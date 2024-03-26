Ливан
Турнирное положение: Ливан в своей группе после трех сыгранных матчей набрал два очка. Сборная идет 3-й в квартете.
В группе также выступают Австралия, Палестина и Бангладеш. У Ливана на данный момент две ничьи, одно поражение и ни одной победы.
Последние матчи: Первый матч в квартете I Ливан провел в ноябре 2023 года. Была зафиксирована домашняя ничья с Палестиной. Команды разошлись миром 0:0.
21 ноября Ливан завоевал еще одно очко по итогам гостевого матча с Бангладешем (1:1).
В 2024 году Ливан уже провел одну встречу с Австралией. 21 марта сборная уступила в гостях со счетом 0:2.
Не сыграют: Все основные игроки сборной получили вызов на этот матч.
Состояние команды: Ливан вряд ли возьмет реванш в домашней встрече. Сборная по своему классу серьезно уступает Австралии.
Успех гостей сомнений не вызывает. Главный вопрос — проиграет Ливан разгромно или нет.
Сборная Ливана редко радует болельщиков выигрышами. В последних 10 матчах с учетом всех турниров зафиксирована только одна победа. 28 декабря 2023 года ливанцы в товарищеской встрече взяли верх над Иорданией со счетом 2:1.
Австралия
Турнирное положение: Австралия доминирует в группе I, где уже сыграно три тура.
Австралийцы одержали три победы и набрали 9 очков. Более того, команда забила 10 голов и ни одного не пропустила.
Последние матчи: Первый матч в группе I Австралия провела с Бангладешем. У фаворита не возникло никаких проблем. Австралийцы забили сопернику семь безответных голов.
21 ноября Австралия снова победила. На этот раз команда в гостях взяла верх над Палестиной со счетом 1:0.
21 марта австралийцы принимали Ливан. Хозяева победили 2:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: У Австралии в группе нет никаких проблем. Высока вероятность, что команда сможет выиграть все шесть матчей.
В предстоящей игре сенсация маловероятна. Наверняка Австралия будет доминировать с первых минут и быстро поразит ворота соперника.
В последних 10 матчах австралийцы проиграли только раз. Это случилось 2 февраля на Кубке Азии. Команда в дополнительное время уступила Корее (1:2).
Статистика для ставок
- Ливан в последних пяти матчах с учетом всех турниров забил только один гол
- 21 марта Австралия уже побеждала Ливан со счетом 2:0
- Сборная Ливана ни разу не поражала ворота Австралии в очных встречах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.20, победа Ливана — 19.00, ничья — 7.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.03 соответственно.
- 3.40Италия — Эквадор: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.12Кипр — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.98Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Австралия является безоговорочным фаворитом. У команды не возникнет проблем. Ожидается разгромная победа гостей.
Рекомендуемая ставка: победа Австралии с форой (-2) за 2.06.
Прогноз: Австралийцы проявят себя в атаке. Оборону Ливана нельзя назвать надежной. Команды пробьют ТБ 2.5 гола.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.