В рамках 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года 26 марта пройдет игра Узбекистан — Гонконг. Начало — 17:30 (мск). Узбекистан — Гонконг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Узбекистан

Турнирное положение: Сборная довольно уверенно выступает в группе Е квалификации ЧМ-2026, занимая 2-е место в таблице с 7-ю очками в активе после 3-х туров.

За эти 3 матча Узбекистан забил 7 голов и трижды пропустил. Сборная имеет такое же количество очков (7) с Ираном, который распологается на 1-й позиции — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече Узбекистан встречался с тем же Гонконгом и обыграл своего соперника на чужом поле со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

Все прогнозы на футбол

За последние 5 матчей у сборной только одно поражение в Кубке Азии по пенальти, 3 победы и один ничейный результат. За этот период Узбекистан забил 9 голов и трижды пропустил.

Состояние команды: Сборная показывает отличные результаты в последнее время. У Узбекистана есть все для того, чтобы максимально оторваться от преследователей в группе.

К тому же, сборная еще ни разу не проиграла Гонконгу в современной истории. За 3 очные встречи Узбекистан дважды побеждал и один раз сыграл вничью.

Гонконг

Турнирное положение: Сборная точно считается хотя бы каким-то фаворитом в квалификации чемпионата мира 2026-го года. Гонконг занимает 3-е место в своей группе с 1-м очком в активе после 3-х туров.

За этот период сборная забила только 2 матча при 8-и пропущенных. В последнее время, кстати, Гонконг очень много пропускает, да и вообще выглядит не совсем уж блекло.

Последние матчи: В прошедшем туре квалификации сборная уступила Узбекистану со счетом 0:2. Матчем ранее Гонконг проиграл Гуандуну (1:4) в Кубке Гонконга.

На Кубке Азии сборная также стабильно проигрывает один матч за другим. Во всех турнирах у Гонконга какой-то провал. Хотя бы удалось сыграть вничью с Туркменистаном во 2-м туре отбора на ЧМ-2026.

Состояние команды: Сборная не может похвастаться игрой в атаке. За последние 5 матчей у Гонконга лишь 3 гола при 10-и пропущенных.

При таких проблемах сложно ожидать положительный результат для сборной, тем более на чужом поле. Сможет ли Гонконг сделать чудо и зацепиться хотя бы за ничью в матче с Узбекистаном? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 5-и матчей у Гонконга только 1 победный матч и 4 поражения

Узбекистан не пропустил ни одного гола в очных встречах с Гонконгом

В последних 5-и матчах у Узбекистана только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:Узбекистан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 11.00, а победа Гонконга — в 54.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.40, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.95.

Прогноз: Можно предположить, что на своем поле Узбекистан разгромит унылый Гонконг.

Ставка: Победа Узбекистана с форой (-3) за 1.93.

Прогноз: Гонконг вряд-ли забьет хотя бы один гол, а вот Узбекистан вполне способен сыграть результативно.

Ставка: Индивидуальный тотал Узбекистана 3 больше за 1.77.