В матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Тайланда и Южной Кореи. Матч состоится 26 марта и начнется в 15:30 мск. Таиланд — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Таиланд

Турнирное положение: Таиланд в своей группе занимает второе место. Команда набрала 4 очка в трех играх.

Также в квартете С выступают Южная Корея, Китай и Сингапур.

Последние матчи: 16 ноября Таиланд разочаровал болельщиков в матче с Китаем. Команда уступила со счетом 1:2.

Но затем сборная улучшила результаты. 21 ноября Таиланд взял верх над Сингапуром со счетом 3:1.

21 марта команда в гостях встречалась с Южной Кореей. Хозяева до стартового свистка считались явными фаворитами, но победу в итоге не одержали. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Не сыграют: Все основные игроки получили вызов на этот матч.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Ранее Таиланд на Кубке Азии в Катаре легко преодолел групповой этап, хотя одержал лишь одну победу — над Киргизией (2:0). В остальных встречах с Оманом и Саудовской Аравией болельщики голов не увидели.

Но в 1/8 финала Таиланд не смог пройти Узбекистан. Сборная проиграла со счетом 1:2.

На данный момент у Таиланда четырехматчевая безвыигрышная серия. Удастся ли сборной завоевать три очка в предстоящей встрече?

Южная Корея

Турнирное положение: Корея в отборочной группе является главным фаворитом. На данный момент сборная лидирует в таблице, набрав 7 очков.

У корейцев две победы, одна ничья и ни одного поражения. Команда потеряла очки лишь в матче с Таиландом (1:1).

Последние матчи: Корея провела первый матч в группе 16 ноября, где принимала Сингапур. Хозяева полностью доминировали и добились разгромной победы 5:0.

Затем корейцы снова добились успеха, на этот раз во встрече с Китаем. Сборная выиграла матч со счетом 3:0.

В домашнем поединке с Таиландом Южная Корея, скорее всего, недооценила соперника. Игра закончилась вничью 1:1. Однако стоит отметить, что у корейцев был не самый оптимальный состав. Из звезд в основе вышли только Сон и Ким, а форвард «Вулверхэмптона» Хван остался вне заявки.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: На Кубке Азии Южная Корея шла в числе фаворитов и подтвердила свой статус.

Корейцы на протяжении длительного времени раскачивались, неубедительно смотрелись в группе. Но все равно добрались до полуфинала, где уступили Иордании со счетом 0:2.

Корея не побеждает с 15 января, когда удалось взять верх над Бахрейном (2:1). На текущий момент безвыигрышная серия команды составляет шесть матчей.

Статистика для ставок

В трех последних матчах из пяти забивали обе команды

Таиланд проиграл «азиатским тиграм» все три своих поединка

Южная Корея не может победить с 15 января

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Южной Кореи — 1.35, выигрыш Таиланда — 8.00, ничья — 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.14 соответственно.

Прогноз: Корея в домашней встрече неожиданно сыграла вничью с Таиландом (1:1). Второй раз сенсации не произойдет. На этот раз фаворит одержит победу.

Рекомендуемая ставка: победа Кореи за 1.72.

Прогноз: Таиланд с трудом реализовывает голевые моменты, а у Южной Кореи достаточно надежная оборона. В предстоящей встрече одна из команд не сможет забить.

Ставка: обе команды не забьют за 1.78.