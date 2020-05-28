ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вадим ЕвсеевКарантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона Киммих принес победу «Баварии»Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титул Жан-Мишель ОлаОдин в поле не воин. «Лион» пытается вдохнуть новую жизнь в сезон 2019/20
  • 06:51
    • Регулярный сезон в НХЛ не будет доигран
  • 21:26
    • Гол Киммиха принес «Баварии» победу над «Боруссией» в Дортмунде
  • 23:26
    • «Вольфсбург» разгромил «Байер» в Леверкузене
  • 23:16
    • Серия А согласовала с клубами возобновление чемпионата 13 июня
  • 22:47
    • Джикия: Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от неё отказываться?
  • 22:33
    • Кириленко: Людей раздражает, что врач зарабатывает 20 тыс. рублей, а спортсмен — 20 тыс. долларов
  • 16:02
    • «Ред Булл» и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»
    Все новости спорта

    Наберет ли «Скала» первые очки в сезоне?

    «Скала» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «Скала» — «АБ Аргир»
    Футболист «Скалы»
    В четверг, 28 мая, в рамках четвертого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «Скала» на своем поле примет «АБ Аргир». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «АБ Аргир».

    «Скала»

    «Скала», которая в минувшем чемпионате финишировала на шестой строке, в этом первенстве после трех туров замыкает турнирную таблицу, не имея на своем счету набранных баллов.

    В первом туре «оранжево-черные» неожиданно в родных стенах потерпели фиаско от прошлогоднего аутсайдера «ИФ Фуглафьердура» со счетом 1:2.

    После чего они дважды разгромно уступили в выездных встречах. Сперва было поражение 2:5 от «Викингура», а затем еще более крупная неудача в игре с «Б-36 Торсхавн» — 2:6.

  • Почему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиально
  • Как родился и укрепился «Классикер»?
  • Вчера

    • Отметим, что у «Скалы» на данный момент 11-матчевая бескомпромиссная серия, где четыре встречи были победными и семь проигрышными.

    «АБ Аргир»

    «АБ Аргир» в минувшем фарерском первенстве финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице. В текущем чемпионате команда идет восьмой с одним набранным очком, но без забитых мячей.

    2500ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    Этот единственный пункт «Frensurin» заработали на старте турнира в домашней игре против крепкого «Викингура» (0:0), после чего дважды проиграли крупно.

    Все прогнозы на футбол

    Сперва коллектив из пригорода Торсхавна уступил на выезде Б-36 со счетом 0:3, а затем на своей арене был нещадно бит «ХБ Торсхавном» (0:5), пропустив все голы еще до 21-й минуты матча.

    У «АБ Аргира» на данный момент 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой три встречи были проигрышными.

    В прошлом сезоне «Скала» дважды обыграла «АБ Аргир» (2:0 и 1:0 — на выезде) при одном домашнем поражении (0:1).

    Прогноз на «Скала» — «АБ Аргир»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Скалы» — 2.10, победа «АБ Аргир» — 2.75, ничья — 3.60.

    В поединке двух аутсайдеров первенства отдаем предпочтение хозяевам, которые смогли забить в каждой игре, в отличии от своего соперника. Наш прогноз: победа «Скалы». 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Энергетик Мары — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ческе-Будеевице — Слован Либерец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бохум — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ганновер — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Спарта — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Уйпешт — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фортуна — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.72
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сезон возобновился 19 мая
  • Pura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией
    • 00:57 23/05/2020     Томас Мюллер
  • Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высоте
    • 11:29 24/05/2020     Тьерри Анри
  • Анри оформил хет-трик в Риме, а позже «Арсенал» облажался. О матче с «Ромой» в ЛЧ 2002-го года
    • 18:59 22/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Скала» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 мая 2020 года. Прогноз на «Скала» — «АБ Аргир». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Лига чемпионов. Топ-10 тренеров в истории турнираКто входит в число самых титулованных тренеров главного еврокубка? Вчера в 18:070
  • 18:48
    • «Сочи», «Ротор» и «Ростов» интересуются Жано
  • 18:11
    • Украинский минздрав разрешил возобновить УПЛ с 30 мая
  • 17:06
    • Азмун заявил о желании получить новый вызов
    Зинедин Зидан Футбол В чемпионский год играли по-королевски. О яркой победе «Реала» над «Валенсией» в Примере 2002/03Власти Испании одобрили продолжение сезона в первой половине июня. Но пока игры не возобновились, вспомним о крутых матчах Ла Лиги былой эпохи Вчера в 16:390
  • Экспресс дня

  • «РБ Лейпциг» будет иметь проблемы с «Гертой»?
  • 2.72
    •
  • 23:35
    • «Айнтрахт» ушел от поражения в матче с «Фрайбургом»
  • 23:02
    • Мозгов: То, что у нас не ценят докторов и учителей — это не вина спортсменов
  • 22:24
    • СМИ: НБА может организовать групповой турнир из 20 команд
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клуба Футбол Почему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиальноКак родился и укрепился «Классикер»? Вчера в 05:020
  • 16:16
    • Мозякин подписал новый контакт с «Металлургом»
  • 13:52
    • «Милан» рассказал о травме Ибрагимовича
  • 13:12
    • «Зенит» интересуется нападающим «Херенвена»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие