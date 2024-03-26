26 марта в Бишкеке пройдет четвертого тура второго раунда отборочного турнира к ЧМ-2026 в азиатской зоне, в котором сборная Кыргызстана сыграет против команды Тайваня. Начало — в 17:00 по мск. Кыргызстан — Тайвань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кыргызстан

Турнирное положение: После трех сыгранных туров на данном этапе отбора сборная Кыргыстана с шестью очками делит первые три строки с еще двумя командами.

Коллектив за три проведенные игры смог дважды победить и один раз еще он уступал, забил за это время шесть мячей, а пропустил — четыре.

Последние матчи: «Соколы» несколько дней тому назад смогли обыграть как раз предстоящего противника на их поле со счетом 2:0, забив оба гола уже после перерыва. До этого они не побеждали на протяжении трех игр, дважды победив за это время.

Не сыграют: Саид Дациев из-за дисквалификации пропустит предстоящий поединок.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Сборная Кыргыстана за прошедшие десять поединков во всех турнирах смогла отпраздновать только три виктории, два раза она еще за это время сыграла вничью и пять встреч проиграла, в трех из которых с сухим счетом. Всего же за последние шесть матчей кыргызы уходили с поля без гола в двух случаях.

Тайвань

Турнирное положение: В турнирной таблицы своей отборочной группы на текущий момент национальная команда Тайваня идет последней без набранных баллов.

Коллектив проиграл все три проведенные встречи с общим счетом 0:6.

Последние матчи: Островитяне в своей последней проведенной игре уступили дома 0:2 как раз предстоящему противнику, а перед этим они проиграли и Малайзии 0:1 на своем поле, и Оману 0:3 на выезде.

Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

Состояние команды: Сборная Тайваня за минувшие семь матчей с учетом всех турниров смогли победить только дважды, оба раза переиграв откровенно слабый Восточный Тимор. Также в этот отрезок времени команда расписала одну мировую и потерпела четыре фиаско, забив в этих поединках всего лишь гол.

Статистика для ставок

Только два раза за минувшие семь игр с участием Кыргыстана завершились на тотал больше

Тайвань не забивал в своих последних трех поединках

Между собой эти сборные провели только один матч, который выиграли кыргызы 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Кыргыстана — 1.11, победа Тайваня — 40.00, ничья — 8.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.27 соответственно.

Прогноз: Сборная Кыргыстана и на этот раз должна без проблем брать три очка в поединке против Тайваня, ведь даже на выезде с предстоящим противником она не имела проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Кыргыстана с форой (-2,5) за 2.12.

Прогноз: И также еще здесь предлагаем рискнуть и поставить на обмен забитыми мячами, так как до своей сухой 3-матчевой серии Тайвань до этого забивал в семи предыдущих встречах.

Ставка: обе забьют за 7.90.