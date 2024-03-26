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    Корея со второго раза обыграет Таиланд

    Таиланд — Южная Корея. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 26 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз и ставки на Таиланд — Южная Корея
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    Южная Корея
    В матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Тайланда и Южной Кореи. Матч состоится 26 марта и начнется в 15:30 мск. Таиланд — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия 26 Марта 2024 года
    Таиланд
  • ЧМ-2026. Отбор. Азия
    •  Таиланд 15:30 Южная Корея Южная Корея
  • Сеул
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    Таиланд

    Турнирное положение: Таиланд в своей группе занимает второе место. Команда набрала 4 очка в трех играх.

    Также в квартете С выступают Южная Корея, Китай и Сингапур.

    Последние матчи: 16 ноября Таиланд разочаровал болельщиков в матче с Китаем. Команда уступила со счетом 1:2.

    Но затем сборная улучшила результаты. 21 ноября Таиланд взял верх над Сингапуром со счетом 3:1.

    21 марта команда в гостях встречалась с Южной Кореей. Хозяева до стартового свистка считались явными фаворитами, но победу в итоге не одержали. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Не сыграют: Все основные игроки получили вызов на этот матч.

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    Состояние команды: Ранее Таиланд на Кубке Азии в Катаре легко преодолел групповой этап, хотя одержал лишь одну победу — над Киргизией (2:0). В остальных встречах с Оманом и Саудовской Аравией болельщики голов не увидели.

    Но в 1/8 финала Таиланд не смог пройти Узбекистан. Сборная проиграла со счетом 1:2.

    На данный момент у Таиланда четырехматчевая безвыигрышная серия. Удастся ли сборной завоевать три очка в предстоящей встрече?

    Южная Корея

    Турнирное положение: Корея в отборочной группе является главным фаворитом. На данный момент сборная лидирует в таблице, набрав 7 очков.

    У корейцев две победы, одна ничья и ни одного поражения. Команда потеряла очки лишь в матче с Таиландом (1:1).

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    • Последние матчи: Корея провела первый матч в группе 16 ноября, где принимала Сингапур. Хозяева полностью доминировали и добились разгромной победы 5:0.

    Затем корейцы снова добились успеха, на этот раз во встрече с Китаем. Сборная выиграла матч со счетом 3:0.

    В домашнем поединке с Таиландом Южная Корея, скорее всего, недооценила соперника. Игра закончилась вничью 1:1. Однако стоит отметить, что у корейцев был не самый оптимальный состав. Из звезд в основе вышли только Сон и Ким, а форвард «Вулверхэмптона» Хван остался вне заявки.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: На Кубке Азии Южная Корея шла в числе фаворитов и подтвердила свой статус.

    Корейцы на протяжении длительного времени раскачивались, неубедительно смотрелись в группе. Но все равно добрались до полуфинала, где уступили Иордании со счетом 0:2.

    Корея не побеждает с 15 января, когда удалось взять верх над Бахрейном (2:1). На текущий момент безвыигрышная серия команды составляет шесть матчей.

    Статистика для ставок

    • В трех последних матчах из пяти забивали обе команды

    • Таиланд проиграл «азиатским тиграм» все три своих поединка

    • Южная Корея не может победить с 15 января

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Южной Кореи — 1.35, выигрыш Таиланда — 8.00, ничья — 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: Корея в домашней встрече неожиданно сыграла вничью с Таиландом (1:1). Второй раз сенсации не произойдет. На этот раз фаворит одержит победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Кореи за 1.72.

    Прогноз: Таиланд с трудом реализовывает голевые моменты, а у Южной Кореи достаточно надежная оборона. В предстоящей встрече одна из команд не сможет забить.

    Ставка: обе команды не забьют за 1.78.

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    Ставка и прогноз на матч Таиланд — Южная Корея с коэффициентом 1.72. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Корея со второго раза обыграет Таиланд
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