«Яблонец» — «Фастав» Злин. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч чешской Первой лиги 26 мая 2020 года

В 25 туре чемпионата Чехии «Яблонец» будет принимать «Фастав» Злин. Игра пройдет на стадионе «Стршельнице» 26 мая. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Яблонец» — «Фастав» Злин.

«Яблонец»

За 24 тура чемпионата Чехии «Яблонец» завоевал 40 очков. Сейчас он замыкает тройку сильнейших, но от лидера команда отстает на 18 пунктов.

Последняя победа коллектива Петра Рады в официальном поединке была зафиксирована 17 февраля. Тогда его подопечные разгромили «Пршибрам» (4:0).

Затем «Яблонец» расписал мировую с клубом «Баник Острава» (1:1), а через неделю он уступил «Виктории» Пльзень (1:3).

В марте подопечные Рады вылетели из Кубка от «Сигмы» (1:3), а затем они в чемпионате сыграли вничью с тем же соперником (1:1). В майских товарищеских встречах «Яблонец» дважды победил и один раз оказался слабее оппонентов.

«Фастав» Злин

Коллектив из города Злин занял место в группе вылета. В турнирной таблице чемпионата он находится на 14 позиции с 22 баллами в активе.

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В последних четырех матчах чемпионата «Фастав» Злин не побеждал. В 21-м и 22-м турах подопечные Богумила Паника потерпели поражения от «Карвины» (0:2) и «Ческе-Будеевице» (2:3).

В следующем поединке домашнего первенства «Фастав» Злин заработал 1 балл, сыграв вничью со «Славией» Прага на выезде (2:2).

В последнем официальном матче до приостановки сезона этот коллектив в родных стенах потерпел поражение от «Богемианса 1905» (2:3). Три товарищеские встречи в мае команда Богумила Паника выиграла.

Прогноз и ставка

Победа «Яблонца» оценивается коэффициентом 1.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу клуба «Фастав» Злин — 6.70.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2.14. 0