понедельник она уступила Алене Остапенко (4:6, 1:6) в финале турнира в Штутгарте.

Стернс

Пейтон тем временем впервые в этом году выиграла три матча подряд.

До сих пор ее лучшим результатом в 2025-м был выход в третий круг «тысячника» в Дубае.

Главным сюрпризом стала победа Стернс над Амандой Анисимовой во втором круге — 6:2, 2:6, 7:5.

В первом раунде Стернс одержала волевую победу над австралийкой Кимберли Биррелл, а в третьем разгромила швейцарку Ребеку Масарову — 6:2, 6:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Стернс букмекеры предлагают за 6.45.

Прогноз: в прошлом году Арина с трудом обыграла Пейтон на харде в Индиан-Уэллс — 6:7, 6:2, 7:6. В предстоящем матче белоруска, скорее всего, не будет доводить дело до решающего тай-брейка. Вполне вероятно, что Соболенко наконец-то выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 18,5 за 2.11.