Норвежец Каспер Рууд сыграет против чилийца Николаса Харри в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:30 мск. Рууд — Харри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Каспер на пятом турнире подряд прошел не менее двух раундов, благодаря чему по итогам недели останется в топ-10.

В первом матче норвежец выиграл у француза Люки Ван Аша — 7:6, 1:6, 6:1. Без сбоев здесь не обошлось, но в решающем сете всё стало на свои места.

В предыдущем раунде Рууд одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 6:4.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс бывшая вторая ракетка мира дошел до четвертьфинала. Прежде чем проиграть Томми Полу, он остановил Лукаша Кляйна, Артура Фиса и Гаэля Монфиса.

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Перед этим Рууд добрался до финала в Лос-Кабосе и Акапулько. В первом случае он уступил в решающем матче Джордану Томпсону, а во втором — Алексу Де Минору.

Лучшим результатом Каспера в Майми пока что остается выход в финал в 2022 году.

Харри

Николас тем временем впервые в сезоне выиграл на харде больше одного матча.

В первом матче чилиец преподнес мини-сенсацию, одержав победу над британцем Джеком Дрэйпером — 7:6, 4:6, 7:6.

Интересно, что в решающем сете соперник не реализовал два матчбола при счете 5:4.

В следующем раунде Харри выиграл у бразильца Тьяго Сейбота Уайлда — 6:7, 7:5, 6:3.

Главным успехом Харри в текущем сезоне пока что остается выход в финал турнира в Буэнос-Айресе. В полуфинале он остановил Карлоса Алькараса (7:6, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.46, победу Харри букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: в прошлом году Каспер уступил чилийцу на грунте в Женеве, но вскоре после этого норвежец взял реванш, победив Николаса на Ролан Гаррос. Но надо признать, что оба матча получились очень напряженными. Предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.