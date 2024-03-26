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    Узбекистан не оставит шансов Гонконгу?

    Узбекистан — Гонконг. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Узбекистан — Гонконг
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    Узбекистан
    В рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года 26 марта пройдет игра Узбекистан — Гонконг. Начало — 17:30 (мск). Узбекистан — Гонконг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия 26 Марта 2024 года
    Узбекистан
  • Ташкент
    •  Узбекистан 17:30 Гонконг Гонконг
  • Гонконг
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    Узбекистан

    Турнирное положение: Сборная довольно уверенно выступает в группе Е квалификации ЧМ-2026, занимая 2-е место в таблице с 7-ю очками в активе после 3-х туров.

    За эти 3 матча Узбекистан забил 7 голов и трижды пропустил. Сборная имеет такое же количество очков (7) с Ираном, который распологается на 1-й позиции — вся борьба еще впереди.

    Последние матчи: В прошедшей встрече Узбекистан встречался с тем же Гонконгом и обыграл своего соперника на чужом поле со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

    Все прогнозы на футбол

    За последние 5 матчей у сборной только одно поражение в Кубке Азии по пенальти, 3 победы и один ничейный результат. За этот период Узбекистан забил 9 голов и трижды пропустил.

    Состояние команды: Сборная показывает отличные результаты в последнее время. У Узбекистана есть все для того, чтобы максимально оторваться от преследователей в группе.

    К тому же, сборная еще ни разу не проиграла Гонконгу в современной истории. За 3 очные встречи Узбекистан дважды побеждал и один раз сыграл вничью.

    Гонконг

    Турнирное положение: Сборная точно считается хотя бы каким-то фаворитом в квалификации чемпионата мира 2026-го года. Гонконг занимает 3-е место в своей группе с 1-м очком в активе после 3-х туров.

    За этот период сборная забила только 2 матча при 8-и пропущенных. В последнее время, кстати, Гонконг очень много пропускает, да и вообще выглядит не совсем уж блекло.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В прошедшем туре квалификации сборная уступила Узбекистану со счетом 0:2. Матчем ранее Гонконг проиграл Гуандуну (1:4) в Кубке Гонконга.

    На Кубке Азии сборная также стабильно проигрывает один матч за другим. Во всех турнирах у Гонконга какой-то провал. Хотя бы удалось сыграть вничью с Туркменистаном во 2-м туре отбора на ЧМ-2026.

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    Состояние команды: Сборная не может похвастаться игрой в атаке. За последние 5 матчей у Гонконга лишь 3 гола при 10-и пропущенных.

    При таких проблемах сложно ожидать положительный результат для сборной, тем более на чужом поле. Сможет ли Гонконг сделать чудо и зацепиться хотя бы за ничью в матче с Узбекистаном? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчей у Гонконга только 1 победный матч и 4 поражения

    • Узбекистан не пропустил ни одного гола в очных встречах с Гонконгом

    • В последних 5-и матчах у Узбекистана только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 11.00, а победа Гонконга — в 54.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.40, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.95.

    Прогноз: Можно предположить, что на своем поле Узбекистан разгромит унылый Гонконг.

    Ставка: Победа Узбекистана с форой (-3) за 1.93.

    Прогноз: Гонконг вряд-ли забьет хотя бы один гол, а вот Узбекистан вполне способен сыграть результативно.

    Ставка: Индивидуальный тотал Узбекистана 3 больше за 1.77.

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    Ставка и прогноз на матч Узбекистан — Гонконг с коэффициентом 1.93. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Узбекистан не оставит шансов Гонконгу?
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