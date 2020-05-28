«Скала» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 мая 2020 года

«Скала»
«Скала», которая в минувшем чемпионате финишировала на шестой строке, в этом первенстве после трех туров замыкает турнирную таблицу, не имея на своем счету набранных баллов.
В первом туре «оранжево-черные» неожиданно в родных стенах потерпели фиаско от прошлогоднего аутсайдера «ИФ Фуглафьердура» со счетом 1:2.
После чего они дважды разгромно уступили в выездных встречах. Сперва было поражение 2:5 от «Викингура», а затем еще более крупная неудача в игре с «Б-36 Торсхавн» — 2:6.
Отметим, что у «Скалы» на данный момент 11-матчевая бескомпромиссная серия, где четыре встречи были победными и семь проигрышными.
«АБ Аргир»
«АБ Аргир» в минувшем фарерском первенстве финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице. В текущем чемпионате команда идет восьмой с одним набранным очком, но без забитых мячей.
Этот единственный пункт «Frensurin» заработали на старте турнира в домашней игре против крепкого «Викингура» (0:0), после чего дважды проиграли крупно.
Сперва коллектив из пригорода Торсхавна уступил на выезде Б-36 со счетом 0:3, а затем на своей арене был нещадно бит «ХБ Торсхавном» (0:5), пропустив все голы еще до 21-й минуты матча.
У «АБ Аргира» на данный момент 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой три встречи были проигрышными.
В прошлом сезоне «Скала» дважды обыграла «АБ Аргир» (2:0 и 1:0 — на выезде) при одном домашнем поражении (0:1).
Прогноз на «Скала» — «АБ Аргир»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Скалы» — 2.10, победа «АБ Аргир» — 2.75, ничья — 3.60.
В поединке двух аутсайдеров первенства отдаем предпочтение хозяевам, которые смогли забить в каждой игре, в отличии от своего соперника. Наш прогноз: победа «Скалы». 0