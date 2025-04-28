Бенчич — Гауфф. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Американка Кори Гауфф сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бенчич — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бенчич

Белинда выиграла три подряд матча впервые после мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллс.

В первом круге швейцарская теннисистка разгромила Зейнеп Сонмез из Турции — 6:0, 6:2.

Во втором раунде Бенчич остановила датчанку Клару Таусон — 7:5, 7:5.

Но самым сложным получился матч против бразильянки Беатрис Хаддад-Майа — 6:3, 4:6, 7:6.

Прогнозы на теннис

Из-за усталости Бенчич пропустила апрельские матчи на Кубке Билли Джин Кинг и не поехала на турнир в Штутгарте. Швейцарка решила сделать небольшой перерыв после неприятного поражения от Софии Кенин (0:6, 3:6) на старте «пятисотника» в Чарлстоне.

Гауфф

Кори попала в число сеяных, поэтому, в отличие от Белинды, ей для выхода в 1/8 финала надо было выиграть только два матча.

В первом американская теннисистка одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.

После этого Гауфф спокойно обыграла свою соотечественницу Энн Ли — 6:2, 6:3.

После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до четвертьфинала, Коко еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.

На грунтовом турнире в Штутгарте Гауфф проиграла в четвертьфинале итальянке Жасмин Паолини (4:6, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 2.86, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: в начале года Кори обыграла Белинду в четвертом круге Australian Open. Через несколько месяцев швейцарка взяла реванш, победив американскую теннисистку на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. В обоих матчах им понадобится третий сет. Если Бенчич не накрыла усталость, она снова обеспечит интригу в матче против четвертой ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.