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    Рууд и Харри снова устроят затяжные разборки?

    Рууд — Харри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Майами 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Харри
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:30 мск. Рууд — Харри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Рууд

    Каспер на пятом турнире подряд прошел не менее двух раундов, благодаря чему по итогам недели останется в топ-10.

    В первом матче норвежец выиграл у француза Люки Ван Аша — 7:6, 1:6, 6:1. Без сбоев здесь не обошлось, но в решающем сете всё стало на свои места.

    В предыдущем раунде Рууд одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 6:4.

    На «тысячнике» в Индиан-Уэллс бывшая вторая ракетка мира дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Томми Полу, он остановил Лукаша Кляйна, Артура Фиса и Гаэля Монфиса.

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    Перед этим Рууд добрался до финала в Лос-Кабосе и Акапулько. В первом случае он уступил в решающем матче Джордану Томпсону, а во втором — Алексу Де Минору.

    Лучшим результатом Каспера в Майми пока что остается выход в финал в 2022 году.

    Харри

    Николас тем временем впервые в сезоне выиграл на харде больше одного матча.

    В первом матче чилиец преподнес мини-сенсацию, одержав победу над британцем Джеком Дрэйпером — 7:6, 4:6, 7:6.

    Интересно, что в решающем сете соперник не реализовал два матчбола при счете 5:4.

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    В следующем раунде Харри выиграл у бразильца Тьяго Сейбота Уайлда — 6:7, 7:5, 6:3.

    Главным успехом Харри в текущем сезоне пока что остается выход в финал турнира в Буэнос-Айресе. В полуфинале он остановил Карлоса Алькараса (7:6, 6:3).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.46, победу Харри букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: в прошлом году Каспер уступил чилийцу на грунте в Женеве, но вскоре после этого норвежец взял реванш, победив Николаса на Ролан Гаррос. Но надо признать, что оба матча получились очень напряженными. Предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Рууд — Харри с коэффициентом 1.92. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на теннис. Рууд и Харри снова устроят затяжные разборки?
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