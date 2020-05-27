«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Бундеслиги 27 мая 2020 года

В 28 туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Герту». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 27 мая. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Герта».

«РБ Лейпциг»

Футбольный клуб из Лейпцига сумел подняться на третье место в турнирной таблице. Теперь на счету этой команды имеется 54 балла. От лидеров чемпионата она отстает на 7 пунктов.

До паузы в футболе подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов по сумме двух встреч 4:0.

А между поединками на евроарене «РБ Лейпциг» легко разобрался с «Шальке» (5:0), сыграл вничью с «Байером» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0).

Ничьей закончилась и первая встреча после возобновления сезона. В 26-м туре «быки» разошлись миром с «Фрайбургом» (1:1). В игре 24 мая «РБ Лейпциг» разбил «Майнц» (5:0).

«Герта»

Берлинский коллектив на данный момент находится на 11 строчке с 34 баллами в копилке. От зоны еврокубков эта команда отстает всего на 5 пунктов.

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До паузы «Герта» провела небольшой отрезок из трех матчей без побед. Он начался с поражения от «Кельна» (0:5).

Затем «Старая дама» разошлась миром с «Фортуной» (3:3) и «Вердером» (2:2). Во время приостановки чемпионата берлинская команда сменила тренера. Вместо Александера Нури «Герту» возглавил Бруно Лаббадиа.

В первой встрече под его крылом бело-голубые разбили «Хоффенхайм» (3:0), а уже в следующем туре они крупно переиграли «Унион» (4:0).

Прогноз и ставка

Победа «РБ Лейпцига» в этой встрече оценивается в 1.35. На ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу «Герты» — 8.40.

Несмотря на то что команда Нагельсманна считается явным фаворитом грядущего поединка, берлинский клуб уверенно выглядит при новом тренере. В двух матчах после паузы «Герта» забила 7 голов и не пропустила. Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1.67. 0