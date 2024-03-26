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    Сборная Кыргыстана легко добудет очередные три очка

    Кыргызстан — Тайвань. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, отбор ЧМ-2026, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кыргызстан — Тайвань
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    Сборная Кыргыстана
    26 марта в Бишкеке пройдет четвертого тура второго раунда отборочного турнира к ЧМ-2026 в азиатской зоне, в котором сборная Кыргызстана сыграет против команды Тайваня. Начало — в 17:00 по мск. Кыргызстан — Тайвань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: После трех сыгранных туров на данном этапе отбора сборная Кыргыстана с шестью очками делит первые три строки с еще двумя командами.

    Коллектив за три проведенные игры смог дважды победить и один раз еще он уступал, забил за это время шесть мячей, а пропустил — четыре.

    Последние матчи: «Соколы» несколько дней тому назад смогли обыграть как раз предстоящего противника на их поле со счетом 2:0, забив оба гола уже после перерыва. До этого они не побеждали на протяжении трех игр, дважды победив за это время.

    Не сыграют: Саид Дациев из-за дисквалификации пропустит предстоящий поединок.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Сборная Кыргыстана за прошедшие десять поединков во всех турнирах смогла отпраздновать только три виктории, два раза она еще за это время сыграла вничью и пять встреч проиграла, в трех из которых с сухим счетом. Всего же за последние шесть матчей кыргызы уходили с поля без гола в двух случаях.

    Тайвань

    Турнирное положение: В турнирной таблицы своей отборочной группы на текущий момент национальная команда Тайваня идет последней без набранных баллов.

    Коллектив проиграл все три проведенные встречи с общим счетом 0:6.

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    • Последние матчи: Островитяне в своей последней проведенной игре уступили дома 0:2 как раз предстоящему противнику, а перед этим они проиграли и Малайзии 0:1 на своем поле, и Оману 0:3 на выезде.

    Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

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    Состояние команды: Сборная Тайваня за минувшие семь матчей с учетом всех турниров смогли победить только дважды, оба раза переиграв откровенно слабый Восточный Тимор. Также в этот отрезок времени команда расписала одну мировую и потерпела четыре фиаско, забив в этих поединках всего лишь гол.

    Статистика для ставок

    • Только два раза за минувшие семь игр с участием Кыргыстана завершились на тотал больше

    • Тайвань не забивал в своих последних трех поединках

    • Между собой эти сборные провели только один матч, который выиграли кыргызы 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Кыргыстана — 1.11, победа Тайваня — 40.00, ничья — 8.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.27 соответственно.

    Прогноз: Сборная Кыргыстана и на этот раз должна без проблем брать три очка в поединке против Тайваня, ведь даже на выезде с предстоящим противником она не имела проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Кыргыстана с форой (-2,5) за 2.12.

    Прогноз: И также еще здесь предлагаем рискнуть и поставить на обмен забитыми мячами, так как до своей сухой 3-матчевой серии Тайвань до этого забивал в семи предыдущих встречах.

    Ставка: обе забьют за 7.90.

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    Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — Тайвань с коэффициентом 2.12. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Кыргыстана легко добудет очередные три очка
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