В матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Ливана и Австралии. Матч состоится 26 марта и начнется в 11:45 мск. Ливан — Австралия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ливан

Турнирное положение: Ливан в своей группе после трех сыгранных матчей набрал два очка. Сборная идет 3-й в квартете.

В группе также выступают Австралия, Палестина и Бангладеш. У Ливана на данный момент две ничьи, одно поражение и ни одной победы.

Последние матчи: Первый матч в квартете I Ливан провел в ноябре 2023 года. Была зафиксирована домашняя ничья с Палестиной. Команды разошлись миром 0:0.

21 ноября Ливан завоевал еще одно очко по итогам гостевого матча с Бангладешем (1:1).

В 2024 году Ливан уже провел одну встречу с Австралией. 21 марта сборная уступила в гостях со счетом 0:2.

Не сыграют: Все основные игроки сборной получили вызов на этот матч.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Ливан вряд ли возьмет реванш в домашней встрече. Сборная по своему классу серьезно уступает Австралии.

Успех гостей сомнений не вызывает. Главный вопрос — проиграет Ливан разгромно или нет.

Сборная Ливана редко радует болельщиков выигрышами. В последних 10 матчах с учетом всех турниров зафиксирована только одна победа. 28 декабря 2023 года ливанцы в товарищеской встрече взяли верх над Иорданией со счетом 2:1.

Австралия

Турнирное положение: Австралия доминирует в группе I, где уже сыграно три тура.

Австралийцы одержали три победы и набрали 9 очков. Более того, команда забила 10 голов и ни одного не пропустила.

Последние матчи: Первый матч в группе I Австралия провела с Бангладешем. У фаворита не возникло никаких проблем. Австралийцы забили сопернику семь безответных голов.

21 ноября Австралия снова победила. На этот раз команда в гостях взяла верх над Палестиной со счетом 1:0.

21 марта австралийцы принимали Ливан. Хозяева победили 2:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: У Австралии в группе нет никаких проблем. Высока вероятность, что команда сможет выиграть все шесть матчей.

В предстоящей игре сенсация маловероятна. Наверняка Австралия будет доминировать с первых минут и быстро поразит ворота соперника.

В последних 10 матчах австралийцы проиграли только раз. Это случилось 2 февраля на Кубке Азии. Команда в дополнительное время уступила Корее (1:2).

Статистика для ставок

Ливан в последних пяти матчах с учетом всех турниров забил только один гол

21 марта Австралия уже побеждала Ливан со счетом 2:0

Сборная Ливана ни разу не поражала ворота Австралии в очных встречах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.20, победа Ливана — 19.00, ничья — 7.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.03 соответственно.

Прогноз: Австралия является безоговорочным фаворитом. У команды не возникнет проблем. Ожидается разгромная победа гостей.

Рекомендуемая ставка: победа Австралии с форой (-2) за 2.06.

Прогноз: Австралийцы проявят себя в атаке. Оборону Ливана нельзя назвать надежной. Команды пробьют ТБ 2.5 гола.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.