Бенчич — Гауфф. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Белинда Бенчич
Кори Гауфф
Бенчич
Белинда выиграла три подряд матча впервые после мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллс.
В первом круге швейцарская теннисистка разгромила Зейнеп Сонмез из Турции — 6:0, 6:2.
Во втором раунде Бенчич остановила датчанку Клару Таусон — 7:5, 7:5.
Но самым сложным получился матч против бразильянки Беатрис Хаддад-Майа — 6:3, 4:6, 7:6.
Из-за усталости Бенчич пропустила апрельские матчи на Кубке Билли Джин Кинг и не поехала на турнир в Штутгарте. Швейцарка решила сделать небольшой перерыв после неприятного поражения от Софии Кенин (0:6, 3:6) на старте «пятисотника» в Чарлстоне.
Гауфф
Кори попала в число сеяных, поэтому, в отличие от Белинды, ей для выхода в 1/8 финала надо было выиграть только два матча.
В первом американская теннисистка одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.
После этого Гауфф спокойно обыграла свою соотечественницу Энн Ли — 6:2, 6:3.
После Открытого чемпионата Австралии, на котором она дошла до четвертьфинала, Коко еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.
На грунтовом турнире в Штутгарте Гауфф проиграла в четвертьфинале итальянке Жасмин Паолини (4:6, 3:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 2.86, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: в начале года Кори обыграла Белинду в четвертом круге Australian Open. Через несколько месяцев швейцарка взяла реванш, победив американскую теннисистку на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. В обоих матчах им понадобится третий сет. Если Бенчич не накрыла усталость, она снова обеспечит интригу в матче против четвертой ракетки мира.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.