«Скала» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 мая 2020 года

В четверг, 28 мая, в рамках четвертого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «Скала» на своем поле примет «АБ Аргир». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «АБ Аргир».

«Скала»

«Скала», которая в минувшем чемпионате финишировала на шестой строке, в этом первенстве после трех туров замыкает турнирную таблицу, не имея на своем счету набранных баллов.

В первом туре «оранжево-черные» неожиданно в родных стенах потерпели фиаско от прошлогоднего аутсайдера «ИФ Фуглафьердура» со счетом 1:2.

После чего они дважды разгромно уступили в выездных встречах. Сперва было поражение 2:5 от «Викингура», а затем еще более крупная неудача в игре с «Б-36 Торсхавн» — 2:6.

Отметим, что у «Скалы» на данный момент 11-матчевая бескомпромиссная серия, где четыре встречи были победными и семь проигрышными.

«АБ Аргир»

«АБ Аргир» в минувшем фарерском первенстве финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице. В текущем чемпионате команда идет восьмой с одним набранным очком, но без забитых мячей.

Этот единственный пункт «Frensurin» заработали на старте турнира в домашней игре против крепкого «Викингура» (0:0), после чего дважды проиграли крупно.

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Сперва коллектив из пригорода Торсхавна уступил на выезде Б-36 со счетом 0:3, а затем на своей арене был нещадно бит «ХБ Торсхавном» (0:5), пропустив все голы еще до 21-й минуты матча.

У «АБ Аргира» на данный момент 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой три встречи были проигрышными.

В прошлом сезоне «Скала» дважды обыграла «АБ Аргир» (2:0 и 1:0 — на выезде) при одном домашнем поражении (0:1).

Прогноз на «Скала» — «АБ Аргир»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Скалы» — 2.10, победа «АБ Аргир» — 2.75, ничья — 3.60.

В поединке двух аутсайдеров первенства отдаем предпочтение хозяевам, которые смогли забить в каждой игре, в отличии от своего соперника. Наш прогноз: победа «Скалы». 0