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    Гауфф и Бенчич снова устроят шоу?

    Бенчич — Гауфф. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бенчич — Гауфф
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бенчич — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 28 Апреля 2025 года

    Белинда Бенчич

  • Швейцария
    •  Белинда Бенчич 12:00 Кори Гауфф

    Кори Гауфф

  • США
    •

    Бенчич

    Белинда выиграла три подряд матча впервые после мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллс.

    В первом круге швейцарская теннисистка разгромила Зейнеп Сонмез из Турции — 6:0, 6:2.

    Во втором раунде Бенчич остановила датчанку Клару Таусон — 7:5, 7:5.

    Но самым сложным получился матч против бразильянки Беатрис Хаддад-Майа — 6:3, 4:6, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Из-за усталости Бенчич пропустила апрельские матчи на Кубке Билли Джин Кинг и не поехала на турнир в Штутгарте. Швейцарка решила сделать небольшой перерыв после неприятного поражения от Софии Кенин (0:6, 3:6) на старте «пятисотника» в Чарлстоне.

    Гауфф

    Кори попала в число сеяных, поэтому, в отличие от Белинды, ей для выхода в 1/8 финала надо было выиграть только два матча.

    В первом американская теннисистка одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.

    После этого Гауфф спокойно обыграла свою соотечественницу Энн Ли — 6:2, 6:3.

    После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до четвертьфинала, Коко еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.

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    На грунтовом турнире в Штутгарте Гауфф проиграла в четвертьфинале итальянке Жасмин Паолини (4:6, 3:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 2.86, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: в начале года Кори обыграла Белинду в четвертом круге Australian Open. Через несколько месяцев швейцарка взяла реванш, победив американскую теннисистку на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. В обоих матчах им понадобится третий сет. Если Бенчич не накрыла усталость, она снова обеспечит интригу в матче против четвертой ракетки мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бенчич — Гауфф?

    Матч Бенчич — Гауфф состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бенчич — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бенчич — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенчич — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бенчич — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 2.86, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.42.

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    Бенчич — Гауфф: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Гауфф и Бенчич снова устроят шоу?
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